ميترونيدازول وتينيدازول

الميترونيدازول هومُضادّ حيويّ يستخدم لعلاج حالات عدوى الحوض والبطن والنسيج الرَّخو واللثة والأسنان والخراجات في الرئتين أو الدماغ.وهو أيضًا الدواء المفضل لبعض أنواع العدوى بالأوالي، مثل: داء الأميبات، وعدوى الأمعاء المُسماة داء الجيارديات، والعدوى المهبلية المُسماة التهاب المهبل بالمشعرات، والعدوى البكتيرية المُسماة الداء المهبلي البكتيري.تينيدازول هو مُضادّ حيويّ ذو صلة يُستَعمل في المقام الأول لعلاج نفس حالات العدوى بالأوالي والداء المهبلي البكتيري.

يعمل الميترونيدازول عن طريق تعطيل إنتاج البكتيريا للمادَّة الوراثيَّة،ونتيجة لذلك، تموت البكتيريا.يعمل تينيدازول بطريقة مماثلة.

يُؤخذ هذا الدَّواء عن طريق الفم عادةً، ولكن يُمكن أن يُعطَى عن طريق الوريد.يُستعمل تينيدازول عن طريق الفم.

يمكن لميترونيدازول وتينيدازول أن يتداخلا مع استقلاب الكحول، ويمكن أن يسببا آثارًا جانبية مزعجة مماثلة لتلك الناجمة عن صداع الخمر، بما في ذلك الغثيان، والقيء، واحمرار الوجه، والصُّدَاع.ينبغي تجنب تناول الكحول في أثناء تناول ميترونيدازول أو تينيدازول ولمدة 3 أيام بعد استعمال آخر جرعة.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).