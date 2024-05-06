الأمينوغليكوزيدات Aminoglycosides هي فئة من المضادَّات الحيوية تُستخدم لعلاج حالات العدوى البكتيرية الخطيرة، مثل تلك الناجمة عن البكتيريا سلبية الغرام (خُصوصًا الزَّائفة الزنجاريَّة).

تنطوي الأمينوغليكوزيدات على الآتي:

أميكاسين Amikacin

جنتاميسين Gentamicin

كاناميسين kanamycin

نيوميسين neomycin

بلازُوميسين

ستربتوميسين streptomycin

توبراميسين Tobramycin

يرتبط سبيكتينوميسين Spectinomycin كيميائيًا بالأمينوغليكوزيدات، ويعمل بطريقة مماثلة،وهُوَ غير متوفر في الولايات المتحدة.

تعمل الأمينوغليكوزيدات من خلال منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

الجدول

يجري امتصاص الأمينوغليكوزيدات وإيصالها إلى المجرى الدموي بشكلٍ سيِّئ عند أخذها عن طريق الفم، ولذلك تُحقن عادةً في الوريد أو العضل.يتوفر نيومايسين فقط للاستخدام الموضعي (يُطبق بشكل مباشر على الجلد) أو الفموي (يمكن استخدام الأمينوغليكوزيدات الفموية لتطهير السبيل الهضمي لأنها لا تُمتص).تُستخدم هذه المُضادات الحيوية عادةً مع مُضادّ حيوي آخر فعَّال ضد العديد من أنواع البكتيريا (يُسمَّى مضاد حيوي واسع الطيف).

يمكن أن تُسبب الأمينوغليكوزيدات ضررًا في الأذنين والكُلَى.وهكذا يراقب الأطباء الجرعة بعناية، وعندَ الإمكان، يختارون غالبًا نوعًا مختلفًا من المضادَّات الحيوية.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).