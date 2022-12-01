ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان الشخص يُعاني من نقص سمع مع أي من العلامات التحذيرية التالية:

نقص السمع في أذن واحدة فقط

صعوبة في المضغ أو الكلام

خَدَر في الوجه

دوخة

فقدان التوازن

إذا لم تظهر أي من هذه العلامات التحذيريَّة ولم توجد أعراض أخرى، فينبغي استشارة الطبيب، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك على الفور.