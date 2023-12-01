تُعد السَّرطانة الحرشفيَّة الخلايا من أنواع سرطان الجلد.تبدأ السَّرطانة الحرشفيَّة الخلايا squamous cell carcinoma في الطبقة الخارجيَّة للجلد (البَشرة epidermis)،

وهي تأتي في المرتبة الثانية لأكثر أنواع سرطان الجلد شُيوعًا (بعد سرطانة الخلايا القاعدية)

تظهر هذه السرطانة عادةً على الجلد الذي تعرَّض إلى الشَّمسِ، ولكن يُمكن أن تنمو في أيّ مكانٍ على الجلد أو في الفمِ،

ويكون أصحاب البشرة الفاتِحَة أكثر ميلًا للإصابه بها بالمُقارنةِ مع أصحاب البشرة الدَّاكِنةِ

لا تنتشر السرطانة الحرشفية الخلايا عادةً، ويستطيع الأطباءُ تحقيق الشفاء من السرطان عن طريق استئصاله