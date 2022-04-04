العَدوى النَّاجمة عن البكتيريا سلبيَّة الغرام

تُصنَّف البكتيريا من خلال مظهرها تحت المجهر ومن خلال سمات أخرى.يجري تصنيفُ البكتيريا سلبيَّة الغرام حسب اللون الذي تتحوّل إليه بعد عملية كيميائية تُسمَّى التلوين بالغرام Gram staining.تكون البكتيريا سلبية الغرام بلون أحمر عندَ استخدام هذه العملية.تصطبغ البكتيريا إيجابية الغرام باللون الأزرق.تصطبغ البكتيريا إيجابية الغرام وسلبية الغرام بشكلٍ مختلف بسبب الاختلاف في تركيب جدرانها الخلوية.كما أنّها تسبّب أنواعًا مختلفة من العدوى، وتتأثر بأنواع مختلفة من المضادَّات الحيوية.

تُحاط البكتيريا سلبية الغرام بكبسولة واقية.تساعد هذه المحفظة على منع كريات الدم البيض (التي تقاوم العدوى) من ابتلاع البكتيريا.تمتلك البكتيريا سلبية الغرام تحت محفظتها غشاءً خارجيًا يقيها من أنواعٍ محددة من المُضادات الحيوية، مثل البنسلين.وعندما تتعرض البكتيريا للخطر، يطلق هذا الغشاء مواد سامة تسمّى الذيفانات الداخلية endotoxins.تسهم الذيفاناتُ الداخلية في شدة الأَعرَاض في أثناء العدوى بالبكتيريا سالبة الغرام.

تشتمل العدوى البكتيرية سلبية الغرام على

يمكن للبكتيريا سلبية الغرام أن تسبّب العديدَ من حالات العدوى الخطيرة، مثل: الالتهاب الرئوي والتهاب الصفاق (التهاب الغشاء الذي يُبطِّن تجويف البطن) وعدوى المسالك البولية وعدوى مجرى الدم وعدوى الجروح أو مواضع الجراحة والتهاب السحايا.

تصبح البكتيريا الغرام أكثر مقاومة للمضادات الحيوية شيئًا فشيئًا؛يمكن للبكتيريا أن تكون مقاومة بسبب أي مما يلي: