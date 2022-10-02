داءُ التُّنَينات Dracunculiasis

تبدأ أعراضُ داء التُّنَينات عندما تبدأ الدودةُ باختراق الجلد؛فتتشكَّل نفطة أو فقاعة عندَ مَوضِع الدودة.وتحدث حولَ منطقة النَّفْطة حكَّة وإحساس حارق والتهاب - انتفاخ واحمرار وألم.قد تسبِّب المواد التي تُطلِقها الدودة حساسيَّة (تفاعل تحسُّسي)، يمكن أن تؤدِّي إلى صعوبة في التنفُّس وتقيُّؤ وطفح جلدي وحكَّة وألم شَديد؛ثمَّ تنفتح النفطة، ويمكن رؤية الدودة.وفي وقتٍ لاحق، تترك الدودةُ الجسم، وتهدأ الأعراض.

وتشفى النفطة بعدَ مغادرة الدودة البالغة للجسم عادة.ولكن، في نَحو 50٪ من الحالات، تحدث عَدوَى جُرثومِيَّة حول فتحة دخول الدُّودة.

وفي بعض الأحيَان، تتضَرَّر المفاصل والأوتار قرب النفطة، مما يؤدّي إلى ألم مفصلي وأعراض أخرى للالتهاب المفصلي.