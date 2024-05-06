عندما أُعطي الليفامولين لإناث الحيوانات الحوامل، ظهرت بعض التأثيرات الضارَّة عند أجنتها، ولكن لم تُجرَ دراساتٌ مُصمَّمة جيِّدًا على النساء الحوامل.ينبغي إعطاء النساء الحوامل دواءً بديلاً إلى أن تتوفر معطيات سلامةٍ أفضل.يجب على الإناث في سن الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل في أثناء أخذ ليفامولين ولمدة يومين بعد استعمال آخر جرعة.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

يجب على النساء اللواتي يُرضعن أطفالهن من حليبهن ضخ الحليب والتخلص منه في أثناء استعمال ليفامولين ولمدة يومين بعد استعمال آخر جرعة.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)