الأمينوغليكوزيدات Aminoglycosides هي فئة من المضادَّات الحيوية تُستخدم لعلاج حالات العدوى البكتيرية الخطيرة، مثل تلك الناجمة عن البكتيريا سلبية الغرام (خُصوصًا الزَّائفة الزنجاريَّة).
تنطوي الأمينوغليكوزيدات على الآتي:
أميكاسين Amikacin
جنتاميسين Gentamicin
كاناميسين kanamycin
نيوميسين neomycin
بلازُوميسين
ستربتوميسين streptomycin
توبراميسين Tobramycin
يرتبط سبيكتينوميسين Spectinomycin كيميائيًا بالأمينوغليكوزيدات، ويعمل بطريقة مماثلة،وهُوَ غير متوفر في الولايات المتحدة.
تعمل الأمينوغليكوزيدات من خلال منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.
الأمينوغليكوزيدات aminoglycosides
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
أميكاسين Amikacin
جِنْتاميسين Gentamicin
كاناميسين kanamycin
نيوميسين neomycin
بلازُوميسين plazomicin
ستربتوميسين streptomycin
توبراميسين Tobramycin
حالات من العدوى النَّاجِمَة عن البكتيريا سلبيَّة الغرام، مثل الزَّائفة الزنجارية، والإشريكيَّة القُولونيَّة، وأصناف الكلبسيلَّة
نقص السمع
الدوخة
ضرر كلويّ
يجري امتصاص الأمينوغليكوزيدات وإيصالها إلى المجرى الدموي بشكلٍ سيِّئ عند أخذها عن طريق الفم، ولذلك تُحقن عادةً في الوريد أو العضل.يتوفر نيومايسين فقط للاستخدام الموضعي (يُطبق بشكل مباشر على الجلد) أو الفموي (يمكن استخدام الأمينوغليكوزيدات الفموية لتطهير السبيل الهضمي لأنها لا تُمتص).تُستخدم هذه المُضادات الحيوية عادةً مع مُضادّ حيوي آخر فعَّال ضد العديد من أنواع البكتيريا (يُسمَّى مضاد حيوي واسع الطيف).
يمكن أن تُسبب الأمينوغليكوزيدات ضررًا في الأذنين والكُلَى.وهكذا يراقب الأطباء الجرعة بعناية، وعندَ الإمكان، يختارون غالبًا نوعًا مختلفًا من المضادَّات الحيوية.
(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).
استخدام الأمينوغليكوزيدات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
إذا أخِذت الأمينوغليكوزيدات في أثناء الحمل، من المحتمل أن تحدث تأثيرات ضارة في الجنين (مثل ضعف السمع)، ولكن في بعض الأحيان قد تفوق فوائد العلاج المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
يُعَدّ استخدام الأمينوغليكوزيدات في أثناء الرضاعة الطبيعية مقبولاً بشكلٍ عام.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)