التيغيسيكلين tigecycline

مثلما هِيَ الحال مع التتراسيكلينات، عندما يُؤخذ التيغيسيكلين في أثناء فترة الحمل، فقد يكون له تأثيرات ضارة في تخلُّق الأسنان والعظام عند الجنين، وهو غير موصى به.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).

من غيرِ المعروف ما إذا كان التيغيسيكلين آمنًا في أثناء الرِّضاعة الطبيعيَّة.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).