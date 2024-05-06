الأوكسازوليدينونات Oxazolidinones: اللينيزوليد Linezolid والتيديزوليد Tedizolid

الأوكسازوليدينونات هِيَ زُمرةٌ من المضادَّات الحيوية تُستخدم لعلاج حالات العدوى الخطيرة، وغالبًا بعد أن تصبح المضادات الحيوية الأخرى غير فعالة.
وتنطوي الأوكسازوليدينات على الآتي:
لينيزوليد linezolid
تيديزوليد Tedizolid
تعمل الأوكسازوليدينات عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.
الأوكسازوليدينونات
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
لينيزوليد linezolid
عدوى خطيرة ناجِمَة عن بكتيريا سلبيَّة الغرام تتأثر بالمُضاد الحيوي مثل المكورات العُنقودية (بما فيها العنقودية المذهبة المقاومة للميثيسيللين MRSA)، والمكورات العقدية، والمكورات المعوية (بما فيها المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين) والتي تكون مُقاوِمَةً للعديد من المُضادَّات الحيوية الأخرى.
غثيان وإسهال
الصداع
فقر الدَّم وانخفاض في تعداد كريَّات الدم البيضاء والصُّفَيحات الدَّمويَّة
اخدِرار ووخز في اليَدين والقدمين (اعتِلال الأعصَاب المُحيطيَّة peripheral neuropathy)
اضطرابات الرؤية
مُتلازِمَة السِّيروتونين (التَّخليط الذهنِي، أو الهياج، أو الارتعاش، أو الغيبوبة) عند بعض الأشخاص الذين لديهم أحيانًا ناميات تنتج كميات مفرطة من مواد تشبه الهرمونات (مثل السيروتونين) أو يستعملون مثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة، ومثبطات أكسيداز أحادي الأمين، وبعض الأدوية الأخرى التي تؤثر في مستويات السيتروتونين.
تيديزوليد Tedizolid
عدوى الجلد المعقدة الناجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبيَّة المُقاوِمَة للميثيسلين MRSA
انزعاج هضميّ
الصداع
فقر الدَّم وانخفاض تَعداد الكُرَيَّاتِ البَيضاء
(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).
استخدَام اللينيزوليد والتيديزوليد في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
ينبغي استخدام اللينيزوليد والتيديزوليد في أثناء فترة الحمل فقط في حال تجاوزت فوائدهما المخاطر المحتملة.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
من غير المعروف ما إذا كان لينزوليد وتيديزوليد آمنين للاستخدام في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)