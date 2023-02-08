القُريح (القرح اللين)

تقييم الطبيب

زراعة عينة من القيح أو السوائل في المختبر

يشتبه الأطباء بالقرح اللين عند الأشخاص المصابين بقرحة واحدة مؤلمة أو أكثر دون سبب واضح لها، وخاصةً إذا كانت العدوى بالقرح اللين شائعة في المنطقة الجغرافية التي يقيم فيها الشخص أو زارها.

عادةً ما يأخذ الطبيب عينة من القيح أو سوائل القرحة ويُرسلها إلى المختبر لكي تجري زراعتها وتحري البكتيريا الموجودة فيها.ولكن، فإن زراعة هذه البكتيريا واكتشافها ليس مهمة سهلة، ولذلك فإن التشخيص يستند بشكل أكبر على الأعراض واحتمالية التعرض لسبب العدوى.

لا تتوفر اختبارات نوعية فورية للقرح اللين، ولكن يمكن إجراء اختبارت دم لاستبعاد الأسباب الأخرى المحتملة، مثل الزهري، وعدوى HIV.

يواجه مرضى القُرح اللين خطرًا مرتفعًا للإصابة بالزهري وعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، لذلك إذا كانت نتائج الاختبار الأوَّلي لأنواع العدوى الأخرى هذه سلبية، فيوصي الأطباء بأن يعود الأشخاص المصابون بالقُرَح في غضون 3 أشهر لإجراء الاختبار مرة أخرى.