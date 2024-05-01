الأنف هو أحد الأعضاء الحسِة ولديه وظيفتان مهمتان:

التنفّس

الشم

يكون الجزء العلوي من الأنف عظميًا.في حين يكون الجزء السفلي من الأنف غضروفيًا.الغضروف هو نسيج أملس وقاسي.

توجدد في داخل الأنف منطقة مفتوحة تُسمَّى التجويف الأنفي.يكون مبطنًا بغشاء غني بالأوعية الدموية.تُنتج خلايا هذا الغشاء المخاط (مادة لزجة رطبة).ويكون مزودًا أيضًا بشعيرات دقيقة (أهداب) تساعد على تنقية الأوساخ من الهواء.