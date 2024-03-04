ما هو التهاب الأذن الخارجية الخبيث؟
التهاب الأذن الخارجية الخبيث هو عدوى خطيرة تصيب قناة الأذن.هذه الحالة ليست سرطانًا، على الرغم من أن كلمة "خبيث" تشير إلى السرطان عادةً.
قناة الأذن أو القناة السمعية هِيَ الأنبُوب الذي يَصِلُ الجزء الخارجيّ من الأذن بطبلة الأذن.تكون هذه العدوى مهددة للحياة لأنها تنتشر من قناة الأذن إلى العظام المحيطة بالجمجمة.
تكون البكتيريا مسؤولة عن العدوى (بما في ذلك MRSA) (يُشير اختصار MRSA إلى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين)
على الرغم من أنَّ الحالة توصف "بالخباثة"، إلا أنَّها ليست نوعًا من السرطان
يكون خطرُ التهاب الأذن الخارجية الخبيث أعلى عند الإصابة بداء السكري أو ضعف الجهاز المناعي
إذا لم تجرِ مُعالجة الحالة، فقد تنتشر وتسبب الشلل في الأعصاب في الوجه بحيث لا يستطيع المريض تحريك أجزاء من وجهه
يُعالج الأطباء التهاب الأذن الخارجية الخبيث بالمضادَّات الحيوية التي تُحقن في الوريد عن طريق أنبوب
الأذن الخارجية
ما هي أعراض التهاب الأذن الخارجية الخبيث؟
تنطوي الأَعراض على:
ألم شديد في الأذن
خروج سائل سميك كريه الرائحة من الأذن
فقدان أو ضعف السمع
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالتهاب الأذن الخارجية الخبيث؟
يُجري الأطباء اختبارات التصوير المقطعي المحوسب CT للتَّحرِّي عن وجود عدوى في العظم حول الأذن.كما يأخذون عيِّنات من الأنسجة والسوائل من الأذن لمعرفة أنواع البكتيريا التي سببت العدوى.
كيف يعالج الأطباء التهاب الأذن الخارجية الخبيث؟
قد يحتاج المريض للبقاء في المستشفى بدايةً.سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
إعطاء المضادَّات الحيوية في الوريد من خلال أنبوب
تنظيف القناة السمعية
في بعض الأحيان، عمل جراحي لاستئصال النسج العظمية المتضررة بشكل شديد
نظرًا لأنَّ العدوى في العظم، سيحتاج المريض للحصول على المضادَّات الحيوية عن طريق الوريد لمدة 6 أسابيع تقريبًا.ولكن بعدَ أن يبدأ المريض بالتحسُّن، يُمكنه الاستمرار عادةً في أخذ المضادَّات الحيوية في المنزل حتى نهاية الخطة العلاجية.