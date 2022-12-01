يُمكن أن يتساقط الشعر من رقعةٍ واحدةٍ على فروة الرأس أو على كامل فروة الرأس.وفي حالاتٍ نادرةٍ ، يفقد الشخص جميع شعر الجسم.

من الطبيعي أن يحدث تساقط ما يتراوح بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا، وذلك مع نمو الشعر الجديد واستبداله بالشعر القديم

يُمكن أن يُؤدِّي إنجاب طفل أو فقدان الكثير من الوزن بسرعة أو أخذ أدوية مُعيَّنة أو الإصابة بمرضٍ خطير أو التعرُّض إلى حالاتٍ أخرى من الشدَّة الجسديَّة أو الذهنيَّة، إلى تساقط الشعر

إنَّ فتل أو سحب الشعر هو سببٌ آخر لتساقطه، وقد لا يلاحظ الأشخاص أنَّهم يقومون بذلك

يُمكن لتساقُط الشعر أن يكون أمرًا مزعجًا، ولكنه قد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة أيضًا