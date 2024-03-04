ما هو التهاب الأذن الخارجية الخبيث؟

ما هو التهاب الأذن الخارجية الخبيث؟

التهاب الأذن الخارجية الخبيث هو عدوى خطيرة تصيب قناة الأذن.هذه الحالة ليست سرطانًا، على الرغم من أن كلمة "خبيث" تشير إلى السرطان عادةً.

قناة الأذن أو القناة السمعية هِيَ الأنبُوب الذي يَصِلُ الجزء الخارجيّ من الأذن بطبلة الأذن.تكون هذه العدوى مهددة للحياة لأنها تنتشر من قناة الأذن إلى العظام المحيطة بالجمجمة.

تكون البكتيريا مسؤولة عن العدوى (بما في ذلك MRSA) (يُشير اختصار MRSA إلى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين)

على الرغم من أنَّ الحالة توصف "بالخباثة"، إلا أنَّها ليست نوعًا من السرطان

يكون خطرُ التهاب الأذن الخارجية الخبيث أعلى عند الإصابة بداء السكري أو ضعف الجهاز المناعي

إذا لم تجرِ مُعالجة الحالة، فقد تنتشر وتسبب الشلل في الأعصاب في الوجه بحيث لا يستطيع المريض تحريك أجزاء من وجهه

يُعالج الأطباء التهاب الأذن الخارجية الخبيث بالمضادَّات الحيوية التي تُحقن في الوريد عن طريق أنبوب