عَدوَى الدُّودَة المثقوبَة في الكبد

تسبِّب بعضُ أنواع الدِّيدان المَثقوبَة حالات عدوى في الكبد.

يُصَاب الأشخاصُ بالعدوى عندَ ابتلاع الكيسات التي تحتوي على يرقات الدودة المثقوبة في أسماك المياه العذبة النيِّئة أو غير المطبوخة جيِّدًا أو المجفَّفة، أو المملَّحة، أو المخلَّلة، أو الموجودة على الجِرجير الملوَّث.

واعتمادًا على الأنواع المُعدية وشدة العدوى، قد يُعاني المصابون من الحمَّى والقشعريرة والشعور بانزعاج أو ألم البطن واليرقان والحكة والإسهال ونَقص الوَزن.

يقوم الأطباءُ بتشخيص العدوى عندما يرون بيوض المثقوبة fluke في براز الشخص أو في محتويات الأمعاء.

واعتمادًا على نوع الدِّيدان المَثقوبَة، يمكن القضاءُ عليها بالأدوية مثل برازيكوانتيل أو ألبيندازول أو تريكلابِندازول triclabendazole.

الدِّيدانُ المَثقوبَة flukes هي ديدان مُسطَّحة طُّفَيليَّة.هناك عدَّةُ أنواع من الدّيدان المَثقوبَة.تميل الأنواعُ المختلفة إلى إصابة أجزاء مختلفة من الجسم بالعدوى.تحدث العدوى بالمتورّقة الكبديَّة في أوروبا، وأفريقيا، وشرق ووسط آسيا، والشرق الأقصى، وأمريكا الجنوبية، ولكنها نادرة في الولايات المتَّحدة.(انظر أيضًا لمحة عامّة عن العدوى الطفيلية).

وتشتمل الدِّيدانُ المَثقوبَة التي تسبِّب العدوى في الكبد على:

مُتَفَرِّع الخُصيَةِ الصِّينِيّ الذي يسبِّب داء مُتَفَرِّعاتِ الخُصيَة

مُتَأَخِّرُ الخُصْيَةِ الزَّبادِيّ Opisthorchis viverrini (المثقوبة الكبدية في جنوب شرقي آسيا) و متأخِّر الخُصْيَةِ الهِرِّيّ O. felineus (المثقوبة الكبدية الهرّية)، وهما يسبّبان عدوى تشبه داء مُتَفَرِّعاتِ الخُصْيَة

المُتَوَرِّقَة الكَبِدِيَّة (المثقوبة الكبدية الشائعة أو المثوقوبة الكبدية عندَ الأغنام) التي تسبِّب داء المتورِّقات، وهي تصيب الأغنام والأبقار عادة

تعدُّ دورةُ حياة الدِّيدان المَثقوبَة معقَّدة.يصاب المَرضَى بعدوى الدِّيدان المثقوبة الكبدية عند ابتلاع الكيسَات التي تحتوي على ديدان غير ناضجة (يرقات) فيما يلي:

مُتَفَرِّعُ الخُصْيَةِ الصِّينِيُّ Clonorchis sinensis و متأخِّرُ الخُصْيَةِ Opisthorchis في أسماك المياه العذبة النيّئة أو غير المطبوخة جيّدًا أو المجففة، أو المملحة، أو المخلّلة؛ و مُتَفَرِّعُ الخُصْيَةِ الصِّينِيُّ أيضًا في جمبري المياه العذبة

المُتَوَرِّقَةُ الكَبِدِيّة Fasciola hepatica أو المُتَوَرِّقَةُ العِمْلاَقَة Fasciola gigantica في كيسات على الجرجير أو غيره من نباتات المياه التي تنمو في المياه الملوّثة بالبيوض في روث الأغنام أو الماشية

وبعدَ ابتلاع كيسَات مُتَفَرِّع الخُصْيَةِ الصِّينِيّ Clonorchis sinensis ومتأخِّر الخُصْيَةِ Opisthorchis، تترك اليرقاتُ الكيسَات في الأمعاء، وتنتقل مرةً أخرى إلى الأمعاء، وتدخل القناة الصفراوية (الأنبوب الذي يحمل الصفراء من الكبد والمرارة إلى الأمعاء).ثمَّ تصعد في القناة الصفراوية نحوَ الكبد، أو المرارة أحيَانًا.وتتخلَّق هناك إلى ديدان بالغة، وتقوم بإنتاج البيوض.يمكن أن تعيش الديدان البالغة ما بين 20 إلى 30 عامًا إذا لم تجرِ مُعالجتها.تمرُّ البيُوض إلى البراز، وتبتلعها القواقع.تقوم الحلزوناتُ المصابة بإطلاق الديدان المثقوبة الناضجة التي يمكن أن تسبح (تُسمَّى الذَّوانِب).تشكِّل الذَّوانِب التي تُطلقها القواقع المصابة كيسَاتٍ في مختلف أسماك المياه العذبة، أو ترتبط ببعض النباتات المائية، اعتمادًا على نوع الدودة المثقوبة.

دورة حياة متفرع الخصية الصيني الصورة مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا

بعدَ ابتلاع كيسات المتورّقة الكبدية Fasciola hepatica أو المتورّقة العملاقة Fasciola gigantica، تصل إلى الأمعاء وتحرّر يرقات غير ناضجة.تنتقل اليرقاتُ إلى تجويف البطن والكبد عبر جدار الأمعاء والكبد، ومن ثمّ إلى القنوات الصفراوية.وهناك، تتطوّر اليرقات إلى ديدان مثقوبة بالغة منتجة للبيوض.تمرُّ البيُوض في البراز.وفي الماء، تُطلِق البيوض اليرقات التي تخترق القواقع أو الحلزونات.تحرّر الحلزونات المصابة بالعدوى الديدان غير الناضجة (الذَّوانب)، وتشكل كيسات على البقلة المائية وغيرها من النباتات المائية.

دورة حياة المتورقة الكبدية الصورة مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا

انظر أيضًا منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لمعلومات حول داء متفرعات الخصية (clonorchiasis) وWHO وCDC لمعلومات حول داء المتورقات

أعراض عدوى الديدان المثقوبة في الكبد في البداية، قد لا تُسبب الديدان المثقوبة أية أعراض، أو قد تُسبّب الحمى والقشعريرة وألم البطن وتضخّم الكبد والغثيان والتقيؤ والشرى، اعتمادًا على نوع العدوى وشدّتها.تعدّ مثقوبات المتورّقة هي أكثر ميلًا للتسبُّب بأعراضٍ. وبمرور الوقت، إذا سدّت المثقوبات البالغة ما يكفي من القنوات الصفراوية داخل أو خارج الكبد، قد يظهر عندَ المَرضَى اصفرارٌ في الجلد وبياض العينين (يَرقان) وحكَّة وإسهال ونَقص في الوَزن.تؤدِّي الديدانُ المثقوبة إلى ضَرَر في الكبد أحيَانًا، ممَّا يَتسبَّب بالتندّب (التليُّف).وتشتمل المُضَاعَفاتُ الأخرى على العدوى البكتيرية في الأقنية الصفراوية وحَصَيات المرارة والتهاب البنكرياس. تُصِيبُ الدِّيدانُ المَثقوبَة الكبديَّة جدارَ الأمعاء أو الرئتين أو الجلد أو الحلق في بعض الأحيان. وبعدَ سنوات، قد يتطور لدى المصابين بالعدوى كارسينومة الأقنية الصفراوية.لقد حدث هذا السرطانُ عندَ قدامى المحاربين في فيتنام، الذين ربما تناولوا أسماك المياه العذبة النيّئة أو غير المطبوخة التي تحمل المثقوبات الكبدية في أثناء خدمتهم في جنوب شرقي آسيا.ما زالت العدوى ببعض الكائنات الحيَّة تُسهم في حدوث دَاء الشِّريَان التاجي أمرًا غيرَ مؤكد.

تشخيص عدوى الديدان المثقوبة في الكبد فحص عيِّنة من البراز

الاختبارات التصويرية للكبد

اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن الأجسام المُضادَّة يقوم الأطباءُ بتشخيص عدوى مُتَفَرِّع الخُصْيَةِ Clonorchis أو متأخِّر الخُصْيَةِ Opisthorchis أو المتورّقة Fasciola عندما يرون بيوض المثقوبة في براز الشخص أو في محتويات أمعائه.ولكنَّ العثورَ على البيوض في البراز قد يكون صعبًا. في المراحل المبكّرة من عدوى المتورّقة الكبدية Fasciola hepatica، يمكن إجراء اختبارات الدَّم للتحرِّي عن الأجسام المُضادَّة للمثقوبات.يمكن اكتشاف الأجسام المُضادَّة في الدَّم قبل أسابيع من وجود البيوض في البراز.(الأجسام المُضادَّة هي بروتيناتٌ يُنتِجُها الجهازُ المَناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد أي هجوم، بما في ذلك الطفيليات).كما تُجرى اختباراتٌ لقياس مستويات اليُوزينيات (نوع من خلايا الدم البيض) في الدم.قد يزداد عددُ اليُوزينيات (الحَمِضات) عند المصابين بعدوى الديدان المثقوبة. يمكن أن تُجرى الفُحوصاتُ التصويرية للكبد، مثل تخطيط الصَّدى والتصوير المقطعيّ المُحوسَب والتصوير بالرنين المغناطيسيّ وتصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيريّ بالطريق الرَّاجع ERCP وتصوير القنوات الصفراويَّة، لتحرّي الضرر في الكبد والقنوات الصفراويَّة.وفي أحيانٍ نادرة، يرى الأطباء الدِّيدان المثقوبَة البالغة في القناة الصفراويَّة عندما يتفحَّصون الجزء الداخلي من السبيل الهضمي من خلال أنبوب مشاهدة (منظار داخلي) يمرُّ عبرَ الفم.

علاج عدوى الديدان المثقوبة في الكبد دواء يُزيل الدِّيدان المَثقوبَة من الجسم (دواء مضادّ للديدان)

الجراحة أحيانًا لإزالة الانسدادات في الأقنية الصفراويَّة. تُعالج عَدوَى الدُّودَة المثقوبَة الكبدية بدواء يقضي على الديدان المثقوبة في الجسم.وتشتمل هذه الأدوية على برازيكوانتيل Praziquantel أو ألبيندازول albendazole لعلاج لداء مُتَفَرِّعاتِ الخُصيَة

تريكلابندازول Triclabendazole لداء المتورِّقات

ربما نيتازوكسانيد لمعالجة داء المتورِّقات عندما تسدّ الديدانُ المثقوبَة القنوات الصفراوية، قد تكون الجراحة ضرورية.