تميلُ الصَّدفية إلى أن تحدُث وتزول، بالرغم من أنَّ بعض البقع لا تزول أبداً.الهجمات هي الفترات التي تعود فيها الصدفية أو تتفاقم،يُمكن أن يجري تحريض الهجمات عن طريق:

إصابات الجلد

حُروق الشَّمس

حالات العدوى، مثل الزكام والتِهاب الحلق بالعقديَّات strep throat

طقس الشتاء

شُرب الكحول

مستويات مُرتفعة للشدَّة

أدوية معينة

تُعدُّ الهجمات أكثر شُيوعًا عند الأشخاص الذين يُعانون من زيادة الوزن أو يُدخِّنون التبغ أو لديهم عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.