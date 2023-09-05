لمحة عامة عن عدوى الديدان المثقوبة

الدِّيدانُ المَثقوبَة flukes هي ديدان مُسطَّحة flatworms طُّفَيليَّة.هناك عدَّةُ أنواع من الدودَة المَثقوبَة.تميل الأنواعُ المختلفة إلى إصابة أجزاء مختلفة من الجسم بالعدوى.

قد تصيب الدِّيدانُ المَثقوبَة:

تعدُّ دورةُ حياة الدِّيدان المَثقوبَة معقَّدة.تصيب القواقع التي تعيش في المياه العذبة عادة.تقوم الحلزوناتُ المصابة بالعدوى بإطلاق الدِّيدان المَثقوبَة غير الناضجة التي تسبح في الماء (الذَّوانِب).في بعض الأنواع الدودَة المَثقوبَة، تعدي الذَّوانِب مباشرة المَرضَى الذين يكونون على اتصال معها في الماء.أمَّا في الأنواع الأخرى، فالذَّوانِب تصيب أوَّلًا الأسماكَ أو القشريات (مثل جراد البحر أو سرطان البحر)، وتشكِّل كيسات في لحومها.تُشكل بعض المثقوبات (الدِّيدان المَثقوبَة) أكياسًا على النباتات المائية.وعندما يأكلوالأشخاص السمكَ أو القشريَّات النيِّئة أو النباتات المائية التي تحتوي على الكيسات، يمكن أن يُصابوا بالعدوى.تنضج الدِّيدانُ المَثقوبَة إلى ديدان بالغة في المُصابين.واعتمادًا على النوع، قد تعيش المثقوبة البالغة من 1 إلى أكثر من 20 سنة.

تطلق الدِّيدانُ المَثقوبَة البالغة البيوض.ويمكن أن تمرَّ البيوضُ التي أُطلقَت في القناة الهضمية إلى البراز.أمَّا البيوضُ التي أُطلقَت في المسالك البولية فيمكن أن تمرَّ إلى البول.وعندما يدخل البرازُ أو البول غير المعالج إلى المياه العذبة، تفقس البيُوض وتصيب القواقع، فتستمرّ دورةُ حياة الدودة المثقوبة.

تختلف الأَعرَاضُ اعتمادًا على العضو الذي تصيبه هذه الدودة.

ينطوي التَّشخيصُ في حالات العدوى بالدودة المثقوبة عادة على فحص عيِّنة من البراز أو البول أو البلغم تحت المجهر، للبحث عن البيُوض المميِّزة.كما تُجرَى اختبارات للدم أحيَانًا.

وبالنسبة إلى المُعالجَة، يُستخدَم برازيكوانتيل، وهو دواء يقضي على المثقوبة في الجسم. وهو فعَّال بالنسبة لمعظم أنواع العَدوَى البشرية بالدودَة المثقوبَة، ولكن ليس كلها.

تعدُّ الوقاية من عَدوَى الدودَة المثقوبَة مهمَّة جدًّا.يجب على المَرضَى الذين يزورون أو يعيشون في المناطق، التي تكون الديدان المثقوبة شائعة فيها، تجنُّب التعرُّض للمياه العذبة الملوَّثة، والتخلُّص من البول والبراز بطريقةٍ صحِّية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).