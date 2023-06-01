عدوى فيروس غرب النيل

لا تظهر أعراضٌ عند مُعظم الأشخاص المصابين بعدوى فيروس غرب النيل (4 من 5).يُعاني حَوالى 1 من كل 5 أشخاص من الحُمَّى مع أعراضٍ أخرى مثل الصُّدَاع أو أوجاع الجسم أو ألم المفاصل أو القيء أو الإسهال أو الطفح الجلدي.

تحدث عند حَوالى 1 من كل 150 شخصًا إصابة شديدة بالجهاز العصبي المركزي مع التهاب الدماغ (عدوى الدماغ) أو التهاب السحايا (عدوى الأنسجة التي تبطِّن الدماغ والحبل الشوكي) أو الضَّعف والشلل.تشتمل أعراض عدوى الجهاز العصبي المركزي على الحمَّى الشديدة والصُّداع وتيبُّس الرَّقبة والذُّهول والتَّوهان والغيبوبة والرُّعاش والاختلاجات وضَعف العضلات ونقص الرؤية والاخدرار والشَّلل.يكون كبار السِّن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبيَّة مزمنة، مثل داء السُّكري أو ارتفاع ضغط الدَّم، أكثر عرضة للإصابة بمرضٍ شديد.يتوفَّى نَحو 1 من كلِّ 10 أشخاص يعانون من إصابة شديدة بالجهاز العصبي المركزي.

يتعافى معظم الأشخاص الذين يعانون من أعراض نموذجية بشكلٍ كامل، ولكن يمكن أن يستمر التعب والضعف لأسابيع أو أشهر.يُعاني الأشخاص الذين أُصيبَ جهازهم العصبي المركزي غالبًا من تأثيرات جانبيَّة طويلة الأمد على الدِّماغ والأعصاب.