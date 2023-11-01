ما هو دوار الوضعة الانتيابي الحميد؟
دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV) هو نوع من الدوخة يشعر فيها الشخص بأنه يدور حول نفسه.لا يُعد حالة خطيرة ويتعافى من تلقاء نفسه، على الرغم من أنَّه قد يكون مزعجًا.يحدث هذا النوع من الدوخة بشكل مفاجئ عندما يتحرك الشخص بطرق معينة.
يُعاني الشخص من نوبات مفاجئة حيث يشعر بالدوران حول نفسه بالإضافة إلى توعك في المعدة (مغص) وقد يتقيأ
تتحفز النوبات عندما يحرك الشخص رأسه
تستمر النوبات عادةً لأقل من دقيق
يكون دوار الوضعة الانتيابي الحميد أكثر شُيُوعًا عند كبار السن، حيث يُمكن أن يؤثِّر في التوازن ويجعل الشخص أكثرَ عُرضةً للسقوط
هناك مجموعة من الحركات تسمى مناورة إيبلي Epley maneuver تساعد على إيقاف الدوخة عند معظم الأشخاص
ما الذي يُسبِّبُ دوار الوضعة الانتيابي الحميد؟
يحدث دوار الوضعة الانتيابي الحميد بسبب مشكلة في عمق الأذن حيث يجري ضبط التوازن.حيث تتحرر جزيئات الكالسيوم الصغيرة في الأذن الداخلية وتطفو ضمن وسط لا توجد فيه عادةً.يؤدي ذلك إلى ظهور الأَعراض.
تغير هذه الجسيمات موضعها عند تحريك الرأس بطرق معينة، مثل:
التقلب في السرير
الانحناء لالتقاط شيء ما
يُعدُّ دوار الوضعة الانتيابي الحميد أكثر شُيوعًا عندَ كِبار السنّ وعند النساء.
ما هي أعرَاض دوار الوضعة الانتيابي الحميد؟
تظهر الأَعراض بشكل مفاجئ عند تحريك الرأس.أَعرَاض دوار الوضعة الانتيابي الحميد هي:
نوبات قصيرة من الدوخة، بحيث يشعر المريض بحركته ودورانه أو حركة ودوران الأشياء من حوله.
الشعور بتوعك معدي (مغص)
التقيُّؤ
على الرغم من أن الأَعرَاض تكون مزعجة إلا أنها ليست خطيرة.ولكن قد يفقد المريض توازنه ويسقط أرضًا إذا حدثت نوبة الدوار في أثناء الوقوف أو المشي.
كيف يمكن للأطباء تشخيص دوار الوضعة الانتيابي الحميد؟
يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من دوار الوضعة الانتيابي الحميد استنادًا إلى الأعراض والفحص السريري.وقد يقومون بإجراء اختبارات أخرى، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وذلك عند الحاجة إلى تحري الأسبابٍ الأخرى الأكثر خطورة للدوخة.
كيف يُعالج الأطباء دوار الوضعة الانتيابي الحميد؟
يقوم الأطباء عادةً بمُعالَجة دوار الوضعة الانتيابي الحميد عن طريق مناورة إيبلي Epley maneuver.تُعد هذه المناورة طريقة خاصة لتحريك الرأس والجسم.حيث تساعد على نقل الجزيئات المتحررة إلى جزء آخر من الأذن بحيث لا تسبب مشاكل.
مناورة إيبلي: مُعالجة بسيطة لسبب شائع من الدوار
تُجرى المناورة باتباع الترتيب التالي للأسهم الحمراء بعكس عقارب الساعة.
للقيام بمناورة إيبلي، ينبغي القيام بما يلي مع الاحتفاظ بكل وضعية لمدة 30 ثانية:
الجلوس على طاولة أو سرير وإدارة الرأس لمنتصف المسافة باتجاه اليمين
الاستلقاء على الظهر مع استمرار انحناء الرأس نحو اليمين وتركه يتدلى من نهاية الطاولة أو السرير
إدارة الرأس نحو اليسار
بعد ذلك، ُدار الرأس والجسم بشكل كامل نحو اليسار بحيث يُشير الأنف نحو الأرض
الجلوس ببطء، مع المحافظة على استدارة الرأس بشكل كامل نحو اليسار
حالما يصبح المريض بوضعية قائمة، يمكن جعل الرأس متجهًا للأمام
تزول أعراض دوار الوضعة الانتيابي الحميد خلال 24 ساعةً عادةً.
يُعطي الأطباءُ أحيَانًا أدويةً للتخفيف من الدوخة وشعور التوعك في المعدة، ولكنَّ هذه الأدوية قد تفيد لفترة قصيرة فقط.