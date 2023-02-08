عادةً ما تبدأ أعراض الورم الحبيبي الأربي في غضون 1-12 أسبوعًا بعد التقاط العدوى.يكون العرض الأول هو عقدة حمراء غير مؤلمة يزداد حجمها تدريجيًا لتصبح كتلة مستديرة ومرتفعة.ثم تتشقق الكتلة لتشكل قرحة ذات رائحة كريهة بالقرب من موقع العدوى الأولية:

القضيب، وكيس الصفن، وأعلى الفخذ (الناحية الأربية)، والفخذ عند الرجال

الفرج، والمهبل، والجلد المحيط عند النساء

الوجه

الشرج والأرداف عند الأشخاص الذين يمارسون الجنس الشرجي

تتضخم القرحات بشكل تدريجي وتنتشر إلى النسج المجاورة، مما يُسبب المزيد من الضرر.قد تنتشر القرحات أيضًا عندما تصبح على تماس مع أجزاء أخرى الجسم.تستمر القرحات بالانتشار في حال عدم علاجها.

تشفى القرحات ببطء، وقد تؤدي إلى تندب دائم.

يمكن في بعض الأحيان أن تنتشر القرحات من خلال المجرى الدموي إلى العظام، أو المَفاصِل أو الكبد.