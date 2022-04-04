داء خدش القطة هو عدوى ناجمة عن بكتيريا البارتونيلة الهنسليّةسلبية الغرام وينتقل عن طريق خدش أو عضة من قط مصاب، مما يؤدي إلى حدبة متقشِّرة وتورُّم العقد اللفمية.

يعاني المرضى المصابون بداء خدش القطة من حدبة حمراء غير مؤلمة في موقع العضة أو الخدش، وقد يعانون أحيانًا من حمى، أو صداع، أو ضعف شهية، أو تورّم في العُقَد اللِّمفية.

قد تنتشر العدوى عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي في جميع أنحاء الجسم، وقد يؤدّي عدم علاجها إلى الموت.

يقوم الأطباءُ بإجراء فحوصات الدم والسوائل للتحقق من البكتيريا.

غالبًا ما يكون من الكافي تطبيق الحرارة على المنطقة المصابة وأخذ مسكنات الألم، أمّا إذا كان الشخصُ يعاني من ضعف في الجهاز المناعي، فسيقوم الطبيب بوصف المضادات الحيوية له.

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن البكتيريا).

ولعلّ جميع القطط المنزلية في أنحاء العالم، وخاصة القطط الصغيرة، تحمل هذه العدوى، ولكن معظمها لا تظهر أية علامات مرضية.البراغيث تنقل العدوى البارتونيلة Bartonella من قطة إلى أخرى.يُصاب الأشخاصُ بالعدوى بسبب عضة أو خدش القطط، ولا يشترط أن تكون شديدة لحدوث العدوى.غالبًا ما يكون الأطفال هم الأكثر تأثرًا.

أعراض داء خدش القطة قد تظهر حدبة حمراء غير مؤلمة في موقع عضة أو خدش القطة في غضون 3-10 أيّام.تكون الكتلة ذات قشرة عادةً، وقد تحتوي على قيح بداخلها.تلتئم الكتلة في غضون أسبوعين (وأحيانًا بعدَ تعافي الخدش)، وقد تتورم العقدة اللمفية المجاورة وتصبح مؤلمة بالجس وممتلئة بالقيح.قد يعاني المريض من حمّى وصداع وفقدان شهية.وقد يخرج القيح أحيانًا من العقدة اللمفية المتورّمة. داء خَدْش القطة Cat-Scratch Disease إخفاء التفاصيل قد تظهر حدبة حمراء غير مؤلمة في موقع عضة أو خدش القطة في غضون 3-10 أيّام.عادةً ما تكون الكتلة ذات قشرة، وقد تحتوي على قيح بداخلها. JACOPIN/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY لا يشتكي الأشخاص من أية أعراض أخرى عادةً، ويتعافى داء خدش القطة من تلقاء نفسه.ولكن إذا كان الجهازُ المناعي ضعيفًا، كما هيَ الحال عندَ الأشخاص المصابين بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (الإيدز)، فقد تنتشر العدوى في جميع أنحاء الجسم، وتؤدي إلى الوفاة في حال عدم علاجها.

تَشخيص داء خدش القطة اختبارات الدم

الزرع المخبري في بعض الأحيان

خزعة من العقدة اللمفية أو رُشافة في بعض الأحيان لتشخيص داء خدش القطة، يقوم الطبيبُ بقياس مستوى الأجسام المُضادَّة للبكتيريا في الدم.(الأجسام المُضادَّة هي بروتينات ينتجها الجهازُ المناعي للمساعدة على الدفاع عن الجسم ضدَّ هجوم معين، مثل الجراثيم التي تسبِّب داء خدش القطة)؛في الأشخاص المتوعّكين بشدّة أو المصابين بضعف مناعي، قد يأخذ الطبيبُ عَيِّنَة من الدم ويقوم بإرسالها إلى المختبر لزراعتها وتحديد نوع الجراثيم؛أو قد يقوم الأطباءُ بإدخال إبرة في عُقدة لمفية مُصابة بعدوى لأخذ عَيِّنَة من السَّائِل.تُستخدَم تقنية تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) لزيادة كمِّية الحمض النووي الوراثي للبكتيريا، لذلك يمكن كشفُ البكتيريا بسرعة أكبر. إذا لم يكن التشخيصُ واضحًا، لاسيَّما عندَ الاشتباه بالسرطان، قد يقوم الطبيبُ بأخذ عَيِّنَة من الأنسجة المتورّمة في العُقدَة اللِّمفيَّة وتحليلها (خزعة العُقدَة اللِّمفَية).

علاج داء خدش القطة مسكّنات الحرارة والألم

المُضادّات الحَيَويّة أحيانًا بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعي صحي، فإن تطبيق الحرارة على المنطقة المصابة وتناول مسكنات الألم عادةً ما يكون كافيًا. وقد يصف الأطباءُ في بعض الأحيان المضادات الحيوية، مثل أزيثرومايسين، لتقليل التورّم ومنع المرض من الانتشار. أمّا الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي (لاسيَّما مرض الإيدز)، فقد ينتشر المرض إلى مواقع أخرى في الجسم ما لم يتناولوا مضادات حيوية.تشمل المضادَّاتُ الحيوية التي يمكن استخدامها كلًا من سيبروفلوكساسين، وجنتاميسين، و دوكسيسيكلين.ينبغي أخذُ هذه المضادَّات الحيوية لمدة تتراوح بين بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر. يمكن للمرضى الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي تجنّب تلك العدوى عن طريق تجنّب القطط المنزلية.