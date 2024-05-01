ما هي الأخوَال؟
الأخوَال moles هِيَ زوائد جلديَّة صغيرة يُمكن أن تحدث في أي مكانٍ على الجسمِ،وتكون داكنة اللون ودائرية أو بيضوية (إهليليجيَّة) الشكل عادةً.تُوجَد الأخوال عند جميع الأشخاص تقريبًا،
وتظهر غالبًا لأوَّل مرَّة عندما يكُون الشخص طفلاً أو مراهقاً،
وهِيَ لا تزولُ من تلقاء ذاتها
لا تُسبِّبُ الأخوَال الأذى أو الحكَّة،
وهي لا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ عادةً، إلَّا إذا كانت تُسبب الإزعَاجَ
ليست الأخوال من أنواع السرطان،ولكن هناك نوع من سرطان الجلد يُسمَّى الوَرم الميلانينيّ يبدأ في خالٍ أحيانًا.تنطَوي العلامات التحذيريَّة للسرطان الذي يبدأ في خالٍ على:
كِبَر حجم الخال
تغيُّر في شكل الخال
تغيُّر في لون الخال
ينبغي استشارة الطبيب عند وجود خال أخذ في التغيُّر.
كيف تبدُو الأخوَال؟
من الشائع أن تكُون الأخوَال:
مختلفةً من ناحية الحجم، حيث يتراوحُ عرضها بين نقاطٍ صغيرةٍ إلى أكثر من إنشٍ واحدةٍ (حوالى 2.5 سنتمتر)
مُتناظرةً، أي عند رسم خط في منتصف الخال، سيبدو النصفان معًا متناظرين
دائريةً أو بيضويةً
قد تكُون مُسطَّحةً أو بارزةً، ملساء أو خشنة أو ينبت شعر منها
قَد تكُون حمراء في البِدَاية ولكنها تُصبح غالبًا بلون مسمرّ أو أصفر أو بنِّي أو رماديّ أزرق أو أسوَد تقريبًا
Image provided by Thomas Habif, MD.
الأخوال غَير المألوفة ("الأخوال غير النموذجية"):
تميل إلى أن تكون بأكثر من لونٍ واحدٍ، خُصوصًا البنِّي والمسمرّ مع خلفية ورديَّة
تكون أشكالها وحوافها غير منتظمة
تكون غالبًا أكبر من الأخوَال الأخرى على الجسم
تظهر عادةً على الجلد الذي يتعرَّض إلى الشمس ولكن يُمكن أن تظهر في أيّ مكان على الجسم
تَميلُ الأخوَال غير النموذجيَّة إلى أن تسرِي في العائلات.يكون الأشخاص الذين لديهم حتى مجرَّد بضعة أخوال غير نموذجيَّة أكثر ميلًا للإصابة بالوَرم الميلانينيّ.
متى ينبغي استشارة الطبيب حَول الخال؟
ينبغي استشارة الطبيب لمُعاينة الخال إذا:
أصبح مُؤلماً أو يُسبِّبُ الحكَّةَ
بدأ بالنَّزف
أخذ شكله يتغيَّر أو ينمو أو أصبح أكثر عرضاً من ممحاة قلم الرَّصاص
تغيَّر لونه أو كان لونه غيرَ مألوف أو كان داكناً أكثر أو كان لونه مختلفاً عن الأخوَال الأخرى
ليسَ له نفس الشكل على الجانبين معًا
لديه حواف غير دائريَّة أو بيضاويَّة
يظهر عندما يكُون الشخص في عُمر 30 عامًا أو أكبر
كيف يُعالجُ الأطباءُ الأخوَالَ؟
مُعظَم الأخوَال غير مؤذية ولا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ،ويستطيعُ الطبيبُ إزالة الأخوَال التي تُسبِّب الانزعاج للشخص.
سيقُوم الطبيب بالتالي:
مُعاينة الأخوَال عن كثب
التأكُّد ممَّا إذا كان الخال غير النموذجيّ سرطانيًا عن طريق تفحُّص قطعةٍ منه تحت المجهر (خزعة)
إزالة الخال جِراحيًا (إذا كان سرطانيًا) والجلد حوله
كيف يُمكن الوِقاية من الورمِ الميلانينيّ؟
الورم الميلانيني هو سرطانٌ جلدي خطير يُشكِّل تهديدًا على حياة المرضى.ينبغي على الشخص التحقُّق من أيَّة تغيُّراتٍ تحدث للأخوَال،وعند ملاحظة مثل هذه التغيّرات، ينبغي عليه استشارة الطبيب لمُعاينتها.
يزدادُ خطر الورم الميلانينيّ إذا كان لدى الشَّخص:
أخوال غير نموذجيَّة
أكثر من 50 خالاً
أحد أفراد العائلة أُصِيب بالورم الميلانينيّ
إذا كان الشخص يُواجه زيادةً في خطر الورم الميلانينيّ، قد يطلب الأطباءُ منه:
الخضوع إلى فحص للجلد لمرَّة واحدةٍ في العام على الأقلّ وذلك من قبل اختصاصيّ الأمرَاض الجلديَّة
إزالة أيَّة أخوال غير نموذجيَّة متغيِّرة مباشرةً
نظرًا إلى أنَّ الضَّرر الذي يُصيب الجلدَ بسبب الشمس يزيدُ من خطر الورم الميلانينيّ (بالإضافة إلى أنواع أخرى من سرطان الجلد)، ينبغي على الشخص:
تجنُّب حُروق الشمسِ والتسمير
تجنب الخروج في الشمسِ بين الساعة العاشرة صباحاً والثالثة من بعد الظهر
تطبيق مُستحضرات الوقاية من الشمس على أجزاء الجلد التي تتعرَّض إلى الشمس
ارتداء قُبَّعة وملابِس للوقاية من الشمس