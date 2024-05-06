أزتريونام Aztreonam

أزتريونام هو المُضاد الحيوي ضمن زُمرة من المُضادات الحيوية تُسمَّى المُونوباكتامات، وهي فئة فرعية من المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام (المضادَّات الحيوية التي لها بنية كيميائيَّة تُسمَّى حلقة بيتا لاكتام beta-lactam ring).كما تنطوي المضادَّات الحيوية بيتا لاكتام أيضًا على الكاربابينيمات carbapenems والسيفالوسبورينات والبنسلينات.

يُستَعمل أزترونام عادةً لعلاج الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض المضادَّات الحيوية من زمرة بيتا-لاكتام، وهو يُستخدم مع مشاركة من المضادَّات الحيوية الأخرى لعلاج بعض أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هي الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع بيتا لاكتام، يعمل أزتريونام عن طريق منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار الخلويّ، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).