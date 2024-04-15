توفِّر لقاحات فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) الوقاية ضد كوفيد-19.كوفيد-19 هو المرض الناجم عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV-2).تتوفر حاليًا العديد من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في جميع أنحاء العالم (انظر UNICEF COVID-19 Vaccine Market Dashboard و WHO Coronavirus [COVID-19] Dashboard).يتناول هذا الموضوع فقط اللقاحات المستخدمة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

في الولايات المتحدة، يجري استخدام اللقاحين المحدثين التاليين 2023-2024 لكوفيد-19:

يُوصى بإعطاء لقاح فيروس سارس-كوف-2 من نوع mRNA الذي تنتجه شركة فايزر-بايونتك للأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر وأكثر

يُوصى بإعطاء لقاح فيروس سارس-كوف-2 من نوع mRNA الذي تنتجه شركة مودرنا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر وأكثر

يُوصى بإعطاء اللقاح المأشوب لفيروس سارس-كوف-2 (كوفيد-19) الذي يستهدف الجزيء النانوي في الشوكة البروتينية من إنتاج نوفافاكس للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر.

لم يعد لقاح فيروس سارس-كوف-2 (كوفيد-19) من نوع ناقل الفيروس الغدي المُصنع من قبل يانسن/جونسون آند جونسون متاحًا في الولايات المتحدة.

إن أفضل طريقة للوقاية من العدوى، والأمراض الشديدة، والوفاة بسبب كوفيد-19 هي أن يحصل الشخص على كامل الجرعات الموصى بها.يكون الأشخاص غير المُحصّنين أكثر عرضة للوفاة بسبب كوفيد-19 مقارنةً مع الأشخاص المُحصّنين.

للمزيد من المعلومات، انظر مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC): الاعتبارات السريرية المؤقتة لاستخدام لقاحات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، توصيات اللقاحات الصادرة عن اللجنة الاستشارية لكوفيد-19 حول ممارسات التحصين، ومعلومات هيئة الغذاء والدواء حول إعطاء لقاحات فايزر-بايونتك و مودرنا، وصحائف حقائق هيئة الغذاء والدواء الخاصة بفايزر-بايونتك، ومودرنا، ونوفافاكس.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)

إعطاء لقاح كوفيد-19 بالنسبة إلى لقاحات كوفيد-19 المتاحة للاستخدام في الولايات المتحدة، تتوفَّر جميع المعلومات المتعلقة بالجرعة والإعطاء، بما في ذلك الجرعات لجميع الفئات العمرية والأشخاص الذين يعانون من حالات خاصة، من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها على: الاعتبارات السريرية المؤقتة لاستخدام لقاحات كوفيد-19 المعتمدة أو المصرح بها حاليًا في الولايات المتحدة.

الآثار الجانبية للقاح كوفيد-19 تتشابه التأثيرات الجانبية للقاحات كوفيد-19 (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): الحصول على لقاح كوفيد-19): الألم، والاحمرار، والحكة، في موضع الحقن

التَّعب

الصداع

آلام العضلات والمفاصل

الحمى والقشعريرة

الغثيان

تضخم العقد اللمفاوية عادةً ما تستمر الآثار الجانبية لعدة أيام. هناك احتمال ضئيل جدًا لحدوث ردة فعل تحسسية شديدة.يحدث ذلك عادةً في غضون بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد الحصول على جرعة اللقاح وقد يتطلب تدبيره علاجًا إسعافيًا.إذا أصيب الشخص بصعوبة تنفس، فينبغي عليه أو أحد معه الاتصال بالرعاية الطبية الإسعافية (911 في الولايات المتحدة) أو التوجه إلى أقرب مستشفى.ينبغي على الأشخاص الذين واجهوا مُسبقًا ردود فعل تحسسية شديدة تجاه لقاحات أخرى أو أدوية قابلة للحقن أن يناقشوا خطر حدوث رد فعل تحسُّسي مع طبيبهم، وأن تجري مراقبتهم بعد تلقي اللقاح. (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): أحداث ضائرة مختارة جرى الإبلاغ عنها بعد التطعيم ضد فيروس كورونا). جرى الإبلاغ عن بعض المشاكل القلبية مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التأمور بعد تلقي جرعات من اللقاحات التي تُنتجها فايزر-بايونتك، ومودرنا، ونوفافاكس مما يشير إلى احتمال زيادة خطر حدوث هذه المشاكل بعد التحصين.يكون الخطر أعلى عند الشباب الذكور.يجب أن يطلب متلقو اللقاح العناية الطبية بمجرد الشعور بألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو تسارع ضربات القلب أو رفرفته أو تعالي دقاته بعد التحصين.