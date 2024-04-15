لقاح الفيروس المَخلَوي التنفُّسي (RSV)

يُوصى بإعطاء لقاح الفيروس المخلوي التنفسي من إنتاج فايزر للنساء الحوامل في العمر الحملي الذي يتراوح بين 32 إلى 36 أسبوعًا بدءًا من شهر سبتمبر إلى شهر يناير في معظم الولايات المتحدة القارية.يعتمد التوقيت على الموسمية المحلية للفيروس المخلوي التنفسي في المواقع التي تكون فيها موسمية الفيروس المخلوي التنفسي مختلفة عن معظم الولايات المتحدة القارية (مثل ألاسكا والمواقع ذات المناخ الاستوائي)يساعد إعطاء اللقاح في أثناء الحمل على وِقاية المولود الجديد من الفيروس المخلوي التنفسي لمدة 6 أشهر بعد الولادة، لأن الأجسام المضادة الواقية تنتقل من الأم إلى الجنين عبر المشيمة.ينبغي إعطاء اللقاح بغض النظر عن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي السابقة.

تتوفر لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي (من إنتاج فايزر أو غلاكسو سميث كلاين) للبالغين الذين لديهم من العمر 60 عامًا أو أكثر، وينبغي اتخاذ قرار الحصول على اللقاح عن طريق الصناعة المشتركة للقرار السريري بناءً على المناقشات مع اختصاصي الرعاية الصحية.كبار السن الأكثر ميلاً للاستفادة من اللقاح هم أولئك الذين يواجهون زيادة في خطر الإصابة بأمراض الفيروس المخلوي التنفسي الشديدة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل

أمراض الرئة

أمراض القلب والأوعية الدموية

الحالات العصبية أو العصبية العضلية

اضطرابات الكلى

اضطرابات الكبد

الاضطراباتُ الدموية

داء السكَّري

حالات نقص المناعة المتوسِّطة أو الشديدة (سواءً الناجمة عن حالة طبية أو الناجمة عن استعمال الأدوية أو العلاجات المثبطة للمناعة)

كما يُواجه الأشخاصُ الضعفاء، والمتقدمون في السن، أو الذين يقيمون في دور رعاية المسنين أو غيرها من مرافق الرعاية الطويلة الأجل خطرًا مرتفعًا أيضًا للإصابة بالعدوى الشديدة من الفيروس المخلوي التنفسي.