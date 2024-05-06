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أزتريونام Aztreonam

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

أزتريونام هو المُضاد الحيوي ضمن زُمرة من المُضادات الحيوية تُسمَّى المُونوباكتامات، وهي فئة فرعية من المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام (المضادَّات الحيوية التي لها بنية كيميائيَّة تُسمَّى حلقة بيتا لاكتام beta-lactam ring).كما تنطوي المضادَّات الحيوية بيتا لاكتام أيضًا على الكاربابينيمات carbapenems والسيفالوسبورينات والبنسلينات.

يُستَعمل أزترونام عادةً لعلاج الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض المضادَّات الحيوية من زمرة بيتا-لاكتام، وهو يُستخدم مع مشاركة من المضادَّات الحيوية الأخرى لعلاج بعض أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هي الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع بيتا لاكتام، يعمل أزتريونام عن طريق منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار الخلويّ، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.

الجدول

أزتريونام Aztreonam

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

ملاحظات

العَدوى النَّاجمة عن البكتيريا سلبيَّة الغرام

انزعاج وتورُّم في موضع الحقن

إسهَال أو غثيان أو تقيُّؤ أو توليفة من هذه المشاكل

طفح جلدي

يُمكن استخدامه عادةً معَ الأشخاص الذين لديهم حساسيَّة للمُضادَّات الحيويَّة الأخرى من نوع بيتا لاكتام، مثل فئة البنسلينات والسيفالوسبورينات والكاربابينيمات، ولكن ينبغي تجنبه عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه سيفتازيديم أو سيفيديروكول

ينبغي أن يُعطى عن طريق الحقن

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).

استخدام أزتريونام في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

ينبغي أخذ أزتريونام في أثناء الحمل فقط عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.لم تُلاحظ أيَّة تأثيرات ضارة في الجنين في الدراسات على الحيوانات، ولكن لم تُجرَ دراساتٌ مُصمَّمة جيِّدًا على النساء الحوامل.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

يُعَدّ استخدَام أزتريونام في أثناء الرضاعة الطبيعية مقبولاً بشكلٍ عام.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.