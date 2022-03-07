داءُ الإيرليخِيَّات وداء الأَنابلازميَّات

داءُ الإيرليخِيَّات ehrlichiosis وداء الأَنابلازميَّات anaplasmosis هما من الأمراض المنقولة عن طريق العدوى البكتيرية المنقولة بالقراد، التي تسبِّب الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والصداع والشعور العام بالتوعُّك.

تعدُّ أعراضُ داء الإيرليخِيَّات وداء الأَنابلازميَّات متشابهة.

تُستخدَم تقنية تفاعل البوليمراز المتسلسل polymerase chain reaction (PCR) لزيادة كمِّية الحمض النووي الوراثي للبكتيريا، لذلك يمكن كشفُ البكتيريا بسرعة أكبر.

ويعدُّ تجنّب لدغ القراد أفضلَ وسيلة للوقايَة من العَدوَى.

يُعالَج داء الإيرليخِيَّات Ehrlichiosis وداء الأنابلازميَّات anaplasmosis بمضاد حيوي

لا تستطيع بكتيريا الإيرليخِيَّة Ehrlichia والأَنابلازميَّة Anaplasma، مثلها مثل الريكتسيَّات، أن تعيشَ إلاَّ داخل خلايا حيوانٍ أو شخص (انظر أيضًا لمحة عامة عن عَدوَى الريكتسيَّات).ولكن، خلافًا للريكتسيَّات، تعيش هذه البكتيريا في الكريَّات البيض (الإيرليخِيَّة Ehrlichia في الوحيدات والأَنابلازميَّةAnaplasma في المحبَّبات).

يعدُّ داءُ الإيرليخِيَّات Ehrlichiosis أكثرَ شُيُوعًا في جنوب شرقي وجنوب وسط الولايات المتحدة.أمَّا داءُ الأَنابلازميَّات فيحدث في الشمال الشرقي، وولايات وسط المحيط الأطلسي، وأعلى الغرب الأوسط والساحل الغربي للولايات المتَّحدة.كما يحدث داءُ الأَنابلازميَّات Anaplasmosis في أوروبا أيضًا.وتنتشر العدوى إلى الأشخاص من خلال لدغات القراد.وبذلك، من المرجّح أن تظهر هذه العدوى ما بين الربيع وأواخر الخريف، عندما يكون القراد أكثر نشاطًا.

وهي تنتقل عن طريق القراد:

داء الإيرليخِيَّات: قُرادُ لون ستار ( اليَغْمُوْشُ الأَمْريكِيّ Amblyomma americanum )

داء الأَنابلازميَّات Anaplasmosis: قراد الأَيِّل (من نوع اللبّود Ixodes)

اللبود الكتفي الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Gathany عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أنَّ داء لايم Lyme disease وداء البابِسِيَّات babesiosis ينتقلان عن طريق قرد اللبّود Ixodes(صلب الجسم) أيضًا، وهما شائعان في المناطق نفسها.ونتيجة لذلك، قد يُصاب الأشخاصُ بأكثر من عدوى واحدة إذا تعرَّضوا للدغ القراد المُصاب بأكثر من كائن مكروبي واحد.

وبما أنَّ بكتيريا الإيرليخِيَّة Ehrlichia والأَنابلازميَّة Anaplasma تصيب خلايا الدَّم البيض، التي تدور في مجرى الدم، يمكن أن تنتقلَ هذه البكتيريا عن طريق نقل الدَّم أو زرع الأعضاء؛فقد أُصيبَ عددٌ قليل من الأشخاص بداء الأَنابلازميَّات بعد نقل الدَّم إليهم من شخص قد أصيب مؤخَّرًا، أو كان مصابًا ولكن ليس لديه أعراض.

أعراض داء الإيرليخِيَّات وداء الأَنابلازميَّات تعدُّ أعراضُ داء الإيرليخِيَّات وداء الأَنابلازميَّات متشابهة.تبدأ الأَعرَاضُ بعدَ نَحو 12 يومًا من لدغة القراد عادة.ويكون ظهورُ هذه الأَعرَاض فجأة.وهي تشتمل على الحُمَّى والقشعريرة وآلام العضلات والضعف والغثيان أو التقيّؤ والسُّعال والصداع والشعور بالتوعُّك. كما قد يظهر طفحٌ جلدي على الجذع والذراعين والساقين لدى بعض الأشخاص المصابين بداء الإيرليخِيَّات، لكنَّه غير شائع في الأشخاص المصابين بداء الأَنابلازميَّات.ولكنَّ بعضَ الأشخاص لا يكون لديهم أعراض. قد يسبِّب داءُ الإيرليخِيَّات وداء الأَنابلازميَّات تجلطًا دمويًّا واسعًا (التخثُّر المنتثر داخل الأوعية)، وخللاً شَديدًا (فشلًا) في عدَّة أعضاء، واختِلاجَات وغيبوبة. وتكون أعراضُ كلٍّ من حالتَي العدوى هاتين أكثرَ شدَّة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي (بسبب اضطراب ما، مثل العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري أو بسبب الأدوية مثل الستيرويدات القشرية).والموتُ غير شائع هنا، ولكن من المرجَّح أن يحدثَ في الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو الذين لا يعالجون بشكلٍ سريع وكافٍ.

تشخيص داء الإيرليخِيَّات وداء الأَنابلازميَّات الاختبارات الدموية يطلب الأطباءُ إجراء اختبارات للدم، وهي ما قد تكشف انخفاضَ عدد خلايا الدَّم البيض، وانخفاضَ عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة، وزيادة مستويات إنزيمات الكبد، واضطرابًا في تخثُّر الدم.ولكنَّ هذه النتائجَ تحدث في العديد من الاضطرابات الأخرى. ويمكن إجراء تقنية تفاعل البلمرة التسلسلي (PCR).يجري استخدامُ عَيِّنَة من الدم.تزيد تقنية PCR من كمية الحمض النووي الوراثي للبكتيريا، وبذلك تمكّن الأطباءَ من التعرّف إلى البكتيريا بسرعة أكبر. ولذلك، قد تكون الاختباراتُ الدَّمويَّة لتحرِّي وجود أجسام مضادة لهذه الجراثيم مفيدة، ولكنَّ هذه الاختبارات لا يمكنها كشف الأجسام المُضادَّة إلا بعد عدة أسابيع من بدء المرض عادة.

الوقاية من داء الإيرليخِيَّات وداء الأَنابلازميَّات وللوقاية من هذه الاضطرابات، يجب على الأشخاص اتخاذ تدابير لمنع التعرُّض للدغات القراد.(أنظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: الوقاية من لدغات القراد.) يتضمن منعُ وصول القراد إلى الجلد ما يلي: تجنُّب مناطق انتشار القراد، واتباع اللوحات الإرشاديَّة

إدخال السَّراويل في الأحذية أو الجَوارب

ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة

تطبيق طاردات للحشرات مع ثنائي إيثيل تولواميد DEET على الأسطح الجلدية يجب أن يُستخدَم DEET بحذر عندَ الأطفال الصغار جدًّا، لأنه جَرَى الإبلاغ عن تفاعلات سامَّة لديهم.يقتل تطبيقُ بيرميثرين Permethrin على الملابس القرادَ بشكل فعَّالوتعدُّ عملياتُ البحث المتكرِّرة عن القراد، وخاصَّة في المناطق المشعَّرة والأطفال، ضروريةً في المناطق الموبوءَة التي تشيع فيها العدوى المنقولة بالقُراد. يجب إزالة القراد المنحشِر بدقَّة، دون سحقه بين الأصابع، لأنَّ سحقَ القراد قد يؤدِّي إلى انتقال المرض.يجب تجنّب الإمساك بجسم القراد أو عصره؛فبالجرِّ التَّدريجي على الرأس بملقط صغير يُزال القُراد.ويجب مسحُ نقطة الاتصال بالكحول.يعدُّ الفازلين وأعواد الثِّقاب المضاءة، وغيرهما من المهيِّجات، طرائقَ غير فعَّالة لإزالة القراد، بل يجب تجنّب استخدامها. لا تتوفَّر وسائل عمليَّة لتخليص مناطق بأكملها من القراد.ولكن، قد ينقص عدد القراد في المناطق التي تكون شائعة فيها عن طريق جعل البيئة أقلّ جاذبية للحيوانات التي تحمل القراد؛فعلى سبيل المثال، يمكن للبشر أن يجعلوا المناطق أقلّ جاذبية للفئران عن طريق إزالة أكوام الخشب وفضلات الأوراق وإزالة الأعشاب الطويلة وتنظيف المناطق حولَ المنازل، وخاصّة مناطق اللعب.يمكن للفئران أن تختبئ وتعشّش في مثل هذه الأماكن.