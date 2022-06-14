التيغيسيكلين tigecycline هو المُضادّ الحيويّ الوحيد ضمن زُمرةٍ من المضادَّات الحيوية تُسمَّى الغليسيلسيكلينات، وهِيَ ترتبِطُ بالتتراسيكلينات.
يعمل دواء تيغيسيكلين عن طريق منع البكتيريا من إنتاج بروتينات تحتاجُ إليها للنمو والتكاثر.
هذا الدَّواء فعَّال ضد العديد من أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، ومن ضمنها البكتيريا المُقاومة للتتراسيكلينات.ولكن يكون خطر الوفاة مرتفعًا أكثر مع التيغيسيكلين بالمُقارنة مع مُضادَّات حيوية أخرى.ولذلك، يُستخدَم التيغيسيكلين فقط عند عَدم توفُّر بدائل.يُعطى التيغيسيكلين عن طريق الوريد.
تيغيسيكلين tigecycline
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
عَدوى البطن المصحُوبة بمُضاعفات وعدوى الجلد المصحُوبة بمُضاعفات بسبب بكتيريا تتأثر بالمُضاد الحيوي، مثل الإشريكية القولونيَّة Escherichia coli والعنقودية الذهبيَّة Staphylococcus aureus (بما فيها العنقودية الذهبية المُقاومة للميثيسيلين [مثل MRSA])، وبكتيريا تحتاجُ إلى القليل من الأكسجين أو لا تحتاج إليه لتعيش (لا هوائيَّة anaerobes).
الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)
انزعاج هضميّ
حساسيَّة لضوء الشَّمس
تلوُّن دائم للأسنَان عندَ الجنين إذا جرى استخدام هذا المُضادّ في وقت مُتأخِّرٍ من الحمل أو عندَ الأطفال دُون العام الثامن من العُمر
زيادة في خطر الوفاة بالمقارنة مع المضادَّات الحيوية الأخرى (ولذلك يُستَخدم التيغيسيكلين فقط في حال عدم توفر بدائل)
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدام التيغيسيكلين في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
مثلما هِيَ الحال مع التتراسيكلينات، عندما يُؤخذ التيغيسيكلين في أثناء فترة الحمل، فقد يكون له تأثيرات ضارة في تخلُّق الأسنان والعظام عند الجنين، وهو غير موصى به.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).
من غيرِ المعروف ما إذا كان التيغيسيكلين آمنًا في أثناء الرِّضاعة الطبيعيَّة.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).