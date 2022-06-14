النتروفورانتوين nitrofurantoin

نتروفورانتوين هو مُضادّ حيويّ يُستخدم فقط للوقاية من عدوى المثانة غير المعقدة أو مُعالجتها.لا تزال آلية عمل النتروفورانتوين غير مفهومة بشكلٍ كامل، ولكنها تُعطِّل العديد من العمليات البكتيرية.

وهُوَ يُؤخذ عن طريق الفم.

الجدول

لا يَصِفُ الأطباء النيتروفورانتوين للأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكُلَى.لا ينبغي إعطاء نيتروفورانتوين للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في خلايا الدَّم الحمراء يسمى عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز-6-فوسفات (G6PD) (انظر الجدول المَزيد حول بعض أسباب فقر الدم) لأن الدواء قد يسبب فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدَّم الحمراء).

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المُضادَّات الحيوية).