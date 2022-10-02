داءُ الشَّعْرِينات Trichinosis

داءُ الشَّعرينات trichinosis هو عدوى تسبِّبها الديدان المدوَّرة من نوع الشَّعرينَة الحَلَزُونِيَّة Trichinella spiralis أو نوع آخر للشَّعرِينَة Trichinella.تشتمل الأعراضُ على الإسهال وتشنجات البطن وآلام العضلات والحمَّى.

يُصاب البشرُ بالعدوى عبرَ تناول اللحوم الملوَّثة النيِّئة أو غير المطبوخة.

في البداية، يكون لدى المَرضَى غثيانٌ وإسهال ومغص، ثم تظهر في وقت لاحق آلام في العضلات وضعف وحمَّى وصُداع، والتهاب في أعضاء أخرى أحيَانًا.

وبعدَ عدّة أسابيع من العدوى الأولية، يمكن لفحص الدم لكشف الأجسام المضادة للشعرينة Trichinella تأكيد التشخيص.

يمكن لطبخ اللحوم بشكلٍ شامل أن يقتلَ يرقات ديدان الشَّعْرِينَة Trichinella ، كما يقتل تجميدُ لحم الخنزير (ولكن ليس لحوم الحيوانات البرّية) اليرقات عادة.

وقد تقضي الأدوية المُضادَّة للطفيليات، مثل ألبيندازول، على الديدان في الأمعاء، ولكن ليس على اليرقات في العضلات، ولابدّ من المسكِّنات لتخفيف الألم في العضلات.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

تعيش يرقاتُ الشَّعرينة في الأنسجة العضلية للحيوانات، الخنازير والخنازير البرية والثعالب والدببة والفظّ walruses عادةً، والعديد من الحيوانات آكلة اللحوم الأخرى.كما تحتوي الأنسجةُ العضلية للخيول، التي تجري تغذيتُها بمكمِّلات اللحوم، على هذه اليرقات أحيانًا.

يُصاب البشرُ بداء الشَّعرينات عندما يأكلون اللحوم غير مطبوخة أو غير المطبوخة جيِّدًا أو اللحم غير المجهَّز أو المعالَج كما يجب لحيوان يحمل الطفيلي.وفي معظم الأشخاص، تنجم العدوى عن تناول لحم الخنزير، لاسيَّما في المناطق التي تجرِي تغذية الخنازير فيها بشرائح اللحوم غير المطبوخة والقمامة، أو من خلال أكل لحم الخنزير البرِّي أو الدب أو حيوان الفظّ.

يُقدَّر عدد الإصابات بداء الشَّعرينات بنحو 10,000 حالة في جميع أنحاء العالم كل عام.تُسجل أقل من 20 حالة سنويًا في الولايات المتحدة.

عندما يأكل الشخصُ اللحومَ التي تحتوي على كيسَات الشَّعرينَةُ Trichinella، يَجرِي هضم جدار الكيسة، فتنطلق اليرقات التي تنضج بسرعة إلى مرحلة البلوغ، وتتزاوج في الأمعاء.وبعدَ تزاوج الديدان الذكور، تموت، وبذلك لا تمارس أيَّ دور آخر في العدوى.أمَّا الإناثُ فتحفر في جدار الأمعاء، ثمَّ تبدأ في إنتاج اليرقات بعدَ عدَّة أيام.

ويستمرّ إنتاجُ اليرقات لمدة تتراوح بين 4 و 6 أسابيع؛ثم تموت الدودةُ الأنثى أو تُفرَغ من الجسم.وتُحمَل اليرقاتُ من خلال الجسم عبرَ الأَوعِيَة اللِّمفية ومجرى الدم؛وتخترق العضلات، ممَّا يتسبَّب في الالتهاب.وفي غضون شهر إلى شهرين، تشكِّل الكيسَاتُ التي يمكن أن تعيش لسنوات في الجسم.وفي نهاية المطاف، يَجرِي امتصاصُ اليرقات الميِّتة أو تصبح قاسية (متكلِّسة).

دورة حياة دودة الشعرينة المدورة الصورة مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا

وأكثر ما تُصاب بعضُ العضلات، مثل تلك الموجودة في اللسان وحول العينين وبين الأضلاع.ولكن، نادرًا ما تشكِّل اليرقاتُ كيسَاتٍ في عضلة القلب، غير أنَّه في نَحو ربع الأشخاص الذين يعانون من داء الشَّعرينات، يُظهِر تخطيطُ كهربائية القلب (ECG) أدلَّة على حدوث التهاب في القلب.

أعراض داء الشعرينات تختلف أعراضُ داء الشَّعرينات تبعًا لمرحلة العدوى، وعدد اليرقات الغازية، والأنسجة المعرّضة للغزو، والحالة البدنية العامة للشخص؛ولكنَّ كثيرًا من المَرضَى لا يكون لديهم أعراض. تحدث أعراضُ داء الشَّعرينات على مَرحلتين: المرحلة 1: تحدث العدوى المعويَّة بعدَ يوم إلى يومين من تناول اللحوم الملوّثة.وتشتمل الأعراضُ على الغَثيان والإسهال وتشنُّجات البطن والحمَّى الخفيفة.

المرحلة 2: تبدأ الأَعرَاضُ الناجمة عن غزو اليرقات للعضلات بعدَ نَحو 7 إلى 15 يومًا عادة.وتشتمل الأَعرَاضُ على آلام ومضض في العضلات وعلى الضعف، والحمَّى والصُّداع وتورُّم الوجه، وخاصَّة حولَ العينين.وغالبًا ما يكون الألمُ أكثرَ وضوحًا في العضلات المستخدَمة في التنفس والتحدُّث والمضغ والبلع.كما قد يظهر طفحٌ جلدي من دون حكَّة.وفي بَعض الأشخاص، يصبح بياضُ العينين أحمرَ، مع ألم وحساسيَّة للضوء الساطع. وإذا كان هناك العديدُ من اليرقات الموجودة، قد يُصاب القلبُ والدماغ والرئتان بالالتهاب.قد يؤدِّي ذلك إلى فشل القلب، وعدم انتظام ضرباته، والاختِلاجَات، ومشاكل التنفُّس الشَّديدة.ويمكن أن يحدثَ الموت، ولكنَّه نادر. وفي حال البقاء من دون معالجة، تختفي معظمُ أعراض داء الشَّعرينات بحلول الشهر الثالث من العدوى، على الرغم من أن ألم العضلات الغامض والتعب يمكن أن يستمرَّا مدّةً أطول.

تشخيص داء الشعرينات اختبارات الدَّم لكشف الأجسام المُضادَّة للطفيليَّات خلافًا لمعظم حالات العدوى بالديدان الأخرى، لا يمكن تشخيصُ داء الشَّعرينات عن طريق الفحص المجهري للبراز.ولكن، يمكن الاعتمادُ على اختبارات الدَّم للأجسام المُضادَّة للشَّعرينَةُ الحَلَزُونِيَّة Trichinella spiralis إلى حدٍّ ما، غير أنَّها لا تكون إيجابية إلاَّ بعدَ بدء الأَعرَاض بنحو 3-5 أسابيع.وإذا كانت النتائجُ سلبية، يستند الطبيبُ في التَّشخيص الأوَّلي لداء الشَّعرينات عادة على الأَعرَاض ووجود مستوياتٍ مرتفعة من الحَمِضات (نوع من خلايا الدَّم البيض) في عَيِّنَة من الدم.ويجري تكرارُ اختبار الأجسام المُضادَّة (الأضداد) بعدَ عدة أسابيع للتأكُّد من التَّشخيص. كما تُؤخذ خزعةٌ من الأنسجة العضلية (حيث تُؤخَذ عَيِّنَة من الأنسجة لفحصها تحت المجهر) بعدَ الأسبوع الثاني من العدوى، حيث قد تكشف اليرقات أو الكيسَات، ولكن نادرًا ما تكون ضرورية.

الوقايَةُ من داء الشعرينات يمكن الوقايةُ من داء الشَّعرينات بطهي اللحوم جيِّدًا، وخاصّة لحم الخنزير ومنتجاته، حتَّى درجة حرارة 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية) حتى يصبح بنّيًا.كما يمكن، بدلاً من ذلك، قتلُ اليرقات في لحم الخنزير الأهلي الذي يكون بشكل شرائح بسماكة تقلّ عن 6 إنش (15 سم) عن طريق تجميده عندَ -15 درجة فهرنهايت (-5 درجة مئوية) لمدة 20 يومًا.ولكن، لا يُوصى بتجميد لحوم الحيوانات البرية لأنها قد تُصاب بعدوى نوع من الشعرينة Trichinella لا يُقتل بدرجات الحرارة المنخفضة. لا يقتل التدخين أو التمليح أو الطبخ في الميكروويف اليرقاتِ بشكل مؤكَّد أو موثوق. ينبغي تنظيفُ مطاحن اللحوم وغيرها من المواد المستخدمة لتحضير اللحوم النيئة بشكلٍ كاملٍ.ومن الضروري أيضًا غسلُ اليدين بالصابون والماء. وينبغي تجنّبُ تغذية الخنازير باللحوم غير المطبوخة أيضًا.