الأخوَال moles هِيَ زوائد جلديَّة صغيرة يُمكن أن تحدث في أي مكانٍ على الجسمِ،وتكون داكنة اللون ودائرية أو بيضوية (إهليليجيَّة) الشكل عادةً.تُوجَد الأخوال عند جميع الأشخاص تقريبًا،

وتظهر غالبًا لأوَّل مرَّة عندما يكُون الشخص طفلاً أو مراهقاً،

وهِيَ لا تزولُ من تلقاء ذاتها

لا تُسبِّبُ الأخوَال الأذى أو الحكَّة،

وهي لا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ عادةً، إلَّا إذا كانت تُسبب الإزعَاجَ

ليست الأخوال من أنواع السرطان،ولكن هناك نوع من سرطان الجلد يُسمَّى الوَرم الميلانينيّ يبدأ في خالٍ أحيانًا.تنطَوي العلامات التحذيريَّة للسرطان الذي يبدأ في خالٍ على:

كِبَر حجم الخال

تغيُّر في شكل الخال

تغيُّر في لون الخال

ينبغي استشارة الطبيب عند وجود خال أخذ في التغيُّر.