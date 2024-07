الأدوية لخفض درجة الحرارة وتسكين آلام العضلات

في بعض الأحيان، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط مع خطر مرتفع للإصابة بالأمراض الشديدة: مشاركة دوائية من نيمتريلافير/ريتونافير؛ ريمديسيفير (شوط قصير)؛ مولنوبيرافير

بالنسبة للأمراض الشديدة: ريمديسيفير؛ ديكساميثازون؛ المعدلات المناعية

تعتمد معالجة كوفيد-19 على مدى شدة المرض واحتمال إصابة الشخص بحالة شديدة منه.

بالنسبة للحالة المرضية الخفيفة، غالبًا ما تكون الراحة في المنزل كافية.يمكن أخذ الأسيتامينوفين أو أحد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID)، مثل الإيبوبروفين، لتخفيف الحمى والآلام العضلية.على الرغم من المخاوف الأولية الناجمة عن بعض الحالات غير الموثقة، فلا يوجد دليل علمي على أن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية يفاقم كوفيد-19.وبشكل مماثل، لا يتوفر دليل علمي على أن الأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19 ويتناولون أدوية ضغط الدم من زمرة مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACEI) أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARBs) يجب أن يتوقفوا عن أخذها.

بالنسبة إلى الحالات الأكثر شدَّة، يحتاج بعض الأشخاص إلى التنويم في المستشفى مع معالجة قد تنطوي على استخدام الأكسجين التكميلي أو التهوية الميكانيكية (التنفس الاصطناعي).

يُوصى باستخدام بعض الأدوية والمُعالجَات الأخرى عند االمصابين بحالات شديدة من كوفيد-19 أو الذين يواجهون خطرًا مرتفعًا لتفاقم الحالة إلى مرض شديد.على سبيل المثال، قد تُستخدَم بعضُ العلاجات المعدلة للمناعة (مثل توسيليزوماب، أو باريسيتينيب، أو ساريلوماب) في تدبير الأمراض الشديدة.يُعد هذا الموضوع من المواضيع التي تُحدّث معلوماتها بسرعة كبيرة (انظر National Institutes of Health (NIH) COVID-19 Treatment Guidelines و Infectious Diseases Society of America (IDSA) Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19).

تُعطى المشاركة الدوائية المضادة للفيروسات نيرماتريلفير وريتونافير عن طريق الفم.يمكن استخدامها في علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من عدوى كوفيد-19 عند بعض البالغين والمراهقين الذين يُواجهون زيادةً في خطر تفاقم الإصابة إلى حالة شديدة، بما في ذلك دخول المستشفى أو الوفاة.لا يُصرَّح باستخدام هذه المشاركة الدوائية لأكثر من 5 أيام متتالية.

تنكس الأعراض عند بعض الأشخاص بعد استعمال نيمتريلافير/ريتونافير، ويمكن أن تصبح اختبارات سارس-كوف-2 إيجابية من جديد، حتى عند الأشخاص الذين لم تنكس الأعراض لديهم.لا يُنصح حاليًا بالعلاج الإضافي، ولكن ينبغي على الأشخاص عزل أنفسهم إذا نكست الأعراض أو نتائج الاختبارات.(انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): هجمة كوفيد-19 بعد العلاج بباكسلوفيد.)

يُستخدم عقار ريمديسيفير (دواء مُضادّ للفيروسات) عند فئة محددة من الأشخاص المصابين بكوفيد-19.يُعطى ريمديسيفير عن طريق الوريد.تكون فترة العلاج المُوصى بها هي 3 إلى 10 أيام.تُستخدم مشاركة دوائية مكونة من عقار ريميديسيفير مع الستيرويد القشري ديكساميثازون بشكل شائع عند المصابين المنومين في المشافي والذين يحتاجون إلى الأكسجين التكميلي.

مولنوبيرافير هو دواء مُضاد للفيروسات يُؤخذ عن طريق الفم.يمكن استخدامه في علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من عدوى كوفيد-19 عند بعض البالغين والمراهقين الذين يُواجهون زيادةً في خطر تفاقم الإصابة إلى حالة شديدة، بما في ذلك دخول المستشفى أو الوفاة، وللمصابين الذين لا تتوفر لديهم خيارات علاجية أخرى لكوفيد-19 أو أنها غير مناسبة لهم.لا يُسمح باستعمال مولنوبيرافير لأكثر من 5 أيام متتالية.لا يُنصح باستخدام هذا الدواء في أثناء الحمل.

باملانيفيماب/إتيسيفيماب، وكازيريفيماب/إيمديفيماب، وسوتروفيماب، وبيبتيلوفيماب هي علاجات بالمضادات وحيدة النسيلة.وهي غير فعَّالة ضدّ المتحور أوميكرون.بناءً على ذلك، أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدامها في علاج كوفيد-19، لأن أوميكرون بات هو المتحور السائد في الولايات المتحدة.

لا يُنصَح بالعلاجات التالية في علاج كوفيد-19 أو الوقاية منه: