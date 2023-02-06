ما هو حب الشباب؟ فيديو

ينجم حبّ الشباب عن دهون الجلد وخلايا الجلد الميتة التي تسدّ الجريبات الشعرية.يمكن للجُريبات الشعرية أن تتورم وتُشكِّلَ تحدبات (رؤوس سوداء).إذا دخلت أنواع معينة من البكتيريا في الجريبات الشعرية المسدودة، فإنها تُسبب الالتهاب.يُسبب الالتهاب بثورًا (رؤوسًا بيضاء) قد تحتوي على القيح.

يزداد احتمال الإصابة بحب الشباب في الحالات التالية:

مراهق يمر بمرحلة البلوغ

عادةً ما يتحسن حبّ الشباب الناجم عن مرحلة البلوغ عند وُصول الشخص إلى منتصف العشرينات، ولكن يمكن للبعض، وخاصة النساء، أن يستمر حب الشباب لديهم حتى الآربعينات من العمر.

الأسبابٌ الأخرى لحب الشباب:

التغيرات الهُرمونِيَّة في الجسم بسبب الحمل أو الدورة الطمثية

استخدام مستحضرات التجميل أو رُهيمات الجلد التي تسد المسام

استخدام أدوية معينة، وخاصة الستيرويدات القشرية أو الستيرويدات الابتنائية

ارتداء الملابس الضيقة التي تحبس العرق

لا ينجم حب الشباب عن أي نوع من النشاط الجنسي أو عدم غسل الوجه بشكلٍ كافٍ.لا يعتقد الأطباء أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير في حب الشبابولكن، قد يكون لمنتجات الحليب والأطعمة الغنية بالسكاكر تأثير طفيف.