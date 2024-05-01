ما هي الوَحمات الخمريَّة؟

ما هي الوَحمات الخمريَّة؟

الوَحمات الخمريَّة port-wine stains هِيَ بُقَعٌ على الجلد بلونٍ ورديّ، أحمر ، أو أرجوانيّويكون للعديد من هذه البقع لون يُشبه النبيذ الخمري.وتتكَّون البقع من العديد من أوعيةٍ دم صغيرةٍ جدًا تنمُو بشكلٍ غير صحيح.

تُعدُّ الوحمات الخمريَّة نوعًا من الوحمات، ولذلك يُولَدُ الصِّغار وهي موجودة لديهم

ولا تزُول هذه الوحمات من تلقاء ذاتها،

وتُسمَّى الوَحمات الخمريَّة التي تظهر على الجزء الخلفيّ من العُنق عند حديثي الولادة "نقرات طائر اللقلق"،

وهي لا تُسبب الأذى أو الحكَّة، ولكن ينزعج البعضُ من مظهرها

في حالاتٍ نادرةٍ، تكُون الوحمات الخمريَّة على وجه الصغير علامةً تُشير إلى اضطرابٍ يُمكن أن يُسبِّب اختلاجات ومشاكل صحيَّة أخرَى.يُسمَّى هذا الاضطراب مُتلازمة ستيرج ويبر Sturge-Weber syndrome.