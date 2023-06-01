عدوى فيروس هانتا hantavirus infection هي مرض فيروسي ينتقل من القوارض إلى البشر.يمكن للفيروس أن يسبّب حالات عدوى شديدة في الرئتين (مع السعال وضيق النَّفس) أو الكلى (مع آلام في البطن، وأحيانًا الفشل الكلوي).

تنتشر فيروسات هانتا من خلال التماس مع القوارض المصابة بالعدوى أو مع برازها.

تبدأ العدوى بحُمَّى مفاجئة وصداع وأوجاع عضليَّة، وأحيانًا أعراض في البطن والتي قد يتبعها سعال وضيق في النَّفَس أو مشاكل في الكلى.

يمكن للاختبارات الدَّمويَّة التي تُجرى لمعرفة نوع الفيروس أن تؤكِّدَ التشخيص.

يُستخدم الأكسجين والأدوية لتثبيت ضغط الدَّم في حالة إصابة الرئتين، وقد توجد ضرورةٌ لغسل الكلى عند إصابة الكليتين.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الفيروسة المنقولة بالمفصليَّات Arbovirus والفيروس الرَّملي Arenavirus والفيروس الخيطي Filovirus.)

تصيب فيروسات هانتا أنواعًا مختلفة من القوارض بالعدوى في أنحاء العالم.ويوجد الفيروس في بول القوارض وبرازها.تنتشر العدوى عندما يكون الأشخاص على اتصال مع القوارض أو برازها أو بولها، أو ربما عندما يستنشقون أجزاء من الفيروس في أماكن تحتوي على كميات كبيرة من براز القوارض.لا تنتشر معظمُ فيروسات هانتا من شخصٍ إلى آخر؛ ويمكن في حالاتٍ نادرة أن ينتشر فيروس هانتا الأنديز في جنوبي أمريكا الجنوبية بشكل مباشر بين الأشخاص المخالطين بدنيًا على نحو وثيق.أصبحت حالات عدوى فيروس هانتا Hantavirus أكثر شيوعًا.

هناك عدة أنواع من فيروس هانتا.ويختلف تأثير الفيروس في الأعضاء المختلفة باختلاف نوع الفيروس:

الرئتان، حيث يَتسبَّب في الإصابة بالمتلازمة الرئوية القلبية لفيروس هانتا (HCPS)

الكلى، يَتسبَّب في الحُمَّى النزفية مع المُتلازمة الكلويَّة (HFRS)

لكن، يحدث تداخلٌ بين الكثير من أعراض حالتي العدوى.

تمَّ التعرف إلى المُتلازمة القلبية الرئوية للمرَّة الأولى في جنوب غربي الولايات المتحدة في عام 1993.واعتبارًا من عام 2017، حدثت حوالى 697 حالة في الولايات المتحدة، معظمها في الولايات الغربية.كما حدثت حالاتٌ في كندا وفي الكثير من بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية.

تحدث المتلازمة الكلوية بشكل أساسي في أجزاء من أوروبا وكوريا والصين وروسيا.يُسبِّبُ فيروس هانتا سيئول seoul hantavirus الإصابة بالمتلازمة الكلوية.ينتشر هذا الفيروسُ عن طريق فئران نرويجية بنية اللون، وقد انتشر في أنحاء العالم عن طريق فئران توجد على متن السفن.حدثت حالات قليلة من عدوى فيروس هانتا، وانتشرت عن طريق الجرذان الأليفة أو جرذان المختبرات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

أعراض عدوى فيروس هانتا تبدأ أعراض الإصابة بفيروس هانتا بالحُمَّى المفاجئة والصداع وأوجاع العضلات، والتي تظهر عادةً بعد أسبوعين من التَّعرُّض لبراز أو بول القوارض.كما قد يعاني الاشخاص من آلامٍ في البطن أو الإسهال أو القيء. تستمر هذه الأَعرَاض عدةَ أيام (لمدة أربعة أيام تقريبًا في العادة، ولكنَّها تصل إلى 15 يومًا في بعض الأحيان). المتلازمة القلبية الرئوية لفيروس هانتا يحدث عند المرضى المُصابين بالمُتلازمة القلبية الرئوية سُعالٌ وضيقٌ في النَّفس، واللذان قد يصبحا شديدَين في غضون ساعات.يتجمع سائلٌ حول الرئة، ويصبح ضغط الدَّم منخفضًا. تتسبَّب المتلازمة القلبية الرئوية في وفاة ما يصل إلى 50٪ من الأشخاص.يتحسَّن المرضى الذين استمرُّوا على قيد الحياة في الأيام القليلة الأولى بسرعة، ويستعيدون عافيتهم تمامًا خلال نَحو 2-3 أسابيع. الحُمَّى النَّزفِيَّةُ المَصحُوبَةُ بالمُتَلاَزِمَةِ الكُلوِيَّة الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية هي مجموعة من الأمراض المتماثلة الناجمة عن فيروسات هانتا. تكون العدوى خفيفة ولا تسبب أعراضًا عند بعض الأشخاص المُصابين بالحمَّى النَّزفيَّة المصحوبة بالمُتلازمة الكلويَّة. وفي حالات أخرى، تبدأ الأعراض المُبهمة (مثل الحمى الشديدة وأوجاع العضلات والصداع والغثيان) بشكلٍ مفاجئ.يتعافى المرضى الذين يعانون من أعراضٍ خفيفة بشكلٍ كامل. بينما تصبح الأَعرَاض شديدةً عند آخرين.يحدث هبوطٌ شديدٌ في ضغط الدَّم (صدمة) عند عددٍ قليل من الأشخاص.ويحدث الفشل الكلوي، وقد يتوقف إنتاج البول (تُسمَّى الحالة انقِطاعُ البَول).يمكن أن يظهرَ دمٌ في بول و/أو براز الأشخاص وكدماتٌ على جلودهم.تحدث الوفاة عند 6-15٪ من الأشخاص.يتعافى معظم من بقوا على قيد الحياة في غضون 3-6 أسابيع، ولكن قد يستغرق الشفاء مدَّةً تصل إلى 6 أشهر.

تشخيص عدوى فيروس هانتا اختبارات الدَّم لتحديد الفيروس يُشتبه في الإصابة بعدوى فيروس هانتا عندما تظهر عند الأشخاص الذين تعرَّضوا للفيروس أعراضٌ مميزة. ويمكن للاختبارات الدَّمويَّة التي تُجرى لمعرفة نوع الفيروس أن تؤكِّدَ التشخيص. يقوم الأطباء بإجراء اختبارات دمٍ أخرى لتقييم وظيفة الكليتين والأعضاء الأخرى.ويمكن إجراء تصوير بالأشعة السينية للصدر عند الاشتباه في وجود إصابة بالمتلازمة القلبية الرئوية.يتمُّ إجراء تخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية) عادةً لاستبعاد الأسباب الأخرى للسائل المُحيط بالرئتين.