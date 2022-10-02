داءُ السَّهمِيَّات toxocariasis هو عدوى ناجمة عن يرقات الديدان الممسودة من نوع السَّهمِيَّة الكَلبِيَّة Toxocara canis أو السَّهمِيَّة الهِرِّيَّة Toxocara cati، التي تمثل طفيليات حيوانية.

يمكن أن يُصابَ الأطفالُ الصغار بالعدوى عندما يأكلون تربةً ملوَّثة بالبراز الحيواني الذي يحتوي على بيوض الدودة.

وفي معظم الأحيان، تسبِّب العدوى الحُمَّى والسُّعال والأزيز التنفُّسي وتضخُّم الكبد، ولكنَّها قد تسبِّب مشاكلَ في الرؤية.

ويؤكد الأطباءُ التَّشخيصَ عن طريق كشف الأجسام المُضادَّة للدودة في عَيِّنَة من الدم.

يمكن أن تساعدَ إزالة الدِّيدان بانتظام من الكلاب والقطط على الوقايَة من العَدوَى.

لا يكون العلاجُ ضروريًا عادة، ولكنَّه قد يشتمل على الأدوية المُضادَّة للطفيليات والستيروئيدات القشريَّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

غالبًا ما يحدث داءُ السَّهمِيَّات عند الأطفال الصغار، الذين يُصابون ببيُوض السَّهمِيَّة Toxocara عن طريق ابتلاع التربة الملوَّثة ببراز الكلاب أو القطط أو غيرها من الحيوانات التي تحمل الطفيلي.وتشكِّل المَرامل، حيث غالبًا ما تتبرَّز الكلاب والقطط، خطرًا خاصًّا بالتعرُّض للبيوض.وكثيرًا ما ينقل الأطفالُ البيُوضَ من أيديهم إلى فمهم، وقد يأكلون الرمل الملوَّث.وفي أحيانٍ نادرة، يبتلع البالغون البيُوض الملتقطَة من التربة الملوَّثة أو الأسطح الأخرى أو اليدين، ويُصابون بالعدوى.ويكون البَالِغَون والأطفال الذين لديهم ميل نحو الأشياء غير الغذائية، مثل التربة أو الطين (حالة تسمّى بيكا أو شهوة الغرائِب)، في خطر خاص للإصابة بالعدوى.

بعدَ ابتلاع البيوض، تفقس اليرقات في الأمعاء.وتخترق هذه اليرقاتُ جدارَ الأمعاء، وتنتشر من خلال مجرى الدم.وقد يُصاب أي من أنسجة الجسم تقريبًا، ولكنَّ إصابة الكبد والرئتين هي الأكثر شُيُوعًا.يمكن أن تبقى اليرقاتُ على قيد الحياة عدَّةَ أشهر، ممَّا يَتسبَّب في أضرار ناجمة عن حركتها عبرَ الأنسجة وتحفيزها للالتهاب.

ولكن، لا تنضج اليرقاتُ إلى مرحلة بلوغها في البشر؛ لكنها قد تبقى حية في الجسم عدة أشهر.تتطلَّب اليرقاتُ مضيفًا آخر للنضج: الكلاب، القطط ،أو غيرها من الحيوانات.

يمكن لحيوانات ثديية أخرى أن تبتلع بيوض الديدان السّهمية، مثل الأرانب أو الغنم.وفي هذه الحيوانات، تفقس البيوض وتخرج منها يرقات تخترق جدار الأمعاء وتنتقل إلى أنسجة مختلفة حيث تشكّل فيها كيسات.وفي حالاتٍ نادرة، يُصاب الأشخاصُ بالعدوى عن طريق تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة لهذه الحيوانات.

دورة حياة الدودة السهمية المدورة الصورة مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا

أعراض قد تبدأ أعراضُ داء السَّهمِيَّات في غضون عدة أسابيع من ابتلاع البيوض.وتختلف باختلاف العضو المُصاب.وتعدُّ الحمَّى والسعال أو الأزيزي التنفُّسي وتضخم الكبد من الأعراض الأكثر شُيُوعًا.كما يحدث لدى بعض المَرضَى طفحٌ جلدي أو تضخم في الطحال أو التهاب رئوي متكرِّر.وقد يشتكون من نقص الشَّهية. عندما تصيب اليرقاتُ العين (عين واحدة فقط عادة)، فإنها لا تسبب عادة أي أعراض أو أعراضًا خفيفة للغاية.ولكن، قد تلتهب العينان، وتصبح الرؤية ضعيفة أو مفقودة.

تشخيصُ داء السهميات اختبارات للدَّم لكشف الأجسام المُضادَّة للطفيلي قد يشتبه الطبيبُ بداء السَّهمِيَّات في الشخص الذي لديه تضخم في الكبد، والتهاب في الرئتين، وحمَّى، ومستويات عالية من الحَمِضات (نوع من خلايا الدَّم البيض).يجري تأكيد تشخيص داء السَّهمِيَّات من خلال الكشف عن الأجسام المضادة للديدان السهمية في الدم.(الأجسام المُضادَّة هي بروتيناتٌ يُنتِجُها الجهازُ المَناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد أي هجوم، بما في ذلك الطفيليات). في حالاتٍ نادرة، يَجرِي الحصولُ على عَيِّنَة من الكبد أو غيره من الأنسجة وفحصها (خزعة) بحثًا عن أدلّة على اليرقات أو الالتهاب الناجم عن وجودها.

الوقاية من داء السهميات تشتمل الوقاية على تنظيف الكلِاب والقطط بانتظام من الديدان.كما أن تغطية صناديق الرمل عندما لا تكون قيد الاستعمال يمنع الحيوانات من التغوّط فيها. وينبغي منع الأطفال من تناول المواد غير الطعامية، مثل التربة والطين، وكذلك البالغين الذين يظهرون توقًا شديدًا لمثل هذه السلوكيات الغريبة.