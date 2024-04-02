ما الذي يُسبب سرطان الحنجرة؟

ما الذي يُسبب سرطان الحنجرة؟

لا يعلم الأطباءُ دائمًا ما الذي يُسبب سرطان الحنجرة، ولكن عامل الخطر الأكبر هُوَ:

التدخين،

وتقريبًا كل شخص يُصاب بسرطان الحنجرة يكون مدخنًا أو كان مدخنًا في السابق.

كما تزداد فرصة الإصابة بسرطان الحنجرة أيضًا إذا كان الشخص: