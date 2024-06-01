ينجم التهاب الجيوب عادةً عن:

عدوى المجاري التنفسية العلوية الفيروسية (مثل الزكام)

تؤدي العدوى الفيروسية إلى تورم الأنسجة داخل الأنف.ولهذا السبب يحدث انسداد أنفي عند الإصابة بالزُّكام.يُؤدِّي التورُّم في الأنف إلى انسداد فتحات الجيوب، ممَّا يُؤدِّي إلى تراكم السَّائِل داخل الجيوب الأنفية.يمكن للحساسية أيضًا أن تؤدي إلى تورُّم الجزء الداخلي من الأنف وأن تسبب التهاب الجيوب.

يمكن للبكتيريا في بعض الأحيان أن تصل إلى السائل ضمن الجيوب وتسبب:

التهاب الجيوب البكتيري

يزداد احتمال التهاب الجيوب البكتيري في الحالات التالية: