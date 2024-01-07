التَّيفوسُ الأُكاليَّة Scrub Typhus

تقييم الطبيب

اختبارات الدَّم وخزعة من الطفح

اختبارات الدم

يكون تشخيص التَّيفوس الأُكاليَّة من خلال الأَعرَاض عند الأشخاص الذين زاروا المنطقة التي تشيع فيها (مثل آسيا الوسطى، وجنوب شرقي آسيا، وجنوبي آسيا، وشمال أستراليا)، وقد شاركوا في نشاطات في الهواء الطلق، مثل التخييم أو زيارة المزارع، مما قد يُعرِّضهم للدغات القُذَذ

ولتأكيد التَّشخيص، قد يطلب الأطباء إجراء مقايسة مناعيَّة تألّقية وهي تستخدم عَيِّنَة مأخوذة من موضع الطفح الجلدي (خزعة)؛أو قد يستخدمون تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل polymerase chain reaction (PCR) لتمكينهم من اكتشاف البكتيريا بسرعة أكبر.

قد يقُوم الأطباءُ بطلب اختبارات للدَّم تكشف الأجسام المُضادَّة للبكتيريا.ولكن، لا يكفي إجراء الاختبار مرّة واحدة.ينبغي تكرارُ الاختبار بعد 1 إلى 3 أسابيع للتحري عن الزيادة في مستوى الجسم المضاد.وهكذا، لا تساعد هذه الاختباراتُ الأطباءَ على تشخيص العدوى على الفور بعد أن يصبح الشخصُ مريضًا، ولكن يمكن أن تساعد على تأكيد التَّشخيص في وقت لاحق.