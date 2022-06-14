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فوسفوميسين fosfomycin

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته ذو القعدة 1443

الفوسفوميسين هُوَ مُضادّ حيويّ لديه بنية كيميائية فريدة من نوعها.وهو يُستَعملُ بشكلٍ رئيسيّ في معالجة عدوى المثانة النَّاجمة عن الإشريكية القولونية (E. coli)، أو المُكورة المِعوية البرازيَّة Enterococcus faecalisويستخدم أحيانًا لمُعالَجة حالات العدوى الأخرى عندما تكون ناجمة عن بكتيريا مقاومة لمضادات حيوية أخرى.

تمتلك بعض البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.يعمل دواء فوسفوميسين عن طريق منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار، مما يؤدي إلى موت البكتيريا.

الجدول

فوسفوميسين fosfomycin

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

عدوى المثانة النَّاجمة عن الإشريكية القولونية (E. coli) أو المُكورة المِعوية البرازيَّة Enterococcus faecalis

حالات العَدوى النَّاجمة عن البكتيريا التي تتأثَّر بالفوسفوميسين وتكُون مقاومة للمضادَّات الحيوية الأخرى، بما في ذلك العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المُقاومة للميثيسلين (MRSA) والمُكورات المعويَّة المُقاوِمَة للفانكوميسين.

غثيان وإسهال

* تحتاج هذه الحالات من العَدوى إلى دواء فوسفوميسين عن طريق الوريد (غير متوفِّر بعد في الولايات المتحدة).

يكون الفوسفوميسين جيد التحمل عادةً، ولكنه قد يسبب الغثيان والإسهال.

(انظر أيضًا لمحَة عامة عن المضادات الحيوية).

استخدَام الفوسفوميسين في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

ينبغي عدم استخدام دواء فوسفوميسين في أثناء فترة الحمل إلا عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).

من غير المعروف ما إذا كان استخدام دواء فوسفوميسين آمنًا في أثناء الرضاعة الطبيعيَّة.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.