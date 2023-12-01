الأَلَمُ العَصَبِي التالي للهِربِس Postherpetic Neuralgia

الأَلَمُ العَصَبِيٌّ التالي للهِربِس postherpetic neuralgia هو ألمٌ مزمن في مناطق الجلد التي تُعصِّبها الأعصاب المصابة بعدوى الهربس النطاقي (الهربس النطاقي shingles).

الهِربِس النُطاقِي هو طفح جلدي مؤلم يظهر بشكل فقاعات مملوءة بسائل وينجم عن إعادة تنشيط الفَيروس النُّطَاقِي الحماقي، وهو الفيروس الذي يُسبِّب الحُماق.الفيروسُ الحماقي النطاقي هو أحد أعضاء عائلة فيروسات الهربس (فيروس الهربس من النوع 3).في الإنجليزية يُطلق على الهربس النطاقي shingles و herpes zoster.تستمرُّ معاناة بعض الأشخاص المُصابين بالهِربِس النُطاقِي من الألم فترةً طويلة بعدَ زوال الطفح الجلدي.ويُسمَّى هذا الألم بالأَلَمِ العَصَبِيِّ التالي للهِربِس postherpetic neuralgia، وهو يعني الألم العصبي بعد التعافي من الهربس.

وما زال السبب الدقيق لحدُوث الأَلَم العَصَبِي التالي للهِربِس غيرَ واضح؛

غالبًا ما يحدث الألم العصبي التالي للهربس عند البالغين الأكبر سنًا.فمع التقدم في السن، تزداد فرصة الإصابة بالألم العصبي التالي للهربس.

أعراض الأَلَمُ العَصَبِي التالي للهِربِس يحدث الألم العصبي التالي للهربس في المنطقة التي حدث فيها الطَّفَح المنطقي.وقد يكونُ الألمُ مستمرًا أو متقطِّعًا.كما قد يكون شديدًا ويُسبب العجزَ. قد يخف الألمُ من تلقاء نفسه، خلال عدة أشهر، ولكن قد يستمر لسنوات.

تشخيص الألم العصبي التالي للهربس تقييم الطبيب إذا استمرَّ شعورُ الأشخاص المصابين بالهربس النطاقي بالألم في المنطقة المُصابة بعدوى الهربس النطاقي، فعليهم مراجعة الطبيب. يعتمد تشخيصُ الأَلَم العَصَبِي التالي للهِربِس عادةً على أعراض ونتائج الفحص السريري للأشخاص المصابين بالهربس النطاقي.