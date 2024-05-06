أزتريونام هو المُضاد الحيوي ضمن زُمرة من المُضادات الحيوية تُسمَّى المُونوباكتامات، وهي فئة فرعية من المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام (المضادَّات الحيوية التي لها بنية كيميائيَّة تُسمَّى حلقة بيتا لاكتام beta-lactam ring).كما تنطوي المضادَّات الحيوية بيتا لاكتام أيضًا على الكاربابينيمات carbapenems والسيفالوسبورينات والبنسلينات.
يُستَعمل أزترونام عادةً لعلاج الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض المضادَّات الحيوية من زمرة بيتا-لاكتام، وهو يُستخدم مع مشاركة من المضادَّات الحيوية الأخرى لعلاج بعض أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هي الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع بيتا لاكتام، يعمل أزتريونام عن طريق منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار الخلويّ، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.
أزتريونام Aztreonam
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
ملاحظات
العَدوى النَّاجمة عن البكتيريا سلبيَّة الغرام
انزعاج وتورُّم في موضع الحقن
إسهَال أو غثيان أو تقيُّؤ أو توليفة من هذه المشاكل
طفح جلدي
يُمكن استخدامه عادةً معَ الأشخاص الذين لديهم حساسيَّة للمُضادَّات الحيويَّة الأخرى من نوع بيتا لاكتام، مثل فئة البنسلينات والسيفالوسبورينات والكاربابينيمات، ولكن ينبغي تجنبه عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه سيفتازيديم أو سيفيديروكول
ينبغي أن يُعطى عن طريق الحقن
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدام أزتريونام في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
ينبغي أخذ أزتريونام في أثناء الحمل فقط عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.لم تُلاحظ أيَّة تأثيرات ضارة في الجنين في الدراسات على الحيوانات، ولكن لم تُجرَ دراساتٌ مُصمَّمة جيِّدًا على النساء الحوامل.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
يُعَدّ استخدَام أزتريونام في أثناء الرضاعة الطبيعية مقبولاً بشكلٍ عام.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)