ما هو التهاب الجيوب؟
الجُيوب هي أحياز جوفاء خلف الخدين والجبهة.ينفتح كل جيب داخل الأنف.التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب أو عدوى في واحد أو أكثر من الجيوب الأنفية.
يمكن للفيروساتُ، والبكتيريا، والفطريات، والمحسسات أن تسبب التهاب الجيوب.
قد يعاني الشخص من انسداد في الأنف، وسيلان أنفي، وألم في الوجه والرأس
يُسمى التهاب الجيوب الذي يستمر لأكثر من 3 أشهر بالتهاب الجيوب المزمن
يعطي الأطباء للشخص دواءً للمساعدة على تصريف الجيوب الأنفية، وقد يصفون المضادَّات الحيوية
تحديد موقع الجيوب
ما الذي يُسبب التهاب الجيوب؟
ينجم التهاب الجيوب عادةً عن:
عدوى المجاري التنفسية العلوية الفيروسية (مثل الزكام)
تؤدي العدوى الفيروسية إلى تورم الأنسجة داخل الأنف.ولهذا السبب يحدث انسداد أنفي عند الإصابة بالزُّكام.يُؤدِّي التورُّم في الأنف إلى انسداد فتحات الجيوب، ممَّا يُؤدِّي إلى تراكم السَّائِل داخل الجيوب الأنفية.يمكن للحساسية أيضًا أن تؤدي إلى تورُّم الجزء الداخلي من الأنف وأن تسبب التهاب الجيوب.
يمكن للبكتيريا في بعض الأحيان أن تصل إلى السائل ضمن الجيوب وتسبب:
التهاب الجيوب البكتيري
يزداد احتمال التهاب الجيوب البكتيري في الحالات التالية:
إذا تعرض الشخص لهواء ملوث أو دخان التبغ
إذا كان لدى الشخص أفراد أسرة يصابون كثيرًا بالتهاب الجيوب
ما هِيَ أعرَاضُ التهاب الجيوب؟
تنطوي الأَعرَاض على:
قيح أصفر أو أخضر (سائل سميك) من الأنف
ضغط وألم في الوجه
انسداد الأنف
البَخر الفموي (رائحة الفم الكريهة)
سعال مخاطي، وخاصة في الليل
في بعض الأحيان، الشعور بالمرض العام، والحمى، والقشعريرة
ينبغي الذهاب إلى الطبيب مُباشرةً إذا كانت لدى الشخص هذه الأَعرَاض، وكان يعاني أيضًا من صداع شديد، وكان مشوشًا لأن العدوى قد تنتشر إلى الدماغ (التهاب السحايا).
كيف يستطيع الأطباءُ معرفةَ ما إذا كان الشخصُ يُعاني من التهاب الجيوب؟
يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من نوبات الشقيقة استنادًا إلى الأعراض والقيام بفحصٍ.في بعض الأحيان، يقوم الأطباء بـ:
التصوير المقطعي المحوسب (CT) لمعرفة ما إذا كانت العدوى تنتشر أو إذا كان الشخص مصاب بالتهاب الجيوب المزمن
التنظير الدَّاخلي (إدخال أنبوب رفيع مزود بمنظار في الأنف لمعاينة الجيوب)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب الجيوب؟
يعالج الأطباء التهاب الجيوب عن طريق المساعدة على تصريف الجيوب.سيطلب الأطباء من الشخص القيام بالأمور التالية:
استنشاق البخار من حمام ساخن
وضع مناشف ساخنة ورطبة على الوجه (فوق الجيوب الأنفية)
شرب سوائل ساخنة
دفق محلول مائي ملحي عبر الأنف أو استخدام بخاخ من الماء المملح
استعمال بخاخ مزيل للاحتقان، مثل فينيليفرين
إذا كان الشخص يُعاني من حمَى، أو ألم شديد، أو التهاب جيوب يستمر لأكثر من 10 أيام، فعادة ما يصف الأطباء المضادَّات الحيوية.
إذا كان الشخص يُعاني من التهاب الجيوب المزمن (التهاب الجيوب الذي يستمرّ لأكثر من 90 يومًا)، فقد يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
وصف المضادات الحيوية لمدة 4 إلى 6 أسابيع
إجراء عمل جراحي لغسل الجيوب والمساعدة على تصريفها