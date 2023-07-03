لقاح rVSV-ZEBOV هو اللقاح الوحيد المعتمد للاستخدام في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للوقاية من مرض فيروس الإيبولا الذي تسببه أنواع فيروس إيبولا زائير.يوفر هذا اللقاح الحماية فقط ضد أنواع فيروس إيبولا زائير ولا يحمي من أنواع فيروس إيبولا الأخرى أو فيروس ماربورغ.

هناك لقاح آخر، هو لقاح Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo، وهو عبارة عن مزيج لقاحين.هذا اللقاح غير معتمد للاستخدام في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن جرى استخدامه في أثناء فاشية إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التطعيمات وبيان معلومات لقاح الإيبولا الصادر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [ٍCDC].)

إعطاء لقاح الإيبولا يُعطى لقاح rVSV-ZEBOV كجرعة حقن وحيدة في العضل للأشخاص الذين يبلغون 18 عامًا فأكثر. ويُوصى بهذا اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية للأشخاص الذين يبلغون 18 عامًا وأكثر والذين يواجهون خطر التَعَرُّض المهني لفيروس الإيبولا بدرجة أكبر نظرًا لقيامهم بما يلي: الاستجابة لتفشي داء فيروس إيبولا

العمل كموظفي رعاية صحية في مراكز علاج الإيبولا المخصصة من الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية

العمل كموظفي مختبر أو كموظفين آخرين في المنشآت ذات مستوى الأمان الحيوي الرابع حيث يتم التعامل مع فيروس الإيبولا الحي في الولايات المتحدة الأمريكية

العمل كموظفي مختبر أو كموظفين آخرين في مرافق شبكة الاستجابة المختبرية (Laboratory Response Network) أيضًا هناك مخزون من هذا اللقاح في سويسرا بغرض التوزيع السريع للأشخاص في المناطق التي تشهد حالات تفشٍ لمرض فيروس إيبولا. يُعطى لقاح Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo عبر الحقن في العضل في سلسلة مكونة من جرعتين للوقاية من مرض فيروس إيبولا والذي تسببه أنواع فيروس إيبولا زائير للأشخاص الذين يبلغون عامًا واحدًا فأكثر.

الآثار الجانبية للقاح الإيبولا بالنسبة للقاحات الثلاثة، أكثر الآثار الجانبية شيوعًا هي الألم والتورم في موضع الحقن، وألم العضلات والمفاصل، والصداع والتعب. بالنسبة للقاح rVSV-ZEBOV، الآثار الجانبية الشائعة الأخرى هي احمرار موضع الحقن، والحُمّى، والغثيان، وآلام المفاصل، والتَعَرُّق غير الطبيعي. بالنسبة للقاح Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo، تشمل الآثار الجانبية الشائعة الأخرى الدفء في موضع الحقن والقشعريرة.بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وحتى 17 عامًا، أكثر الآثار الجانبية شيوعًا والتي تم الإبلاغ عنها هي الألم في موضع الحقن

التَّعب

قلة النشاط

قلة الشهية

التهيج