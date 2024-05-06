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الأمينوغليكوزيدات aminoglycosides

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

الأمينوغليكوزيدات Aminoglycosides هي فئة من المضادَّات الحيوية تُستخدم لعلاج حالات العدوى البكتيرية الخطيرة، مثل تلك الناجمة عن البكتيريا سلبية الغرام (خُصوصًا الزَّائفة الزنجاريَّة).

تنطوي الأمينوغليكوزيدات على الآتي:

  • أميكاسين Amikacin

  • جنتاميسين Gentamicin

  • كاناميسين kanamycin

  • نيوميسين neomycin

  • بلازُوميسين

  • ستربتوميسين streptomycin

  • توبراميسين Tobramycin

يرتبط سبيكتينوميسين Spectinomycin كيميائيًا بالأمينوغليكوزيدات، ويعمل بطريقة مماثلة،وهُوَ غير متوفر في الولايات المتحدة.

تعمل الأمينوغليكوزيدات من خلال منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

الجدول

الأمينوغليكوزيدات aminoglycosides

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

أميكاسين Amikacin

جِنْتاميسين Gentamicin

كاناميسين kanamycin

نيوميسين neomycin

بلازُوميسين plazomicin

ستربتوميسين streptomycin

توبراميسين Tobramycin

حالات من العدوى النَّاجِمَة عن البكتيريا سلبيَّة الغرام، مثل الزَّائفة الزنجارية، والإشريكيَّة القُولونيَّة، وأصناف الكلبسيلَّة

نقص السمع

الدوخة

ضرر كلويّ

يجري امتصاص الأمينوغليكوزيدات وإيصالها إلى المجرى الدموي بشكلٍ سيِّئ عند أخذها عن طريق الفم، ولذلك تُحقن عادةً في الوريد أو العضل.يتوفر نيومايسين فقط للاستخدام الموضعي (يُطبق بشكل مباشر على الجلد) أو الفموي (يمكن استخدام الأمينوغليكوزيدات الفموية لتطهير السبيل الهضمي لأنها لا تُمتص).تُستخدم هذه المُضادات الحيوية عادةً مع مُضادّ حيوي آخر فعَّال ضد العديد من أنواع البكتيريا (يُسمَّى مضاد حيوي واسع الطيف).

يمكن أن تُسبب الأمينوغليكوزيدات ضررًا في الأذنين والكُلَى.وهكذا يراقب الأطباء الجرعة بعناية، وعندَ الإمكان، يختارون غالبًا نوعًا مختلفًا من المضادَّات الحيوية.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).

استخدام الأمينوغليكوزيدات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا أخِذت الأمينوغليكوزيدات في أثناء الحمل، من المحتمل أن تحدث تأثيرات ضارة في الجنين (مثل ضعف السمع)، ولكن في بعض الأحيان قد تفوق فوائد العلاج المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

يُعَدّ استخدام الأمينوغليكوزيدات في أثناء الرضاعة الطبيعية مقبولاً بشكلٍ عام.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.