داءُ كُلاَّبِيَّةِ الذَّنَب Onchocerciasis

ينتشر داءُ كُلاَّبِيَّةِ الذَّنَب من خلال لدغة الإناث الذباب الأسود التي تتوالد في الجداول سريعة التدفُّق (ومن هنا جاء مصطلح العمَى النهري).

تبدأ دورةُ العدوى عندما تلدغ ذبابة سوداء شخصًا مصابًا وتصاب الذبابة بأشكال غير ناضجة من الدودة تسمّى مِكْروفيلاريات؛حيث تتخلَّق إلى يرقات في الذبابة.وعندما تلدغ الذبابة شخصًا آخر، تمرُّ اليرقات نحوَ جلد ذلك الشخص.تتحرّك اليرقات تحت الجلد، وتشكِّل كتلاً (عُقَيدات)، حيث تتخلَّق إلى ديدان بالغة في 12 إلى 18 شهرًا.وقد تعيش الديدان الأنثوية البالغة حتى 15 عامًا في هذه العُقَيدات.وبعدَ التزاوج، تُنتِج الديدان الإناث الناضجة البيوض، والتي تتطوَّر إلى مِكروفيلاريَّات تترك الدودة.وقد تُنتِج الدودة 1,000 واحدة من المِكروفيلاريَّات كلَّ يوم.تتحرَّك الآلافُ من المِكروفيلاريَّات من خلال أنسجة الجلد والعينين، وهي مسؤولة عن المرض.

وتكون عدَّةُ لدغات ضرورية عادة قبلَ أن تسبِّب العدوى الأَعرَاضَ.وبذلك، فإنَّ العدوى تكون أقل احتمالًا بكثير للحدوث في زوَّار المناطق الموبوءة.

دورة حياة كُلابية الذنَب الملتوية الصورة مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا

وبما أنَّ العدوى تنتقل قربَ الأنهار، فكثير من الناس يتجنَّبون تلك المناطق.يُؤثِّر عدمُ القدرة على العيش أو العمل بالقرب من النهر في قدرتهم على زراعة المحاصيل.وهكذا، فإن داءَ كُلاَّبِيَّةِ الذَّنَب يمكن أن يسهمَ في نقص توفّر الأغذية في بعض المناطق.