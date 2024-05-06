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موبيروسين Mupirocin

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

    موبيروسين هو مضاد حيوي يُستخدم في علاج القوباء وبعض الحالات الأخرى من العدوى البكتيرية في الجلد والتخلص من المكورات العنقودية في الأنف.يعمل هذا المضاد الحيوي عن طريق التأثير في إنتاج البكتيريا للبروتينات التي تحتاج إليها للنمو والتكاثر.

    يتوفر موبيروسين بشكل مرهم فقط.

    يوصي اختصاصيو الرعاية الصحية بتطبيق موبيروسين داخل فتحتي الأنف للتخلّص من المكورات العنقودية في الأنف.ولكن، قد يؤدي الإفراط في استخدام المضاد الحيوي موبيروسين إلى مقاومة البكتيريا له، ولذلك لا يُستخدم هذا المضاد الحيوي إلا عندما يكون الشخص عُرضة للإصابة بالعدوى.على سبيل المثال، يُعطى هذا المضاد الحيوي للأشخاص قبلَ إجراء عمليات جراحية، أو للأشخاص الذين يعيشون في منزل واحد مع أشخاص مصابين بعدوى جلدية.

    تتضمن التأثيرات الجانبية الشائعة لموبيروسين الحكة والإحساس بالحرقة.

    (انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.