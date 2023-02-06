ما هِيَ الصَّدفيَّة؟
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الصدفية هِيَ مرضٌ جلديٌ مُزمِنٌ يُؤدِّي إلى بُقعٍ بارزةٍ حمراء على الجلدِ،وقد يكون لهذه البُقع البارزة حراشف بلونٍ فضِّي.
الصدفية شائعة ويُمكن أن تسري في العائلات،
يُصاب الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة بالصدفيَّة أكثر من الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة
تبدأ الصدفية غالبًا عندما يتراوح عمر المريض بين 16 إلى 22 عامًا أو بين عُمر 57 وعُمر 60 عامًا
يمكن أن تكون البقع كبيرةً أو صغيرةً، ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسمِ، خُصُوصًا على المرفقين والرُّكبتينِ وفروة الرأس
لا يُمكن الشفاء من الصَّدفيَّة، ولكن يُمكن أن تزول البقع لفتراتٍ طويلةٍ ومن ثمّ تعود من جَديد
يقوم الأطباء بمُعالَجَة الصدفية عن طريق العلاج الضوئيّ phototherapy (تسليطُ أشعة فوق بنفسجية على الجلد حتَّى يشفَى) وعن طريق الأدوية
ما الذي يُسبِّبُ الصدفية؟
لا يعلمُ الأطباء بشكلٍ دقيقٍ ما الذي يُسبِّبُ الصدفيَّة،وقد تكُون مشكلةً في الجهاز المناعيّ (الخلايا والنُّسُج والأعضاء التي تقي الجسمَ من الأمراضِ والعدوى).تَمِيلُ الصدفيةُ إلى أن تسري ضمن العائلات.ويعني هذا أنَّه إذا كان الشخص مُصاباً بها، قد يكون بعضٌ من أقاربه مُصابين بها أيضًا.
الفترات التي تشتدُّ فيها الأعراض (الهجمات Flare-ups)
تميلُ الصَّدفية إلى أن تحدُث وتزول، بالرغم من أنَّ بعض البقع لا تزول أبداً.الهجمات هي الفترات التي تعود فيها الصدفية أو تتفاقم،يُمكن أن يجري تحريض الهجمات عن طريق:
إصابات الجلد
حُروق الشَّمس
حالات العدوى، مثل الزكام والتِهاب الحلق بالعقديَّات strep throat
طقس الشتاء
شُرب الكحول
مستويات مُرتفعة للشدَّة
أدوية معينة
تُعدُّ الهجمات أكثر شُيوعًا عند الأشخاص الذين يُعانون من زيادة الوزن أو يُدخِّنون التبغ أو لديهم عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.
ما هِيَ أعراضُ الصَّدفيَّة؟
بُقعة جلدية بارزة حمراء واحدة أو أكثر مع حراشِف بلونٍ فضِّي على فروة الرأس والمرفقين والرُّكبتينِ وأسفل الظَّهر أو الأردافِ
كما قد تظهر بُقع جلديَّة على الحاجبين والإبطين والبطن وحول فتحة الشَّرج أو بين الأرداف
في بعض الأحيان، تُصبِحُ أظافر أصابِع اليد مُشوَّهةً وثخينةً ومُنقَّرةً
بالنسبة إلى البُقع الجلديَّة، قد:
تزول من بعد بضعة أشهر،
أو تبقى كما هي،
أو تُصبِح أكبر حجماً،
أو تظهر على أجزاءٍ أخرى من الجسم،
أو تزول ولا تعود لسنواتٍ
قد تُسبِّبُ البُقع الحكَّة أو الألمَ،وقد يشعر المريض بالانزِعاج من مظهرها.
تظهرُ أعراضٌ أخرى عند بعض المصابين بالصَّدفيَّة، مثل الانتفاخ وألم المَفاصِل أو فُقاعات جلدية مملوءة بالقيحِ.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كانت هُناك إصابة بالصَّدفية؟
يستطيع الأطباءُ تشخيص الإصابة بالصدفية من خلال مظهر البقع الجلديَّة عادةً،وإذا كانوا غير مُتأكدِّين، سيأخذون عيِّنةً من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر (خزعة).
كيف يُعالج الأطباءُ الصَّدفيَّة؟
سيستخدِمُ الأطباءُ مُعالجةً واحدة أو أكثر، مثل:
أدوية يجري تطبيقها على الجلد
العلاج الضوئي (تسليط الأشعَّة فوق البنفسجية على الجلد حتَّى يشفى)
أدوية تؤخذ عن طريق الفم أو بشكل حقنة—تكون لبعض هذه الأدوية تأثيرات جانبيَّة ولذلك تُستخدم فقط لعلاج الصدفيَّة الشَّديدة