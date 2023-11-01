كوفيد-19 (COVID-19) هو مرض تنفُّسي حاد يمكن أن يكون شديدًا، وينجم عن فيروس كورونا الذي يُسمَّى سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2).

يمكن لأعراض كوفيد-19 أن تتباين بشكل كبير.

يمكن استخدام نوعين من الاختبارات لتشخيص عدوى كوفيد-19.

ينبغي اتخاذ تدابير للوقاية من العدوى، وخاصة التطعيم.

تعتمد معالجة كوفيد-19 على مدى شدة المرض واحتمال إصابة الشخص بحالة شديدة منه.

فيروس كوفيد-19 نموذج ثلاثيّ الأبعاد

جرى الإبلاغ عن كوفيد-19 لأول مرة في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر منذ ذلك الحين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.للحصول على معلومات مُحدّثة حول أعداد الحالات والوفيات، انظر Centers for Disease Control and Prevention: 2019 Novel Coronavirus و World Health Organization Coronavirus (COVID-19) Dashboard.

يُطلق على الفيروس التاجي الذي يُسبب كوفيد-19 اسم سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2).وهو على صلة بالفيروس التاجي المُسبِّب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، ولكنه مختلف قليلاً عنه.

تؤثِّر المُحددات الاجتماعية للصحة (يُقصد بها الظروف الموجودة في الأماكن التي يولد فيها الأشخاص، ويعيشون، ويتعلمون، ويعملون، ويلعبون) في مجموعة واسعة من المخاطر والنتائج الصحية، مثل التعرض لعدوى فيروس سارس-كوف-2، والحالات الشديدة من كوفيد-19، و الوفاة، بالإضافة إلى الوصول إلى الاختبارات، والتطعيم، والعلاج.في الولايات المتحدة، تكون معدلات الإصابة بكوفيد-19، والتنويم في المشافي، والوفاة أعلى في بعض مجموعات الأقلية العرقية أو الإثنية، بما في ذلك الأشخاص من ذوي البشرة السوداء، أو من أصول هسبانية أو لاتينية، أو الهنود الأمريكيين، أو من سكان ألاسكا الأصليين.

تتطور معظم الفيروسات، بما في ذلك فيروس سارس-كوف-2، وتظهر متحورات جديدة منه.تُعد المتحورات التي يُحتمل أن تكون أكثر قابلية للانتقال، أو أكثر ميلاً للتسبب بمرض شديد، أو التي يصعب علاجها أو الكشف عنها على أنها متحورات مثيرة للقلق، ويشار إليها عادةً من خلال أحرف أبجدية إغريقية.المتحورات السادئة في الولايات المتحدة ومعظم دول العالم هي ألفا، وبيتا، ودلتا، وأوميكرون.كان متحور أوميكرون المتحور الأكثر شُيُوعًا في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2022، مع وجود متحورات فرعية عنه أكثر قابلية للانتقال محل أوميكرون الأصلي.

انتشار عدوى كوفيد-19 تنتشر عدوى كوفيد-19 من شخص لآخر من خلال قطيرات الرذاذ المحمولة بالهواء التي تخرج من شخص مصاب بالعدوى عند السعال، أو العطاس، أو الغناء، أو ممارسة التمارين، أو الكلام.ينتشر الفيروس عن طريق قُطيرات الرذاذ التنفسي الكبيرة التي يمكن أن تنتقل لمسافات قصيرة، وعن طريق جُزيئات الرذاذ التنفسي القادرة على البقاء في الهواء لساعاتٍ عدّة والانتقال لمسافات أطول (أكثر من مترين أو 6 أقدام) قبل استنشاقها. بشكل عام، كلما اقتربت مسافة المخالطة وازدادت مدتها مع شخص مصاب بالعدوى، ازداد خطر انتشار الفيروس.هناك عوامل يمكن أن تساهم في هذا الخطر مثل المسافة من الشخص المصاب بالعدوى، والمدة الزمنية في وجود شخص مصاب بالعدوى، وحجم الحيز الجوي، واتجاه دفق الهواء وسرعته.كما يمكن أن يصاب الإنسان بالعدوى أيضًا عند لمس أي شيء ملوث بالفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه. عادةً ما ينتقل الفيروس من شخص مصاب تظهر لديه أعراض العدوى.ولكن، يمكن أن ينتقل الفيروس من أشخاص مصابين قبل أن تظهر لديهم الأعراض، وحتى من المصابين الذين لا تظهر لديهم أية أعراض مطلقًا (اللاعرضيين asymptomatic). تشتمل الحالات التي تنطوي على خطر كبير لانتقال العدوى على مرافق المعيشة الجماعية (مثل دور رعاية المسنين، ومرافق الرعاية طويلة الأجل، والمدارس الداخلية، والسجون، والسفن) والأماكن المزدحمة ذات تهوية السيئة (مثل دور العبادة الدينية المغلقة، والصالات الرياضية، والحانات، والنوادي الليلية، والمطاعم المغلقة، ومرافق تعليب اللحوم).كما يواجه نزلاء دور رعاية المسنّين زيادةً في خطر المرض الشديد بسبب التقدم في العمر والاضطرابات الطبية المستبطنة. كما ترتبط المناسبات الكبيرة في الأماكن المغلقة، مثل الاجتماعات أو الأعراس، بارتفاع معدلات انتقال العدوى.وقد سُميت هذه المناسبات بالأحداث فائقة الانتشار، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات العدوى بسبب الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يكونون قريبين جسديًا من بعضهم البعض مع غياب التهوية أو التدفق الكافي من الهواء. يمكن للاختبارات الفيروسية عند الأشخاص المصابين بكوفيد-19 أن تبقى إيجابية لمدة 3 أشهر على الأقل بغض النظر عن الأعراض.ولكن بشكل عام، لا يُعد الأشخاص ناقلين للعدوى بعدَ 10 أيام من المرض حتى وإن لم تتعافى أعراضهم بشكل كامل. بالنسبة للأشخاص المصابين بعدوى كوفيد-19، يوصى بإجراءات العزل والحيطة في محاولة للحد من انتشار عدوى فيروس سارس-كوف-2 (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: العزل والاحتياطات للأشخاص المصابين بكوفيد-19).بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا لكوفيد-19، يُوصى باتخاذ احتياطات للمساعدة على التقليل من خطر انتشار الفيروس (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: ماذا تفعل إذا تعرضت لكوفيد-19).

أعراض عدوى كوفيد-19 تتباين الأعراض عند المصابين بكوفيد-19، وقد تنطوي على ما يلي: الحُمّى

السعال

التهاب الحلق

احتقان أو سيلان الأنف

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

القشعريرة أو الارتجاف المتكرر المصحوب بالقشعريرة

فقدان حاسة الشم أو التذوق الحديث

التعب

ألم بالعضلات

الصداع

الغَثيان أو التقيؤ

الإسهال إذا ظهرت أعراض عند الأشخاص، فعادةً ما تظهر بعدَ 2 إلى 10 يومًا من التقاط العدوى (فترة الحضانة).بالنسبة إلى المتحوّر أوميكرون، عادةً ما تظهر الأعراض في غضون يومين إلى أربعة أيام فقط.لا تظهر أية أعراض عند الكثر من المصابين بالعدوى، أو تكون أعراضهم خفيفة فقط. يزداد خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة عند المصابين بكوفيد-19 مع التقدم في السن

عند المدخنين الحاليين أو المدخنين سابقًا

عند المصابين بحالات مرضية خطيرة أخرى، مثل السرطان، أو الأمراض المزمنة في القلب أو الرئة أو الكلى أو الكبد، أو فقر الدم المنجلي، أو السكري، أو البدانة، أو الاضطرابات التي تُضعف المناعة. بالنسبة لجميع الفئات العمرية، ينخفض خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة عند الأشخاص المُحصنين ضد كوفيد-19.(انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: فهم خطر كوفيد-19.) المُضَاعَفات بالإضافة إلى مرض الجهاز التنفُّسي الذي يمكن أن يكون شديدًا ويُفضي إلى الوفاة، تتضمن المضاعفات الخطيرة الأخرى ما يلي اضطرابات القلب، بما في ذلك اختلال النظم، واضطرابات عضلات القلب، والإصابة القلبية الحادة

اضطرابات التخثّر، بما في ذلك الجلطات الدموية في الأوعية الدموية الضيقة والواسعة، وكذلك النزف

مُتلازمة غيلان باريه (نادرة) جرى الإبلاغ عن اختلاط نادر يُسمى المُتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة عند الأطفال (MIS-C) والتي قد تكون مرتبطة بكوفيد-19 عند الأطفال.قد تكون أعراض هذا الاضطراب مشابهة لأعراض داء كاواساكي، وتشمل الحُمّى، وألم البطن، والطفح الجلدي.يساعد التطعيم على الوقاية من المُتلازمة الالتهابية متعددة النظم عند الأطفال MIS-C.وقد جرى الإبلاغ عن اختلاط مماثل عند مُصابين شباب وبالغين في منتصف العمر (المُتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة عند البالغين [MIS-A]). تتلاشى الأَعرَاض عند مُعظم الأشخاص خلال أسبوع تقريبًا.ولكن، تدوم الأعراض لفترة أطول عند بعض الأشخاص، وقد تترافق أحيانًا بضيق في التنفس، وسعال، وإرهاق شديد، وتستمر لأسابيع.يبدو أن الحالات المرضية المديدة تكون أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين أصيبوا أساسًا بحالات شديدة، ولكن حتى عند الأشخاص الذين أصيبوا بحالات خفيفة فقد يعانون من أعراض مستمرة. تستمر الأعراض لعدة أشهر عند 25 إلى 50٪ من أشخاص كوفيد-19.تجري الإشارة إلى تلك الحالة باستخدام العديد من الأسماء، مثل كوفيد طويل الأمد ومتلازمة ما بعد كوفيد-19 الحاد.

تشخيص عدوى كوفيد-19 الفحوص المخبرية للكشف عن الفيروس يشتبهُ الأطباءُ بكوفيد-19 عند الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض العدوى.تزيد مخالطة شخص مصاب بكوفيد-19 من خطر العدوى.يجب على الأشخاص الذين يشتبهون بإصابتهم بكوفيد-19 الاتصال بالطبيب قبل الخضوع للاختبار وقبل الوصول إلى العيادة، حتى يمكن اتخاذ الاحتياطات المناسبة. ينبغي فحص الأشخاص من الفئات التالية للتحري عن كوفيد-19 (انظر أيضًا اختبارات كوفيد-19): يُوصى الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض كوفيد-19—بالعزل إلى حين الحصول على نتيجة اختبار سلبية

بالنسبة للأشخاص المخالطين بشكل وثيق لشخص مصاب بعدوى فيروس COVID-19 ولكن ليس لديهم أعراض - فيجري اختبارهم بعد 5 أيام على الأقل من آخر تعرض؛ ويوصى بارتداء القناع حتى تلقي نتيجة الاختبار السلبية

الأشخاص الذين يُطلب منهم إجراء الاختبار بسبب متطلبات المدرسة، أو مكان العمل، أو مرفق الرعاية الصحية، أو التعليمات الحكومية الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة تعرضهم لخطر أكبر للإصابة بكوفيد-19، مثل حضور تجمعات كبيرة، أو التواجد في أماكن مغلقة ومزدحمة دون ارتداء صحيح ومستمر للكمامة، قد يرغب هؤلاء أيضًا بإجراء الاختبار. هناك نوعان من الاختبارات لتشخيص عدوى كوفيد-19: الاختبار المُضخم للحمض النووي

اختبار المستضد هناك عدة أنواع من الاختبارات المُضخمة للحمض النووي.يُعد اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي، الذي يُرمز له اختصارًا RT-PCR وشاعت الإشارة له باختبار PCR، النوع الأكثر حساسية ونوعية من الاختبارات المضخمة للحمض النووي، ممَّا يعني أنَّه الأكثر دقة، والمُفضل لأن يكون الاختبار الأولي لكوفيد-19.يمكن إجراء اختبارات RT-PCR على المُفرَزات التنفُّسية العلوية والسفلية للتعرف على الفيروس (عينات من مسحات أنفية أو فموية أو عينات من اللعاب). يمكن إجراء اختبارات المستضد في المنزل أو في أحد مراكز الرعاية الصحية، ولكنها تكون عمومًا أقل دقة من الاختبارات المضخمة للحمض النووي، بما في ذلك اختبارات RT-PCR.(انظر أيضًا هيئة الغذاء والدواء: اختبارات مستضدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المنزلية- خطوات للحد من احتمال ظهور نتائج سلبية كاذبة.)ولذلك، قد يكون من الضروري تأكيد بعض نتائج اختبار المستضد (على سبيل المثال، نتيجة سلبية عند الشخص الذي يعاني من أعراض) باستخدام اختبار RT-PCR أو غيره من الاختبارات المضخمة للحمض النووي.كما تُوصي الكثير من الشركات المنتجة لاختبارات المستضد المنزلية بتكرار الاختبار على مدى عدة أيام لزيادة احتمال الكشف عن العدوى.أضف إلى ذلك، أن بعض الاختبارات لا تستطيع اكتشاف المتحور أوميكرون أو غيره من المتحورات الجديدة (انظر هيئة الغذاء والدواء: المتحورات الفيروسية لسارس-كوف-2: التأثير على اختبارات كوفيد-19). هناك نوع آخر من الاختبارات يُسمَّى اختبار الأجسام المُضادَّة.لا تُستخدم اختبارات الأضداد (وتسمى أيضًا الاختبارات المصلية) لتشخيص حالات العدوى الحالية.تساعد اختبارات الأجسام المُضادَّة على تحديد ما إذا كان الشخص الذي يجري اختباره قد أصيب سابقًا، وهو أمر مهم لتتبع الحالات ودراسة الفيروس.