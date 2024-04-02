مقدمة إلى تجرثم الدم، الإنتان، والصدمة الإنتانية

يتعلق تجرثم الدم bacteremia، والإنتان spesis، والإنتان الشديد، والصدمة الإنتانية بـ :
تجرثم الدم: وجود البكتيريا في المجرى الدموي.قد ينجم تجرثم الدم عن عدوى خطيرة، أو من إجراء غير مؤذٍ عادةً، كتفريش الأسنان بقوة.في معظم الأحيان، يكون هناك عدد قليل من البكتيريا في الدم، ويَجرِي التخلص منها تلقائيًا من قبل الجسم.في مثل هذه الحالات، لا تظهر على الشخص أية أعراض.ولكن، في كثيرٍ من الأحيان يمكن لتجرثم الدم أن يؤدي إلى العدوى، أو الإنتان sepsis، أو كلاهما.
الإنتان: هو تجرثم دموي أو عدوى أخرى تُسبب استجابة جسدية مُعممة وخطيرة (صدمة)، عادةً ما تتضمن الحمى، والوهن الجسدي، وتسرع ضربات القلب، وتسرع معدل التنفس، وزيادة تعداد الكريات البيض في الجسم.كما تؤثر الاستجابة أيضًا في العديد من الأعضاء الداخلية، مثل الكلى والقلب والرئتين، التي تبدأ وظائفها بالتعطل (الفشل).
الصدمة الإنتانية: هي حالة الإنتان التي تُسبب انخفاض ضغط الدم إلى مستوى خطير (صدمة تُدعى الصدمة الإنتانية septic shock.ونتيجة لذلك، تصل كمية قليلة جدًا من الدم إلى الأعضاء، مما يُسبب تعطل وظائفها.تُعد الصدمة الإنتانية حالة مُهددة للحياة.