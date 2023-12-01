ما هي السَّرطانة الحرشفيَّة الخلايا؟
تُعد السَّرطانة الحرشفيَّة الخلايا من أنواع سرطان الجلد.تبدأ السَّرطانة الحرشفيَّة الخلايا squamous cell carcinoma في الطبقة الخارجيَّة للجلد (البَشرة epidermis)،
وهي تأتي في المرتبة الثانية لأكثر أنواع سرطان الجلد شُيوعًا (بعد سرطانة الخلايا القاعدية)
تظهر هذه السرطانة عادةً على الجلد الذي تعرَّض إلى الشَّمسِ، ولكن يُمكن أن تنمو في أيّ مكانٍ على الجلد أو في الفمِ،
ويكون أصحاب البشرة الفاتِحَة أكثر ميلًا للإصابه بها بالمُقارنةِ مع أصحاب البشرة الدَّاكِنةِ
لا تنتشر السرطانة الحرشفية الخلايا عادةً، ويستطيع الأطباءُ تحقيق الشفاء من السرطان عن طريق استئصاله
في بعض الأحيان ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن يكُون قاتلًا
ما الذي يُسبب السرطانةَ الحرشفيَّة الخلايا؟
تنجُم السرطانة الحرشفيَّة الخلايا عن التعرُّض إلى الشمسِ عادةً،ويكون الجلد الذي أصابه الضرر أو تعرَّض إلى إصابةٍ أكثر ميلًا لأن تحدث فيه هذه السرطانة.
ما هي أعراض السرطانة الحرشفيَّة الخلايا؟
في البداية، يظهر ورم على الجلد يكون:
ثخيناً وأحمر اللون ومُتوسِّفاً
غير مُنتظم الشكل
مُتقشِّراً
لا يشفى هذا الورم أو يزول.
يمكن لكارسينومة الخلايا الحرشفية أن تأخذ مظاهر متعددة.نلاحظ في هذه الصورة أحد تلك المظاهر، حيث تبدو الآفة بشكل متقشر، وحرشفي، ومرتفع.
Image provided by Thomas Habif, MD.
أظهر تحليل الخزعة المأخوذة من هذه اللويحة الحمراء غير المنتظمة على الذراع بأنها كارسينومة حرشفية الخلايا.
© Springer Science+Business Media
يمكن لكارسينومة الخلايا الحرشفية أن تأخذ مظاهر متعددة.تُظهر هذه الصورة منطقة متقشرة ومُتقشِّرة وداكنة أكثر من الجلد المُحيط.أظهر تحليل الخزعة بأن الآفة المتقرحة على الشفة هي كارسينومة حرشفية الخلايا.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
يمكن لكارسينومة الخلايا الحرشفية أن تأخذ مظاهر متعددة.نلاحظ في هذه الصورة أحد تلك المظاهر، حيث تبدو الآفة بشكل متقشر، وحرشفي، ومرتفع.
Image provided by Thomas Habif, MD.
أظهر تحليل الخزعة المأخوذة من هذه اللويحة الحمراء غير المنتظمة على الذراع بأنها كارسينومة حرشفية الخلايا.
© Springer Science+Business Media
يمكن لكارسينومة الخلايا الحرشفية أن تأخذ مظاهر متعددة.تُظهر هذه الصورة منطقة متقشرة ومُتقشِّرة وداكنة أكثر من الجلد المُحيط.أظهر تحليل الخزعة بأن الآفة المتقرحة على الشفة هي كارسينومة حرشفية الخلايا.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
إذا لم تجرِ مُعالجة الورم، قد يُصبِحُ:
بارزاً وصلباً ويُشبِهُ الثؤلول
قرحةً مفتوحةً وينمو في داخل النسيج تحته
كيف يستطيعُ الاطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالسرطانةِ الحرشفيَّة الخلايا؟
سيأخذ الأطباء خزعةً (عيِّنة صغيرة من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر).
كيف يُعالجُ الأطباءُ السرطانةَ الحرشفيَّة الخلايا؟
لمُعالجة السرطانة الحرشفيَّة الخلايا، سيقوم الأطباءُ بواحدٍ على الاقل من الإجراءات التالية:
كشط وحرق السرطانة بإبرةٍ كهربائيةٍ
قطعها عن طريق الجراحة
القضاء على السرطان بالبرودة الشديدة (الجراحة البرديَّة) أو الأشعَّة
تطبيق دواء للمُعالجة الكِيميائيَّة على السرطان
إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد يستخدمُ الطبيبُ المُعالجة الشعاعيَّة
كيف يُمكن الوِقاية من السرطانةِ الحرشفيَّة الخلايا؟
يُعدُّ التقليل من التعرُّض إلى الشمس أفضل طريقة للوِقاية من سرطانة الخلايا القاعِديَّة، وينطوي هذا على الآتي:
الابتعاد عن ضوء الشمس والبقاء في الظلّ وتجنُّب الشمس بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة مساءً
عدم أخذ حمَّام شمسيّ أو استخدام أسرَّة تسمير الجلد
ارتِداء ملابِسَ واقية، مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل والقبعات ذات الحواف العريضة
استخدام مُستحضرات الوِقاية من أشعَّة الشَّمس التي تحتوي على الأقلّ على عامل الوقاية من الشمس 30 (SPF)، ومن المهمّ تطبيق المزيد من هذه المُستحضرات كل ساعتين ومن بعد السِّباحة أو التعرُّق
ينبغي على المريضاستِشارة الطبيب عند مُلاحظة تغيُّر في ورمٍ جلديٍّ لا يزول من بعد بضعة أسابيعِ.