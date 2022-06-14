الميترونيدازول هومُضادّ حيويّ يستخدم لعلاج حالات عدوى الحوض والبطن والنسيج الرَّخو واللثة والأسنان والخراجات في الرئتين أو الدماغ.وهو أيضًا الدواء المفضل لبعض أنواع العدوى بالأوالي، مثل: داء الأميبات، وعدوى الأمعاء المُسماة داء الجيارديات، والعدوى المهبلية المُسماة التهاب المهبل بالمشعرات، والعدوى البكتيرية المُسماة الداء المهبلي البكتيري.تينيدازول هو مُضادّ حيويّ ذو صلة يُستَعمل في المقام الأول لعلاج نفس حالات العدوى بالأوالي والداء المهبلي البكتيري.
يعمل الميترونيدازول عن طريق تعطيل إنتاج البكتيريا للمادَّة الوراثيَّة،ونتيجة لذلك، تموت البكتيريا.يعمل تينيدازول بطريقة مماثلة.
يُؤخذ هذا الدَّواء عن طريق الفم عادةً، ولكن يُمكن أن يُعطَى عن طريق الوريد.يُستعمل تينيدازول عن طريق الفم.
يمكن لميترونيدازول وتينيدازول أن يتداخلا مع استقلاب الكحول، ويمكن أن يسببا آثارًا جانبية مزعجة مماثلة لتلك الناجمة عن صداع الخمر، بما في ذلك الغثيان، والقيء، واحمرار الوجه، والصُّدَاع.ينبغي تجنب تناول الكحول في أثناء تناول ميترونيدازول أو تينيدازول ولمدة 3 أيام بعد استعمال آخر جرعة.
ميترونيدازول و تينيدازول
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
بالنسبة إلى ميترونيدازول وتينيدازول: حالات العدوى الناجمة عن بعض الأوالي مثل المشعرة المهبلية، والمُتَحَوِّلَةُ الحالَّةُ للنُّسُج، والجياردية اللمبلية، والداء المهبلي البكتيري
بالنسبة إلى ميترونيدازول: العدوى البكتيرية في الحوض والبطن
الغَثيان، التقيؤ*
الصداع*
احمرار الوجه*، طفح جلدي
طعم معدني في الفم metallic taste
اخدِرار ووخز في اليَدين والقدمين (اعتِلال الأعصَاب المُحيطيَّة peripheral neuropathy)
بول داكن
* تحدث هذه التأثيرات الجانبية بشكل خاص إذا جَرَى استمال الدواء مع الكحول
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدام ميترونيدازول أو تينيدازول في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
ينبغي تجنب استعمال ميترونيدازول في أثناء الثلث الأوَّل من الحمل، لأنَّ العيوب الخلقية مُحتَملة.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).
لا تتوفر سوى بيانات محدودة حول استعمال تينيدازول في أثناء فترة الحمل.ولكن، بما أن الدراسات على الحيوانات أظهرت وجود خطر متوسط لحدوث التأثيرات الضارة على الجنين، فينبغي على النساء الحوامل تجنب تينيدازول خلال فترة الحمل.
ينبغي عَلى المُرضِعات عَدم أخذ ميترونيدازول.ينبغي على النساء تجنب الإرضاع الطبيعي لمدة 72 ساعة بعد جرعة تينيدازول الواحدة.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).