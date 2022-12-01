يُمكن أن يتساقط الشعر من رقعةٍ واحدةٍ على فروة الرأس أو على كامل فروة الرأس.وفي حالاتٍ نادرةٍ ، يفقد الشخص جميع شعر الجسم.
من الطبيعي أن يحدث تساقط ما يتراوح بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا، وذلك مع نمو الشعر الجديد واستبداله بالشعر القديم
يُمكن أن يُؤدِّي إنجاب طفل أو فقدان الكثير من الوزن بسرعة أو أخذ أدوية مُعيَّنة أو الإصابة بمرضٍ خطير أو التعرُّض إلى حالاتٍ أخرى من الشدَّة الجسديَّة أو الذهنيَّة، إلى تساقط الشعر
إنَّ فتل أو سحب الشعر هو سببٌ آخر لتساقطه، وقد لا يلاحظ الأشخاص أنَّهم يقومون بذلك
يُمكن لتساقُط الشعر أن يكون أمرًا مزعجًا، ولكنه قد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة أيضًا
يمكن أن تساعد الأدوية على إعادة نموّ الشعر أحيانًا، وذلك استنادًا إلى سبب تساقط الشعر
ما الذي يسبب تساقُط الشَّعر؟
يُعدُّ السببُ الأكثر شيوعًَا لتساقُط الشعر هُو الصلع من النموذج الذكري أو الأنثوي.
يبدأ الصلع من النموذج الذكري عند الجبين أو أعلى الرأس وينتشر نحو الخلف
يبدأ الصلع من النموذج الأنثوي من أعلى الرأس، وينطوي الأمر فقط على أن يُصبِح الشعر خفيفًا بدلًا من ترك بقعة صلعاء
يسري الصلع من النموذج الذكري والصلع من النموذج الأنثوي بين العائلات.ويُمكن أن يبدأ مُبكرًا أي في العقد الثاني من العُمر، ويُصبِح أكثر شُيوعًا مع التقدُّم في العُمر.
تساقُط الشَّعر
يتساقط الشعر عند الرجال في البداية من الصدغين أو من قمَّة الرأس باتجاه الخلف عادةً،ويسمى هذا النموذج تساقُط الشعر من النموذج الذكريّ.
أمَّا بالنسبة إلى النساء، فيتساقط الشعر في البداية على قمَّة الرأس.يترقَّق الشعر عادةً بدلاً من أن يتساقط بشكلٍ كاملٍ، ويبقى خطّ الشعر سليمًا،ويُسمَّى هذا النموذج تساقُط الشعر من النموذج الأنثويّ.
تنطوي الأَسبَاب الأخرى لتساقط الشعر على الآتي:
الثعلبة البُقعيَّة، وهِيَ اضطراب للمناعة الذاتية تقوم فيه دفاعات الجسم بمُهاجمة جُريبات الشعر عن طريق الخطأ.
أدوية مُعيَّنة (خُصوصًا أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة)
سعفة فروة الرأس، وهِيَ عَدوى فطريَّة
اضطرابات مُعيَّنة في كامل الجسم، مثل الذئبة
حالات خلل التوازن الهرموني، مثل النساء اللواتي لديهنَّ الكثير من الهرمونات الذكريَّة أو يأخذنَ الستيرويدات الابتنائية لكمال الأجسام
مشاكل التغذية، مثل عدم الحُصول على ما يكفي من الحديد أو الزنك
الشدَّة البدنيَّة، مثل الحمَّى الشديدة أو الجراحة أو الأمراض الشديدة أو نَقص الوَزن المفاجئ أو الحمل
الشدَّة النفسية، حيث تجعل الشخص يقوم بشدّ شعره
إصابة في جريبات الشَّعر، مثل الإصابات الناجمة عن الحروق أو المُعالجة الشعاعيَّة أو ضفائر الشعر المشدودة أو أسطوانات مشدودة أو مُنعِّمَات الشعر الكيميائية أو الأمشاط الساخنة
متى ينبغي استشارة الطبيب حول تساقط الشعر؟
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب خلال بضعة أيام إذا كان لديه تساقُط للشعر بالإضافة إلى:
شُعور بالتوعُّك أو الإعياء
إذا كان امرأة ولاحظَت علامات خلل توازن هرموني، مثل خشونة الصوت ونمو الشعر في أماكن غير مألوفة وعدم انتظام الحيض وحب الشباب
في حال لم يترافق تساقُط الشعر مع أعراض أخرى، ينبغي على الشخص استشارة الطبيب عند الإمكان.
كيف يُعالج الأطباءُ تساقُط الشعر؟
إذا كانت هناك مُشكلة صحيَّة تُسبب تساقُطَ الشَّعر، سيقوم الأطباء بمُعالجة هذه المُشكلة.كما سيعالجون تساقط الشعر أيضًا عن طريق:
دواء للصلع من النموذج الذكري والصلع من النموذج الأنثوي، ويُمكن أن يحتاج إلى ما يتراوح بين 8 إلى 12 شهرًا حتى يُحقق نتيجةً
زراعة الشعر لنقل جريبات الشعر من منطقة مشعرة في فروة الرأس إلى منطقة الصلع
الباروكة (الشعر المُستعار)