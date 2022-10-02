داءُ التُّنَينات Dracunculiasis

داءُُ التُّنَينات dracunculiasis هو عدوى تسبِّبها الدودَة المدوَّرة من نوع التُّنَينَة المَدِينِيَّة Dracunculus medinensis.وهو يسبِّب قرحةً جلديَّة التهابية مؤلمة والتهاب مفصليًا شديدًا مسبّبًا للعجز.
يُصاب المَرضَى بالعدوى عن طريق مياه الشرب التي تحتوي على قشريات صغيرة مصابة بالدودة المدوّرة.
تتشكَّل نفطة، على السَّاقين أو القدمين عادة، مع تورُّم واحمرار وألم حارِق في المنطقة المحيطة بها، كما قد تتضرَّر المفاصل بالقرب من النفطة أو الفقاعة.
يقوم الأطباءُ بتشخيص العدوى عندما يرون الدودة تخرج من خلال النفطة.
يساعد شربُ المياه، التي جَرَت تصفيتها أو غليها أو كَلوَرَتها فقط، على الوقايَة من العَدوَى.
تجري إزالة أو سحب الدودة عن طريق لفِّها ببطء على عصا، أو جراحيًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).
في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، كان 3.5 مليون شخص مصابين بداء التُّنَينات؛لقد كان داءُ التُّنَينات منتشرًا على نطاقٍ واسع في أجزاء كثيرة من أفريقيا الاستوائية واليمن والهند وباكستان.ولكن في سنة 2018، ونتيجة الجهود الدولية لدحر داء التنينات، جرى الإبلاغ عن 28 حالة فقط.وفي العام 2021، سُجلت 14 حالة جديدة فقط بين البشر.لا تزال العدوى تنتشر ضمن حزام ضيق من عدد قليل من البلدان الأفريقية فقط - تشاد، ومالي، وإثيوبيا، وربما في السودان وجنوب السودان.وتوشك دودة غينيا على الانتهاء.
انتقالُ داء التُّنَينات
يُصاب المَرضَى بالعدوى عن طريق شرب مياه تحتوي على قشريات صغيرة مصابة؛حيث تعيش الديدانُ غير الناضجة للتُّنَينَة (اليرقات) داخل القشريَّات.بعدَ تناول القشريات، تموت وتُطلِق اليرقات التي تخترق جدارَ الأمعاء، وتدخل تجويفَ البطن.وداخل البطن، تنضج اليرقاتُ إلى ديدان بالغة خلال نَحو 1 سنة، وتتزاوج.وبعدَ التزاوج، تترك الديدانُ الإناث البطنَ، وتتحرَّك من خلال الأنسجة تحت الجلد، باتجاه الساقين أو القدمين عادة .وهناك تشكّل فقاعة أو نفطة.تُسبّب الفقاعة إحساسًا حارقًا شديدًا، ثم تتمزق في نهاية المطاف.وعندما يحاول المَرضَى التخفيف من الشعور الحارِق عن طريق غمر الساق في الماء، تُحرِّر الدودةُ الحامل اليرقاتِ في المياه.وبمجرَّد أن تصبحَ اليرقات في الماء، فإنَّها تجد قشريات أخرى وتصيبها بالعدوى.ولكن، إذا لم تصل الديدان الحوامل إلى الجلد، فإنَّها تموت وتتفكَّك أو تتصلَّب (تتكلَّس) تحت الجلد.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا
أعراض داءُ التُّنَينات
تبدأ أعراضُ داء التُّنَينات عندما تبدأ الدودةُ باختراق الجلد؛فتتشكَّل نفطة أو فقاعة عندَ مَوضِع الدودة.وتحدث حولَ منطقة النَّفْطة حكَّة وإحساس حارق والتهاب - انتفاخ واحمرار وألم.قد تسبِّب المواد التي تُطلِقها الدودة حساسيَّة (تفاعل تحسُّسي)، يمكن أن تؤدِّي إلى صعوبة في التنفُّس وتقيُّؤ وطفح جلدي وحكَّة وألم شَديد؛ثمَّ تنفتح النفطة، ويمكن رؤية الدودة.وفي وقتٍ لاحق، تترك الدودةُ الجسم، وتهدأ الأعراض.
وتشفى النفطة بعدَ مغادرة الدودة البالغة للجسم عادة.ولكن، في نَحو 50٪ من الحالات، تحدث عَدوَى جُرثومِيَّة حول فتحة دخول الدُّودة.
وفي بعض الأحيَان، تتضَرَّر المفاصل والأوتار قرب النفطة، مما يؤدّي إلى ألم مفصلي وأعراض أخرى للالتهاب المفصلي.
تشخيص داءُ التُّنَينات
مظهر الدودة في موضع النفطة
يكون تشخيصُ داء التُّنَينات واضحًا عندما تظهر الدودةُ البالغة في موضع النفطة.
ويمكن أخذ صور بالأشعة السينية لتحديد الديدان المتكلِّسة.
الوقاية من داءُ التُّنَينات
يمكن أن يساعدَ ما يلي على الوقاية من داء التُّنَينات:
تصفية مياه الشرب من خلال قطعة قماشية ذات شبكة دققة الفتحات
غلي الماء
شرب المياه المكلورة فقط
كما يُطلَب من الأشخاص المصابين عدم الدخول إلى مصادر مياه الشرب، مثل الآبار المفتوحة أو خزانات المياه، حتى لا تتلوث هذه المصادر.
علاج داء التُّنَينات
إزالة أو نزع الدودة البالغة
تَجرِي إزالةُ أو سحب الدودة البالغة (التي قد يصل طولها حتى 47 إنش [120 سم]) ببطء عادة على مدى أيَّام وأسابيع من خلال لفّها على عصا.وعندما يبدأ الرأسُ في الخروج، يلتقطها الشخصُ ويلف نهايةَ الدودة حول عصا صغيرة.ويَجرِي تدوير العصا تدريجيَا، عندما ترتخي الدودة، لافًّا إيَّاها أكثر وأكثر حول العَصا.وفي نهاية المطاف، يَجرِي سحبُ الدودة كاملة والتخلُّص منها.وعند وجود عاملين في الرعاية الصحية، يمكنهم إزالة الدودة من خلال شقٍّ صغير يُجرى بعدَ استخدام مخدِّر موضعي.
لا توجد أدوية يمكنها أن تقتلَ هذه الديدان.ولكن إذا حدثت عدوى بكتيرية حول الفتحة التي تصنعها الدودة، قد يحتاج المَرضَى إلى المضادَّات الحيويَّة.