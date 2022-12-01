المُساعد السمعي هو جهاز يزيد من ارتفاع درجة الصوت.تكون مساعدات السمع مزودة بـ:

ميكروفون مُدمج لالتقاط الأصوات

مُضخم صوت يعمل بالبطَّاريَّة

سماعة صغيرة تتناسب مع قناة الأذن

لا يعمل المُساعد السمعي إلا إذا كان المريض يمتلك بعض القدرة على السمع، وليس إذا كان يعاني من الصمم بشكل كامل.لا يمكن لجهاز تقوية السمع أن يجعل السمع مثالياً، ولكنه قد يساعد على التواصل بشكل أفضل.

أجهزة تقوية السمع: تضخيم الصوت

هناك أنواع مختلفة من الأجهزة المُساعدة على السمع.تُضخّم بعض الأجهزة المُساعدة على السمع جميع الأصوات.بينما يكون بعضها الآخر مزودًا بمعالج حاسوبي يضخِّم بعض درجات الصوت أكثر من الأخرى.تتوفر مُساعدات السمع بأحجام مختلفة:

مُساعدات سمعية كبيرة الحجم تُطبّق على الأذن ومحيطها

مُساعدات سمعية متوسطة الحجم تطبق داخل الأذن

مُساعدات سمعية صغيرة جدًّا تتوضع داخل القناة السمعية

يمكن أن يُساعد اختصاصي السمع على تحديد نوع السماعة الأنسب للمريض.إذا لم ينجح أحد أنواع الأجهزة المُساعدة على السمع على النحو المطلوب، فينبغي استشارة الطبيب حول تجربة نوع آخر.

قد يكون من الصعب استخدام الهاتف مع الأجهزة المُساعدة على السمع.تحتوي بعض المُساعدات السمعية على ميزة خاصة تجعل من السهل سماع الصوت عند استخدام الهاتف.