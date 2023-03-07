التهابُ القرنيَّة الأميبي (عدوى العين) Amebic Keratitis

التهابُ القرنية الأميبي هو عدوى عينية تصيب القرنية (الطبقة الرائقة التي تقع أمام القزحية والحدقة) تنجم عن نوع من الأميبات الحرّة المعيشة هو الشَّوكَميبَة Acanthamoeba.يحدث عندَ الذين يرتدون عدسات لاصقة عادة.
يُسبّب التهاب القرنية الأميبي قرحات مؤلمة على القرنية، مما يؤدي إلى اضطراب الرؤية عادةً.
يأخذ الأطباء عيِّنة من نسيج القرنية لفحصها وزرعها.
يقوم أطباء العيون باستئصال الخلايا المصابة والتالفة إذا كانت القرحات سطحية، ويعالجون العدوى باستخدام بيغوانيد-كلورهيكسيدين أو بولي هيكساميثيلين بيغوانيد بشكل قطرات عينية، بالإضافة إلى قطرات عينية للبروباميدين أو الهيكساميدين.
للمساعدة على الوقايَة من العَدوَى، يجب على الأشخاص الحفاظ على العدسات اللاصقة في محلول معقَّم، كما ينبغي تجنّب ارتداء هذه العدسات خلال السباحة أو في حمّامات البخار أو عندَ الاستحمام.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).
الأميبات الحرَّة المعيشَة هي أَوَالٍ (كائنات وحيدة الخلية تسبب العدوى) تعيش في التربة أو الماء، ولا تحتاج إلى العيش في الأشخاص أو الحيوانات.وعلى الرغم من أنَّها نادرًا ما تسبِّب عدوى بشرية، لكنَّ أنواعًا معيِّنة من هذه الأَميبَات يمكن أن تسبِّب عدوى خطيرة في الدماغ تهدِّد الحياة بالإضافة إلى التهابُ القرنيَّة الأميبي.
قد يكون التهابُ القرنية الأميبي amebic keratitis ذا طبيعة تخريبيَّة بالتدريج.يرتدي معظمُ المصابين بها (85٪) عدسات لاصقة.تكون الإصابة أو العدوى أكثرَ احتمالًا عندَ ارتداء العدسات في أثناء السباحة، أو عندما يكون محلولُ تنظيف العدسات المستخدَم غير معقَّم.كما تحدث بعضُ حالات العدوى بعد تعرُّض القرنية للكشط أو الخدش عن طريق الخطأ .
أعراض التهاب القرنية الأميبي
تظهر قروح مؤلمة على القرنية عادة.تشتمل أعراضُ التهاب القرنية الأميبي على احمرار العين، وفرط إنتاج الدموع، والإحساس بوجود جسمٍ غريب، والألم عندما تتعرَّض العينان للضوء الساطع.كما تضطرب الرؤية عادة.
تشخيص التهاب القرنية الأميبي
فحص وزرع عيِّنة مأخوذة من القرنية
لتشخيص التهاب القرنية الأميبي، يأخذ الأطباء عيِّنة من نسيج القرنية لفحصها تحت المجهر واستنباتها.
علاج التهاب القرنية الأميبي
المضادَّات الحيوية
يجب أن يبدأ طبيب العيون على الفور بمعالجة التهاب القرنية الأميبي.يمكن علاجُ العدوى المبكِّرة السطحية بسهولة أكبر.إذا كانت القروحُ سطحية، فإنَّ الأطبّاء يستخدمون فتيلًا من القطن لإزالة الخلايا المصابة والتالفة.
يقوم الأطباء بمُعالَجَة التهاب القرنية الأميبي بالمضادات الحيوية التالية التي تُطبَّق على شكل قطرات عينية لمدة 6 أشهر إلى سنة:
كلورهيكسيدين و/أو بيغوانيد-كلورهيكسيدين
بروباميدين Propamidine أو هِكْساميدين hexamidine
يجري تطبيقُ هذه الأدوية كلَّ ساعة أو ساعتين عند بدء المعالجة.
يكون العلاج مكثفًا في الشهر الأول، ثم يُخفَّض تدريجيًا مع بَدء الشفاء.وتستمرُّ هذه المعالجة من 6 إلى 12 شهرًا غالبًا.ولكن، إذا جَرَى إيقاف العلاج في وقتٍ مبكِّر جدًّا، فمن المرجح أن تتكرَّر العدوى.يجب استعمال قطرات العين المحتوية على الستيرويدات القشرية.
ونادرًا ما يحتاج الأمرُ إلى عملية جراحية لإصلاح القرنية (رأب القرنية keratoplasty)، ما لم يَتأخَّر التَّشخيص والعلاج، أو يكون العلاج الدوِائي غير فعَّال.
الوقاية من التهاب القرنية الأميبي
للمساعدة في الوقاية من التهاب القرنية الأميبي، يجب على الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة
تنظيف وتخزين العدسات اللاصقة بحسب تعليمات مزود الرعاية للعين والشركة المصنعة
غسل أيديهم جيِّدا قبل التَّعامل مع العدسات اللاصقة
الحفاظ على المحلول المخزن طازجًا، وعدم إعادة استخدامه، وعدم زيادته من محلول آخر
عدم استعمال محاليلَ مصنوعة منزليًا أو مياه الصنبور.
عدم ارتداء العدسات اللاصقة في أثناء السباحة، أو في أحواض المياه الساخنة، أو عندَ الاستحمام أيضًا.
للمَزيد من المعلومات
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مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): أساسيّات التهاب القرنية الطفيلي/الأميبيBasics of Parasitic/Amebic Keratitis