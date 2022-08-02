الدفاعاتُ تجاه العدوى

يمنع الجِلد الكائناتِ الحية الدقيقة من الغزو عادة، إلاَّ إذا كان متضرِّرًا (على سبيل المثال، عن طريق الإصابات أو لدغة الحشرات أو الحروق).

كما أنَّ الأغشيةَ المخاطية، مثل بطانة الفم والأنف والجفون، هي حواجز فعَّالة أيضًا.وتكتسي الأغشيةُ المخاطية عادة بمُفرَزات تكافِح الكائناتِ الحيَّة الدقيقة؛فعلى سَبيل المِثال، تَغتسل الأغشيةُ المخاطية للعينين بالدُّموع، والتي تحتوي على انزيم يسمى الليزوزيم lysozyme الذي يهاجم البكتيريا، ويساعد على حماية العينين من العدوى.

تُصَفِّي المَسالك الهَوائيَّة الجسيمات الموجودة في الهواء الذي يَجرِي استنشاقه.كما تكتسي جدرانُ الممرَّات في الأنف والمسالك الهوائيَّة بالمخاط؛وتصبح الكائناتُ الدقيقة في الهواء عالقة في المخاط، حيث تخرج بالسُّعال أو بالنفّ.وممَّا يُساعِد على إزالة المخاط الحركاتُ المنسَّقة لبروزاتٍ شعريَّة صغيرة (أهداب) تبطِّن المَسالِك الهوائيَّة.وتحرِّك هذه الأهدابُ المخاطَ صعودًا في المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية، بعيدًا عن الرئتين.

وبالنسبة للجِهاز الهضمي، ففيه سلسلة من الحواجز الفعَّالة، بما في ذلك حمضُ المعدة وإنزيمات البنكرياس والصَّفراء ومُفرَزات الأمعاء.وهذه الموادُ يمكن أن تقتل البكتيريا أو تمنعها من التكاثر.كما أنَّ تقلّصاتِ الأمعاء (التمعُّج peristalsis الذي يحرِّك محتويات الأمعاء عبر القناة الهضمية)، والانسلاخ الطبيعي لخلايا بطانة الأمعاء، يساعدان على إزالة الكائنات الحية الدقيقة الضارَّة.

وأمَّا المسالك البولية ففيها العديدُ من الحواجز الفعَّالة أيضًا؛فالمثانةُ محميَّة بواسطة الإحليل (مجرى البول)، وهو الأنبوبُ الذي يصرِّف البول من الجسم.في الذُّكور، يكون الإحليلُ طويلًا بما فيه الكفاية بحيث نادرًا ما تكون البكتيريا قادرة على المرور من خلاله والوصول إلى المثانة، ما لم تُدخَل البكتيريا عن غير قصد إلى هناك عن طريق القَثطَرة أو الأدوات الجراحيَّة.أمَّا في الإناث، فيكون مجرى البول أقصر، ممَّا يسمح للبكتيريا الخارجيَّة بالمرور إلى المثانة أحيَانًا.وفي كلا الجنسين، عندما تُفرَغ المثانة، فإنها تطرد أي بكتيريا تصل إليها.

يكون المهبل حامضيًا عادة؛وتمنع حموضةُ المهبل البكتيريا الضارَّة من النموِّ، وتساعد على الحفاظ على عدد من البكتيريا الواقية.