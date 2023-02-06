ما هو حب الشباب؟
حبّ الشباب acne هو مشكلة جلدية شائعة تظهر فيها بثور على الوجه، أو الصدر، أو الكتفين، أو الظهر.تنجم البثور عن تراكم خلايا الجلد الميتة والبكتيريا.
يحدث حبّ الشباب عندما يتراكم الجلد المتموت، والبكتيريا، ودهن الجلد الجاف ويسد الجُريبات الشعرية (جيب صغير في الجلد تنمو فيها الشعرة)
يعالج الأطباء حب الشباب بالرهيمات وأحيانًا الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم
يمكن للحالات الشديدة من حب الشباب أن تسبب الشدَّة النفسية العاطفية - ويمكن للرعاية الطبية الجيدة واستشارة الطبيب النفسي أن تساعد على تجاوز ذلك
ما الذي يسبِّب حب الشباب؟
ينجم حبّ الشباب عن دهون الجلد وخلايا الجلد الميتة التي تسدّ الجريبات الشعرية.يمكن للجُريبات الشعرية أن تتورم وتُشكِّلَ تحدبات (رؤوس سوداء).إذا دخلت أنواع معينة من البكتيريا في الجريبات الشعرية المسدودة، فإنها تُسبب الالتهاب.يُسبب الالتهاب بثورًا (رؤوسًا بيضاء) قد تحتوي على القيح.
يزداد احتمال الإصابة بحب الشباب في الحالات التالية:
مراهق يمر بمرحلة البلوغ
عادةً ما يتحسن حبّ الشباب الناجم عن مرحلة البلوغ عند وُصول الشخص إلى منتصف العشرينات، ولكن يمكن للبعض، وخاصة النساء، أن يستمر حب الشباب لديهم حتى الآربعينات من العمر.
الأسبابٌ الأخرى لحب الشباب:
التغيرات الهُرمونِيَّة في الجسم بسبب الحمل أو الدورة الطمثية
استخدام مستحضرات التجميل أو رُهيمات الجلد التي تسد المسام
استخدام أدوية معينة، وخاصة الستيرويدات القشرية أو الستيرويدات الابتنائية
ارتداء الملابس الضيقة التي تحبس العرق
لا ينجم حب الشباب عن أي نوع من النشاط الجنسي أو عدم غسل الوجه بشكلٍ كافٍ.لا يعتقد الأطباء أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير في حب الشبابولكن، قد يكون لمنتجات الحليب والأطعمة الغنية بالسكاكر تأثير طفيف.
ما هي أعراض حب الشباب؟
يمكن تحري عدة أنواع من التحدبات على الجلد مثل:
الرؤوس السوداء
الرؤوس البيضاء
البثور
كُتل قاسية أعمق تحتوي على القيح (العقيدات)
العُقيدات الكبيرة ذات اللون الأحمر المؤلمة والممتلئة بالقيح (كيسات أو خراجات)
Image provided by Thomas Habif, MD.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص حب الشباب؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بحب الشباب عن طريق مُعاينة جلده.
كيف يُعالجُ الأطباءُ حب الشباب؟
قد يطلب الطبيبُ من المريض زيارة طبيب اختصاصي بالأمراض الجلدية للعلاج.بالنسبة لجميع أنواع حب الشباب، يطلب الأطباءُ من الشخص:
غسل الجلد بلطف بصابون خفيف مرة أو مرتين في اليوم
تجنب استخدام مستحضرات التجميل الدهنية
تجنُّب عصر الجلد أو خدشه لأنَّه قد يُسبِّبُ تندُّبًا
كما قد يقوم الطبيب بالأمور الآتية أيضًا:
وصف رُهيم يُطبق على حب الشباب
في بعض الأحيان، وصف مضاد حيوي يُؤخذ عن طريق الفم
في بعض الأحيان، يُنصَحُ باستشارة اختصاصي نفسي إذا سبب حب الشباب الشدة النفسية للشخص
بالنسبة للحالات الشديدة من حب الشباب، قد يستخدم الأطباء أدوية أخرى مثل:
حبوب منع الحمل (للنساء)
الستيرويدات القشرية، التي تُحقن في الكيسات الكبيرة، أو المتورمة، أو الخراجات للمساعدة على تعافيها
إيزوتريتينوين - ولكن فقط إذا لم تنجح أدوية حب الشباب الأخرى، لأن دواء إيزوتريتينوئين قد يُسبب تأثيرات جانبيَّة خطيرة جدًا
وبما أنَّ إيزوتريتينوين خطير في الحمل، ينبغي على النساء استعمال نوعين من وسائل منع الحمل في أثناء استخدامه.