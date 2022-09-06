الجّذام (leprosy) هو عدوى مزمنة تنجم عادةً عن بكتيريا المتفطرة الجذامية أو المتفطرة الجذامية الورمية.تنجم هذه العدوى بشكل رئيسي عن تأذي الأعصاب المحيطية (الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي)، والجلد، والخصيتين، والعينين، والأغشية المخاطية للأنف والحلق.

تتراوح شدة الجذام بين الخفيف (الذي يُصيب منطقة واحدة أو مناطق محدودة من الجلد) إلى الشديد (الذي يُصيب مناطق واسعة من الجلد ويُلحق الضرر بالعديد من أعضاء الجسم).

تتظاهر الحالة بطفح جلدي، وانتفاخات، وتُصبح المنطقة المُصابة خَدِرة، وقد تُصاب العضلات بالضعف.

يمكن للأعراض أن تُشير إلى التشخيص، ويمكن تأكيدها من خلال خزعة للنسج المصابة.

يمكن للمضادات الحيوية أن تكبح تفاقم المرض، إلا أنها لا تستطيع عكس الأضرار العصبية أو التشوهات.

يتشوه مظهر الأشخاص المصابين بحالات غير معالجة من الجذام وغالبًا ما يعانون من إعاقة كبيرة، ولهذا السبب لطالما خاف منهم الآخرون ونبذوهم.على الرغم من أن الجُذام ليس مُعديًا بدرجة كبيرة، كما أنه لا يُفضي إلى الموت إلا في حالات قليلة، وقد يكون من الممكن علاجه باستخدام المضادات الحيوية، إلا أنه لا يزال مرتبطًا بوصمة اجتماعية للمريض.ونتيجة لذلك، غالبًا ما يكون لدى المصابين بالجذام وأفراد عائلتهم مشاكل نفسية واجتماعية.

تتراجع معدلات الإصابة بالجذام تدريجيًا حول العالم.ففي عام 2020، سُجلت حوالى 130,000 حالة جديدة، كانت 73% منها في الهند، والبرازيل، وإندونيسيا.

في العام 2020، سُجلت 159 حالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.تحدث معظم حالات الجذام في الولايات المتحدة لدى الأشخاص الذين عملوا في البلدان التي ينتشر الجذام أو هاجروا منها.سُجلت أكثر من 70 ٪ من الحالات في ست ولايات، هي: كاليفورنيا، وفلوريدا، وهاواي، ونيويورك، وتكساس، ولويزيانا.حدثت العديد من هذه الحالات عند أشخاص في الولايات الجنوبية كانوا على اتصال مباشر بحيوانات المدرع تُساعي الحزم (nine-banded armadillo)، والذي يحمل بكتيريا الجذام.

يمكن للجذام أن يحدث في أي عمر.يُعد التقدم في السن عامل خطر للإصابة بالجذام، ولكن يبدو أن العدوى غالبًا ما تتطور عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عامًا أو أكثر من 30 عامًا.

ويقدر أن معظم الأشخاص الحاملين لعدوى المتفطرة الجذامية لا تتطور لديهم الإصابة بالجذام، وذلك لأن أجهزتهم المناعية تحارب العدوى.أما المرضى الذين تحدث عندهم الإصابة بالجذام، فقد تكون لديهم جينات تجعلهم عرضة للعدوى حالما يتعرضون لها.

انتشار الجذام يمكن للعدوى بالجذام أن تنتقل من شخص لآخر من خلال الرذاذ المُنتشر من أنف وفم شخص مُصاب، والتي يستنشقها أو يلمسها شخص سليم.ولكن حتى بعد التماس مع البكتيريا، فإن معظم الأشخاص لا يُصابون بالجذام.تحدث الإصابة بالجذام إذا حدث تماس مباشر وطويل الأمد مع شخص مُصاب.أما الاحتكاك العارض وقصير الأمد فلا يبدو أنه ينشر المرض.لا يمكن انتقال عدوى الجُذام عن طريق الملامسة البسيطة بشخص مصاب بالعدوى، وذلك خلافاً لما يعتقده العوام.غالبًا ما يعمل موظفو الرعاية الطبية لسنين طويلة بالاحتكاك مع أشخاص مُصابين بالجذام دون أن يصابوا بالعدوى. يُعد حيوان الأرماديلو المصدر الوحيد المؤكد للعدوى غير البشر، على الرغم من احتمال وجود حيوانات ومصادر بيئية أخرى للعدوى. هل تعلم...

تَصنيف الجذام يمكن تصنيف الجُذام عن طريق نوع وعدد المناطق الجلدية المُصابة بالعدوى: قليل العصيات: يعاني المريض المُصاب بالجذام قليل العصيات من 5 مناطق جلدية مصابة أو أقل.لا يمكن العثور على بكتيريا في العينات المأخوذة من هذه المناطق.

متعدد العصيات: أما الشخص المُصاب بجُذام متعدد العصيات فيكون لديه 6 مناطق جلدية مصابة أو أكثر، أو/و من الممكن العثور على البكتيريا في عينات مأخوذة من المناطق المصابة. كما يمكن تصنيف الجذام بناءً على الأعراض التي يشتكي منها الشخص والموجودات السريرية الأخرى: شبيه السل: تكون المناطق الجلدية المصابة لدى المصابين بالجذام شبيه السل أقل عددًا (قليل العصيات)، وتكون شدة المرض أقل، كما إنه يكون أقل انتشارًا، وأقل تسببًا بالعدوى.

الجذام الورمي: تكون المناطق الجلدية المصابة لدى المصابين بالجذام الورمي أكثر عددًا (متعدد العصيات)، وتكون شدة المرض أكبر، وأكثر انتشارًا، ومُعديًا بشكل أكبر.

الحدي: أما المرضى الذين يعانون من الجذام الحدي فتكون لديهم بعض العلامات من الجذام شبيه السل وبعض العلامات من الجذام الورمي. في كلا التصنيفين، يحدد نوع الجذام ما يلي: مدى تعافي الشخص على المدى الطويل

ما هي المُضَاعَفات المحتملة

كم من الوقت يحتاج المريض للمُعالجة بالمضادَّات الحيوية

أعراض الجذام بما أن البكتيريا المُسببة للجذام تنقسم بشكل بطيء جدًا، فإن الأعراض غالبًا ما تحتاج إلى سنة على الأقل للظهور عند الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى.في المتوسط، تظهر الأعراض في غضون 5-7 سنوات بعد العدوى، وقد تستغرق 20-30 عامًا أحيانًا.حالما تبدأ الأعراض بالظهور، فإنها تتفاقم ببطء. يؤثر الجذام بشكل رئيسي في الجلد والأعصاب المحيطيَّة (الأعصاب خارج الدِّماغ والحبل الشوكيّ)تتطور اندفاعات جلدية وانتفاخات مميزة.لا تكون هذه الآفات الجلدية حاكة.عندما تُصيب العدوى الأعصاب فيصبح الجلد خدرًا، وقد تضعف العضلات المتصلة بتلك الأعصاب. قد تتظاهر أعراض خاصة بناءً على نوع الجّذام. الجُذام شبيه السل: هو اندفاع جلدي يتكون من منطقة واحدة أو أكثر من المناطق المسطحة فاتحة اللون ذات الحدود الحادة والمرتفعة.تكون المناطق المصابة بهذا الاندفاع خدرة بسبب الضرر الذي تُلحقه البكتيريا بالأعصاب.

الجذام الورمي: تظهر في هذا النوع من الجذام العديد من التحدبات الصغيرة أو التحدبات الأكبر حجماً والأكثر ارتفاعًا، وبأحجام وأشكال متباينة على الجلد.يكون عدد المناطق الخدرة أكبر من تلك في الجذام شبيه السل، كما يمكن أن تكون مجموعات عضلية معينة ضعيفة.قد تتأثر مُعظم مساحات الجلد، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الجسم، بما في ذلك الكليتين، والأنف، والخصيتين.قد يتضخم الثدي عند الرجال المصابين.وقد تتساقط رموش وحواجب المريض.

الجُذام الحدي: تظهر في هذا النوع من الجذام سمات من كلا النوعين السابقين (شبيه السل والورمي).في حال عدم العلاج، قد يُصبح الجُذام الحدي أقل شدة وأكثر شبهًا بالجُذام شبيه السل، أو قد يتفاقم ويُصبح أكثر شبهًا بالجذام الورمي. مضاعفات الجذام تنجم معظم المضاعفات الشديدة للجذام عن عدوى الأعصاب المحيطية، والتي تُسبب تدهور حاسة اللمس، والعجز عن الشعور بالألم والحرارة.قد يقوم المرضى المصابين بأذية عصبية محيطية بحرق أو جرح أو أذية أنفسهم بدون أن يشعروا بذلك.قد تؤدي الأذية المتكررة إلى فقدان أصابع القدمين واليدين.كما إن الضرر الذي يلحق بالأعصاب المحيطية قد يُسبب الضعف العضلي الذي يُفضي إلى تشوهات شكلية.على سبيل المثال، قد يؤدي الضعف العضلي في عضلات الأصابع إلى انثنائها نحو الداخل مثل المخالب.قد تُصبح العضلات ضعيفة جدًا وغير قادرة على ثني القدم - وهي حالة تُسمى ■تدلي القدم■.قد تتضخم الأعصاب المُصابة، وقد يتمكن الطبيب من تحسسها في أثناء الفحص السريري. صور الجذام الجذام السني الجُذام شبيه السل: هو اندفاع جلدي يتكون من واحدة أو أكثر من مناطق بيضاء مسطحة ذات حدود حادة ومرتفعة.المناطق المصابة بهذا الطفح الجلدي مخدرة لأن البكتيريا تلحق الضرر بالأعصاب الموجودة تحتها. ... قراءة المزيد CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY التأثيرات الشديدة للجذام الذي يؤثر في اليدين وفي هذا الشخص ، أدَّى الجذام إلى فقدان جزءٍ من أصابع اليدين. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها M.Kaye عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. التأثيرات الشديدة للجذام الذي يُصيب الأنف وفي هذا الشخص ، أدَّى الجذام إلى تفكك غضروف الأنف. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Dr. Andre J.جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Dr. Lucille Georg عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الجذام السني الجُذام شبيه السل: هو اندفاع جلدي يتكون من واحدة أو أكثر من مناطق بيضاء مسطحة ذات حدود حادة ومرتفعة.المناطق المصابة بهذا الطفح الجلدي مخدرة لأن البكتيريا تلحق الضرر بالأعصاب الموجودة تحتها. ... قراءة المزيد CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY التأثيرات الشديدة للجذام الذي يؤثر في اليدين وفي هذا الشخص ، أدَّى الجذام إلى فقدان جزءٍ من أصابع اليدين. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها M.Kaye عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. التأثيرات الشديدة للجذام الذي يُصيب الأنف وفي هذا الشخص ، أدَّى الجذام إلى تفكك غضروف الأنف. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Dr. Andre J.جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Dr. Lucille Georg عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. يمكن للعدوى الجلدية أن تؤدي إلى تورم وكتل في الجلد، مما قد يُفضي إلى تشوه الوجه بشكل خاص. نذكر من المناطق الأخرى التي قد تُصب أيضًا: القدمين: قد تتشكل قرحات على باطن القدم، مما يجعل المشي صعبًا.

الأنف: قد يؤدي الضرر الذي يلحق بالمجاري الأنفية إلى احتقان مزمن في الأنف ونزف، وقد يؤدي إلى تآكل الأنف بشكل كامل في حال عدم علاجه.

العينين: قد يُسبب الضرر الذي يلحق بالعينين الزرق أو العمى.

الوظيفة الجنسية: قد يعاني الرجال المصابون بالجذام الورمي من خلل في الانتصاب (عنانة impotence) وهو ما قد يُفضي إلى العقم.يمكن للعدوى أن تُقلل من تعداد النطاف ومستويات التستوستيرون التي تنتجها الخصيتين.

الكليتين: قد تتضرب وظيفة الكليتين.وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم الحالة إلى فشل كلوي. ردات الفعل تجاه الجذام قد يُنتج الجهاز المناعي ردات فعل التهابية في سياق الإصابة غير المُعالجة، وأحيانًا المعالَجة.يمكن لردات الفعل هذه أن تُسبب الحمى والالتهاب في الجلد، والأعصاب المحيطية، وبشكل أقل شيوعًا في العقد اللمفية، والمَفاصِل، والخصيتين، والكليتين، والكبد، والعينين.كما يمكن لردات الفعل هذه أن تُسهم في الأذية العصبية.قد يتورم الجلد المُحيط بالانتفاخات ويُصبح مؤلمًا ومحمرًا، وقد تتحول الانتفاخات إلى قرحات مفتوحة.وقد يعاني المريض من حمى، وتورم في العقد اللمفية، وألم في المفاصل.

تشخيص الجذام فحص عينات من النسج الجلدية المصابة قد يشتبه الطبيب بالجذام بناءً على أعراض الحالة، مثل الطفح الجلدي المميز الذي لا يتعافى، وتصخم الأعصاب، وفقدان حاسة اللمس، والتشوهات الشكلية التي تنجم عن الضعف العضلي.ولكن في الولايات المتحدة، قد لا يشتبه الطبيب بالجذام فورًا بسبب ندرة حالاته وعدم شيوع أعراضه. يتأكد التشخيص عن طريق فحص عينات من النسج المصابة تحت المجهر.وبما أن بكتيريا الجذام لا تنمو في المختبر، فمن غير المفيد إجراء زرع مخبري لعينات من النسج المصابة. كما إن تحليل عينات من الدم لقياس مستويات الأجسام المضادة هو إجراء غير مفيد كثيرًا، لأن الأجسام المضادة لا توجد دائمًا.(يتم إنتاج الأجسام المضادة من قبل الجهاز المناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضدَّ هجوم معين، بما في ذلك بكتيريا الجذام.)

الوقاية من الجذام بما أن الجذام هو حالة غير معدية جدًا، فإن خطر انتشاره منخفض.يكون الجذام غير المعالج هو الشكل الوحيد المعدي من المرض، ومع ذلك فإن العدوى لا تنتشر بسهولة.وبمجرد أن يبدأ العلاج، فلا يمكن للمريض أن ينقل العدوى بالجذام. يمكن تلخيص الطريقة الأفضل للوقاية من الجذام من خلال ما يلي: تجنب الاحتكاك بسوائل الجسم أو الاندفاعات الجلدية عند الأشخاص المصابين.

تجنب الاحتكاك بحيوانات المدرع (الأرماديلو). يمكن إعطاء الأشخاص الذين هم على تماس مع المصابين بالجذام والذين تجاوزت أعمارهم سنتين جرعة واحدة من المضاد الحيوي ريفامبيسين كعلاج وقائي.يُعطى هذا الدواء فقط بعد أن يستبعد الأطباء الجذام والسل ويقررون أن الأشخاص لا يعانون من مشاكل أخرى تمنعهم من تناول الدواء. يوفر لقاح BCG (عصيلة كالميت-غيران bacille Calmette-Guérin) المُستخدم للوقاية من السل بعض الحماية من عدوى الجذام، ولكنه لا يُستخدم كثيرًا لهذا الهدف.