التهابُ القرنيَّة الأميبي (عدوى العين) Amebic Keratitis

المضادَّات الحيوية

يجب أن يبدأ طبيب العيون على الفور بمعالجة التهاب القرنية الأميبي.يمكن علاجُ العدوى المبكِّرة السطحية بسهولة أكبر.إذا كانت القروحُ سطحية، فإنَّ الأطبّاء يستخدمون فتيلًا من القطن لإزالة الخلايا المصابة والتالفة.

يقوم الأطباء بمُعالَجَة التهاب القرنية الأميبي بالمضادات الحيوية التالية التي تُطبَّق على شكل قطرات عينية لمدة 6 أشهر إلى سنة:

كلورهيكسيدين و/أو بيغوانيد-كلورهيكسيدين

بروباميدين Propamidine أو هِكْساميدين hexamidine

يجري تطبيقُ هذه الأدوية كلَّ ساعة أو ساعتين عند بدء المعالجة.

يكون العلاج مكثفًا في الشهر الأول، ثم يُخفَّض تدريجيًا مع بَدء الشفاء.وتستمرُّ هذه المعالجة من 6 إلى 12 شهرًا غالبًا.ولكن، إذا جَرَى إيقاف العلاج في وقتٍ مبكِّر جدًّا، فمن المرجح أن تتكرَّر العدوى.يجب استعمال قطرات العين المحتوية على الستيرويدات القشرية.

ونادرًا ما يحتاج الأمرُ إلى عملية جراحية لإصلاح القرنية (رأب القرنية keratoplasty)، ما لم يَتأخَّر التَّشخيص والعلاج، أو يكون العلاج الدوِائي غير فعَّال.