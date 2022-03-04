التوقُّف عن استخدام الأشياء التي قد تُسبِّبُ ردة الفعل التحسُّسية، مثل أقراط الزينة، أو مستحضرات التجميل، أو قوالب أجهزة تقوية السمع—وقد يحتاج الأمر إلى التجربة والخطأ لمعرفة ما الذي يُثير المشكلة