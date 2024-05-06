الأوكسازوليدينونات Oxazolidinones: اللينيزوليد Linezolid والتيديزوليد Tedizolid

الأوكسازوليدينونات هِيَ زُمرةٌ من المضادَّات الحيوية تُستخدم لعلاج حالات العدوى الخطيرة، وغالبًا بعد أن تصبح المضادات الحيوية الأخرى غير فعالة.

وتنطوي الأوكسازوليدينات على الآتي:

لينيزوليد linezolid

تيديزوليد Tedizolid

تعمل الأوكسازوليدينات عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).