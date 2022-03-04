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حقائق سريعة

التهاب جلد القناة السمعية

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1443
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القناة السمعية هي الأنبوب الذي يصل الجزء الخارجي من الأذن مع طبلة الأذن.

يؤدي التهاب الجلد في القناة السمعية إلى الشعور بحكة وتقشر وتقصف وتورم الجلد في مدخل الأذن وفي داخل القناة السمعية.قناة الأذن أو القناة السمعية هِيَ الأنبُوب الذي يَصِلُ الجزء الخارجيّ من الأذن بطبلة الأذن.

الأذن الخارجية

ما الذي يُسبب التهاب الجلد في القناة السمعية؟

هناك سببان رئيسيان:

  • ردة فعل تحسُّسية تجاه شيء لمسَ الأذن، مثل قرط الزينة أو مستحضر العناية بالشعر

  • مشكلة جلديَّة، مثل الصدفية psoriasis أو الزهم seborrhea، تُصيب القناة السمعية في الأذن (وأجزاء أخرى من الجسم عادةً)

ما هي أعراض التهاب جلد القناة السمعية؟

ستظهر عند المريض أعراضٌ في القناة السمعيَّة وحولها، مثل:

  • الحكّة

  • الاحمِرار

  • تشققات أو تقشُّر الجلد

  • تسرب سائل رائق من الأذن

قد يسمح الجلد المتشقِّق للبكتيريا بالدخول إلى القناة السمعية في بعض الأحيان.يمكن للبكتيريا أن تسبب عدوى تُسمى التهاب الأذن الخارجية.

كيف يُعالج الأطباء التهاب الجلد في القناة السمعية؟

سيطلب الأطباء من المريض القيام بالأمور التالية:

  • التوقُّف عن استخدام الأشياء التي قد تُسبِّبُ ردة الفعل التحسُّسية، مثل أقراط الزينة، أو مستحضرات التجميل، أو قوالب أجهزة تقوية السمع—وقد يحتاج الأمر إلى التجربة والخطأ لمعرفة ما الذي يُثير المشكلة

  • تطبيق كريم ستيرويدي قشري أو قطرات أذن ملطفة في الأذن

  • الحرص على تجنب استخدام الأعواد القطنية، أو إدخال الماء أو الأشياء إلى الأذن

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.