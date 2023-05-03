ما الذي يُسبِّبُ الإكزيمة؟

ما الذي يُسبِّبُ الإكزيمة؟

لا يعلم الأطباءُ ما الذي يُسبِّبُ الإكزيمة، ولكنها تسري في العائلات.

تزداد فُرص الإصابة بالإكزيمة عند مرضى الربو أو حُمَّى القشّ أو حساسيَّة الطعام،ولا يُمكن أن تنتقل من شخصٍ إلى آخر.

هناك أشياء عديدة يُمكنها أن تُحرِّض الإكزيمة أو تجعلها تتفاقم، وهي تنطوي على: