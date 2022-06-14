فوسفوميسين fosfomycin

الفوسفوميسين هُوَ مُضادّ حيويّ لديه بنية كيميائية فريدة من نوعها.وهو يُستَعملُ بشكلٍ رئيسيّ في معالجة عدوى المثانة النَّاجمة عن الإشريكية القولونية (E. coli)، أو المُكورة المِعوية البرازيَّة Enterococcus faecalisويستخدم أحيانًا لمُعالَجة حالات العدوى الأخرى عندما تكون ناجمة عن بكتيريا مقاومة لمضادات حيوية أخرى.

تمتلك بعض البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.يعمل دواء فوسفوميسين عن طريق منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار، مما يؤدي إلى موت البكتيريا.

الجدول

يكون الفوسفوميسين جيد التحمل عادةً، ولكنه قد يسبب الغثيان والإسهال.

(انظر أيضًا لمحَة عامة عن المضادات الحيوية).