مقدمة إلى تجرثم الدم، الإنتان، والصدمة الإنتانية

تجرثم الدم: وجود البكتيريا في المجرى الدموي.قد ينجم تجرثم الدم عن عدوى خطيرة، أو من إجراء غير مؤذٍ عادةً، كتفريش الأسنان بقوة.في معظم الأحيان، يكون هناك عدد قليل من البكتيريا في الدم، ويَجرِي التخلص منها تلقائيًا من قبل الجسم.في مثل هذه الحالات، لا تظهر على الشخص أية أعراض.ولكن، في كثيرٍ من الأحيان يمكن لتجرثم الدم أن يؤدي إلى العدوى، أو الإنتان sepsis، أو كلاهما.