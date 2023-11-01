ما الذي يُسبِّبُ دوار الوضعة الانتيابي الحميد؟

ما الذي يُسبِّبُ دوار الوضعة الانتيابي الحميد؟

يحدث دوار الوضعة الانتيابي الحميد بسبب مشكلة في عمق الأذن حيث يجري ضبط التوازن.حيث تتحرر جزيئات الكالسيوم الصغيرة في الأذن الداخلية وتطفو ضمن وسط لا توجد فيه عادةً.يؤدي ذلك إلى ظهور الأَعراض.

تغير هذه الجسيمات موضعها عند تحريك الرأس بطرق معينة، مثل:

التقلب في السرير

الانحناء لالتقاط شيء ما

يُعدُّ دوار الوضعة الانتيابي الحميد أكثر شُيوعًا عندَ كِبار السنّ وعند النساء.