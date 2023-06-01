داء اليد والقدم والفم هو عدوى بفيروس مِعَوي تُسبِّبُ حُمَّى وطفحًا جلديًّا على اليدين والقدمين والفم عند الأطفال الصغار غالبًا.

ينجم داء اليد والقدم والفم عن العدوى بفيروساتٍ مِعَويَّةٍ مختلفة وينتشر عادة عن طريق ملامسة المواد الملوثة أو قطرات الهواء الملوَّثة.

تنطوي الأعراض على الحُمَّى و تقرُّحات الفم المؤلمة والطَّفح الجلدي.

يعتمد التَّشخيص على فحص تقرُّحات الفم والطَّفح الجلدي.

يشتمل العلاج على تدابير لتخفيف شدَّة الألم والحمى.

يمكن أن تساعد نظافة اليدين الجيِّدة على الوقاية من العدوى.

قد يكون هذا المرض ناجمًا عن عددٍ مختلفٍ من الفيروسات المعويَّة، مثل فيروس كوكساكي، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار.من الشَّائع حدوث الإصابة بداء اليد والقدم والفم في الربيع والصيف والخريف، ولكنَّه قد يحدث في فصل الشتاء.

يُصاب الأشخاص بالعدوى عندما يخالطون أيًّا ممَّا يلي:

شخصٌ مصابٌ بالعدوى (مثل المعانقة).

القطيرات المنتشرة في الهواء عندما يسعل المصاب بالعدوى أو يعطس.

البراز، مثل تغيير حفاضات المصاب بالعدوى، ثمَّ لمس العينين أو الأنف أو الفم قبل غسل اليدين.

الأشياء والأسطح المُلوَّثة، مثل مقابض الأبواب، ثمَّ لمس العينين أو الفم أو الأنف قبل غسل اليدين.

يكون المرضى أكثرَ نشرًا للعدوى خلال الأسبوع الأول من المرض.

أعراض داء اليَد والقَدَم والفم داء الفم واليد والقدم (قرحات فموية) الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY تُعدُّ الحُمَّى هي العَرَض الشَّائع لداء اليد والقدم والفم hand-foot-and-mouth disease.يُصيبُ هذا المرض الجلدَ والأغشية المخاطية، حيث يؤدي إلى تشكُّل قرحاتٍ مؤلمة تظهر داخل الفم.يظهر الطفح الجلدي عادةً على اليدين والقدمين، وأحيانًا على الذراعين أو أعلى الساقين أو الإليتين أو الأعضاء التَّناسليَّة، ويكون أقلُّ شيوعًا على الجِّذع والوجه.يُعاني الأطفال من التهاب الحلق أو من ألمٍ في الفم وقد يرفضون تناول الطعام.تُشفى القرحات بسرعةٍ عادةً. داء الفم واليد والقدم (قرحات جلدية) الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY ووفقًا للفيروس الذي تسبَّبَ بهذا المرض، نادرًا ما يُصاب الأطفال بحالات عدوى في الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب السَّحايا العقيم aseptic meningitis أو التهاب الدِّماغ encephalitis. يمكن أن تتسبَّب سلالةٌ من فيروس كوكساكي التي تسبب أشكالًا غير نمطيَّة من مرض اليد والقدم والفم في ظهور تقرُّحاتٍ في أجزاء مختلفة من الجِّسم.تتفاوت القروح في الحجم وتكون شديدةً في بعض الأحيان.كما قد يحدث التهابُ السحايا العقيم مع هذه الأشكال غير النموذجيَّة، ولكنَّ معظم الأشخاص يتعافون بشكلٍ كامل.

تشخيص داء اليَد والقَدَم والفم تقييم الطبيب يقوم الأطباء بفحص القروح لوضع تشخيص داء اليد والقدم والفم. قد يقوم الأطبَّاء بإرسال عيِّناتٍ من موادٍ مأخوذة من الحلق أو البراز إلى المختبر للزِّراعة والفحص.

علاج داء اليَد والقَدَم والفم تخفيف الأَعرَاض تهدف مُعالَجَة داء اليد والقدم والفم إلى تخفيف الأعراض. يمكن لأدويةٍ مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين أن تُخفِّفَ الألمَ والحُمَّى.(تنبيه: يجب عدم استعمال الأسبرين عند الأطفال لوجود خطر الإصابةبمتلازمة راي.) يجب تنظيف الأسنان برفقٍ بفرشاة أسنانٍ ناعمة وشطفها بالماء المالح.يجب على الأشخاص اتِّباع نظام غذائي رَخو وتجنُّب الأطعمة الحمضيَّة أو المالحة.من الضروري شرب كميات كافية من السوائل لتجنُّب التَّجفاف، حتى لو كانت قرحات الفم مؤلمة.