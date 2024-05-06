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ليفامولين

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

ليفامولين هو مضاد حيوي يعمل عن طريق التأثير في إنتاج البكتيريا للبروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

يُستخدم ليفامولين في علاج الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع والذي ينجم عن العديد من أنواع البكتيريا مثل: العقدية الرئوية، والمستدمية النزلية، والمتدثرة الأليفة الرئوية، والمفطورة الرئوية.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).

استخدَام الرِّيفاميسينات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

عندما أُعطي الليفامولين لإناث الحيوانات الحوامل، ظهرت بعض التأثيرات الضارَّة عند أجنتها، ولكن لم تُجرَ دراساتٌ مُصمَّمة جيِّدًا على النساء الحوامل.ينبغي إعطاء النساء الحوامل دواءً بديلاً إلى أن تتوفر معطيات سلامةٍ أفضل.يجب على الإناث في سن الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل في أثناء أخذ ليفامولين ولمدة يومين بعد استعمال آخر جرعة.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

يجب على النساء اللواتي يُرضعن أطفالهن من حليبهن ضخ الحليب والتخلص منه في أثناء استعمال ليفامولين ولمدة يومين بعد استعمال آخر جرعة.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.