تسبِّب مختلف الريكيتسيَّات، التي تنتقل عن طريق القراد، حُمَّيات مبقَّعة مماثلة لحُمَّى الجِبالِ الصَّخرِيَّةِ المُبَقَّعَة، ولكنّها أخف منها.وهي تسبِّب قرحة صغيرة في موضع لدغة القراد، وتورمًا في العُقَد اللِّمفِية المجاورة، وطفحًا جلديًا أحمر.

تحدث الحُمَّياتُ المبقَّعة عندما يلدغ القرادُ الذي يحمل العدوى شخصًا ما؛

حيث تسبِّب هذه العدوى الحمَّى والتعب وآلام العضلات والصداع، ويلي ذلك بعدَ بضعة أيّام ظهورُ الطفح الجلدي عادة.

ويعدُّ تجنُّبُ لدغات القراد أفضلَ وسيلة للوقايَة من العَدوَى.

تعالجُ الحُمَّياتُ المبقَّعة بأحد المضادَّات الحيوية.

الرِيكِتسِيَّات Rickettsiae هي نوع من البكتيريا لا يمكن أن تعيشَ إلا داخل خلايا الكائنات الحية الأخرى.

تشتمل الحُمَّياتُ المبقَّعة Spotted fevers على ما يلي:

حمَّى لدغة القراد الأفريقي (تيفوس القراد الأفريقي)

حمّى البحر الأبيض المتوسط المبقَّعة (الحُمَّى البُرعُمِيَّة)

داءُ الرِّيكِتسِيَّاتِ المَنقولُ بقُراد شمالي آسيا

التَّيفوسُ المَنقُولَة بقُرَاد كوينزلاند

وَقس ريكتسي

داء الرِيكِتسِيَّات الباركِرِيَّة Rickettsia parkeri

كما في حُمَّى الجِبالِ الصَّخرِيَّةِ المُبَقَّعَة، قد تحدث الحُمَّياتُ المبقَّعة الأخرى في الولايات المتحدة وحولَ العالم (انظر جدول بعض حالات عدوى الريكتسيات وما يتّصل بها).تحدث حالاتُ هذه العدوى في الربيع والصيف بشكل رئيسي، عندما تكون حشراتُ القراد البالغة نشيطة، ويكون الأشخاص على الأرجح في المناطق التي ينتشر فيها القراد.أمَّا في المُناخات الأكثر دفئًا، فقد يحدث هذا المرضُ على مدار السنة؛حيث يمكن أن تحدثَ حُمَّى البحر الأبيض المتوسط المُبَقَّعَة على مدار السنة في منطقة البحر الأبيض المتوسِّط، لأنها تنتقل عن طريق قُراد الكلب البنِّي، وبذلك يمكن أن يُصابَ بها الأشخاص في الداخل.

أعراض الحُمَّيات المبقَّعة الأخرى تعدُّ أعراضُ هذه الحُمَّيات المبقَّعة متشابهة؛ وهي أخف من أعراض حمى الجبال الصخرية المبقّعة. بعدَ نَحو 5-7 أيام من اللدغة، تظهر الحمَّى والتعب وآلام العضلات والصداع.وتصبح العينان حمراوين، ويشعر الأشخاص بالانزعاج العام.وتحدث قرحةٌ صغيرة بشكل الزرّ، مغطَّاة بقشرة سوداء (خُشارَة eschar) في موضع اللدغة.كما تتضخَّم العُقَدُ اللِّمفيَّة المجاورة عادة.وبعدَ نَحو 4 أيام، تبدأ الحمَّى، ويظهر طفحٌ جلدي أحمر على السَّاعدين، وينتشر إلى معظم الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.وتستمرُّ الحمَّى أكثر من أسبوع عادة. ونادرًا ما تسبِّب هذه العدوى مشاكلَ خطيرة أو الوفاة عندَ معالجتها بشكل مناسب.ولكن، من المرجَّح أن تحدثَ المشاكلُ في الأشخاص كبار السنِّ الذين يعانون أصلاً من أمراضٍ أخرى.

تشخيص الحُمَّيات المبقَّعة الأخرى تقييم الطبيب

اختبارات الدَّم وخزعة من الطفح

اختبارات الدم تشير الأَعرَاضُ إلى التَّشخيص. لتأكيد التَّشخيص، قد يقوم الأطباءُ بإجراء مقايسة تألقية مناعيَّة أو باستخدام طريقة تفاعُل البُوليميراز المتسلسل PCR؛أو قد يستخدمون تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل polymerase chain reaction (PCR) لتمكينهم من اكتشاف البكتيريا بسرعة أكبر. وقد يقُومون بإجراء اختبارات للدَّم تكشف الأجسامَ المُضادَّة للبكتيريا؛ولكنَّ إجراءَ الاختبار لمرة واحدة فقط ليس كافيًا.ينبغي تكرارُ الاختبار بعد 1 إلى 3 أسابيع للتحري عن الزيادة في مستوى الأجسام المضادة.وبذلك، لا تساعد اختبارات الأجسام المضادة الأطباء على تشخيص العدوى فور إصابة الشخص بالمرض، ولكن يمكن أن تساعد على تأكيد التشخيص لاحقًا.