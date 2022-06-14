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النتروفورانتوين nitrofurantoin

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته ذو القعدة 1443

نتروفورانتوين هو مُضادّ حيويّ يُستخدم فقط للوقاية من عدوى المثانة غير المعقدة أو مُعالجتها.لا تزال آلية عمل النتروفورانتوين غير مفهومة بشكلٍ كامل، ولكنها تُعطِّل العديد من العمليات البكتيرية.

وهُوَ يُؤخذ عن طريق الفم.

الجدول

نتروفورانتوين nitrofurantoin

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

عدوى المثانة

الغثيان والتقيّؤ

اخدِرار ووخز في اليَدين والقدمين (اعتِلال الأعصَاب المُحيطيَّة peripheral neuropathy)

استجابة تحسُّسية

لا يَصِفُ الأطباء النيتروفورانتوين للأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكُلَى.لا ينبغي إعطاء نيتروفورانتوين للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في خلايا الدَّم الحمراء يسمى عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز-6-فوسفات (G6PD) (انظر الجدول المَزيد حول بعض أسباب فقر الدم) لأن الدواء قد يسبب فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدَّم الحمراء).

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المُضادَّات الحيوية).

استخدام النيتروفورانتوين في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

لا يُعطى النتروفورانتوين للنساء الحوامل عندما تكون الولادة قريبة ولا يُعطى في أثناء المخاض أو الولادة، وذلك لأنَّه في هذا الوقت، يُمكن أن يُخرِّب الدَّواء كريات الدَّم الحمراء عند المولود الجديد، ممَّا يُؤدِّي إلى فقر الدَّم الانحلالي.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).

يجب عدم أخذ النتروفورانتوين في أثناء الشَّهر الأوَّل من استخدام الرِّضاعة الطبيعيَّة.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.