نبتة سانت جون
تحتوي المادة المائلة إلى الحُمرَة في أزهار نبتة سانت جون على عدد من المركبات الفعَّالة بيولوجيًّا، بما فيها الهايبريسين والهايبرفورين.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
ما هي الادعاءات المثارة حول نبتة سانت جون؟
كثيرًا ما يستعمل الناس نبتة سانت جون لتخفيف أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.
تُستخدم نبتة سانت جون في مُعالَجَة اضطرابات الجلد، بما فيها الصدفيَّة، وفي معالجة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال.
هناك ادعاءات بأنّ نبتة سانت جون يمكن أن تعطل فيروس عوز المناعة البشري HIV، وهو الفيروس المسبب لمرض الإيدز.ولكنَّها تتداخل مع تأثيرات العديد من الأدوية التي تكون أكثر فعَّالية في عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.
هل نبتة سانت جون فعالة حقًا؟
أجري عدد من الدراسات المضبوطة بدواء وهمي على نبتة سانت جون.بشكلٍ عام، تُظهر بعض هذه الدراسات أن نبتة سانت جون قد تفيد الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب يتراوح بين الخفيف إلى المتوسط، وقد تكون فعالةً حتى مثل بعض مضادات الاكتئاب التقليدية.ولكن نبتة سانت جون ليست فعَّالة مع الاكتئاب الكبير.
لم تُجرِ دراسة فعاليَّة نبتة سانت جون في علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو الاضطرابات الجلدية بشكلٍ جيِّد ، واعتبرت غير مؤكدة.
قد تساعد نبتة سانت جون على تخفيف أعراض سن اليأس، مثل الهبات الساخنة.
ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة لنبتة سان جون؟
قد تُسبب نبتة سانت جون زيادة في الحساسية لضوء الشمس.وتنطوي التأثيرات الجانبية الأخرى على جفاف الفم، والإمساك، والتعب، والتخليط الذهني، والهوس عند المصابين باضطراب ثنائي القطب.
في أثناء الحمل، تزيد نبتة سان جون من توتُّر العضلات في الرَّحم، وبالتالي قد يزيد من خطر الإسقاط.
ما هي التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع نبتة سانت جون
تنطوي واحدةٌ من أكبر المشاكل مع نبتة سانت جون على أنَّها تتداخل بشكلٍ سلبيّ مع عددٍ من الأدوية التي يأخذها الأشخاص (انظر جدول التفاعلات الدوائية مع نبتة سانت جون).وقد تؤدي هذه التداخلات إلى استجابات سمِّية أو إلى عدم فعَّالية الدَّواء.
بعض التداخلات الدوائيَّة مع نبتة سانت جون
الأدوية المُتأثِّرة
تداخل
بعض الأدوية المضادة للذهان (مثل كلوزابين)
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية مضادات الذهان.
البنزوديازيبينات Benzodiazepines
قد تقلل نبتة سانت جون من فعاليَّة هذه الأدوية في التخفيف من القلق، وقد تزيد من خطر التأثيرات الجانبية مثل النعاس.
سيكلوسبورين cyclosporine
قد تقلل نبتة سانت جون من مستويات السيكلوسبورين في الدَّم، ممَّا يجعله أقل فعالية ومع نتائج ربما تكون خطيرةً (مثل رفض العضو المزروع).
الديجُوكسين Digoxin
قد تقلل نبتة سانت جون من مستويات الديجوكسين في الدَّم، ممَّا يجعله أقل فعالية ومع نتائج ربما تكون خطيرةً.
مثبطات العامل الحادي عشر (على سبيل المثال، ريفاروكسابان) المستخدمة كمميعات للدم
قد تُنقص نبتة سانت جون من مستويات العامل الحادي عشر.
إيماتينيب (دواء علاج كيميائي للسرطان)
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية إيماتينيب.
حديد
قد تقلل نبتة سانت جون من امتصاص الحديد.
مثبطات أوكسيداز أحاديّ الأمين (MAOIs)
قد تزيد نبتة سانت جون من تأثيرات مُثبِّطات أكسيداز أحادي الأمين، وربَّما تُسبِّبُ ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدَّم يحتاج إلى معالجة طارئة.
مثبّطات المنتسخة العكسيَّة غير النيوكليوتيديَّة Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors
تزيد نبتة سانت جون من استقلاب هذه الأدوية، ممَّا يُقللُ من فعاليتها.
موانع الحمل الفمويَّة
تزيد نبتة سانت جون من استقلاب مانعات الحمل الفموية، فتقلل من فعاليتها.
أوميبرازول Omeprazole
تُقلِّلُ نبتة سانت جون من تراكيز مصل الأوميبرازول، ممَّا يُقلل من فعاليته.
أوكزيكودون Oxycodone
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية الأوكسيكودون.
الأدوية التي يجري استقلابها من قبل إنزيم معين (مثل كلوبيدوغريل)
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية هذه الأدوية.
فينيتوين Phenytoin
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية الفينيتوين.
أدوِيَة مُحَسِّسٌة للضَّوء (مثل أميودارون amiodarone ونابروكسين naproxen ومُستحضرات السلفونيل يوريا sulfonylureas، مثل الغليبيزيد glipizide، والمُضادات الحيوية السلفوناميدية sulfonamide antibiotics)
عندما تُؤخذ نبتة سانت جون مع هذه الأدوية، قد تزيدُ من خطر الحساسية للضوء.
مُثَبِّطُات البروتيازِ (مثل إندينافير indinavir أو ساكوينافير saquinavir)، وهِيَ تستخدم لمعالجة عدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV)
قد تقلل نبتة سانت جون من مستويات مُثَبِّطُات البروتيازِ في الدَّم، مما يجعلها أقل فعالية.
مُثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة (مثل فلوكستين وباروكسيتين وسيرترالين)
قد تزيد نبتة سانت جون من تأثيرات هذه الأدوية.
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
قد تقلل نبتة سانت جون من تأثيرات هذه الأدوية.
وارفارين Warfarin
قد تقلل نبتة سانت جون من مستويات الوارفارين في الدَّم، مما يجعله أقل فعَّالية ويجعل تشكل الجلطات أكثر ميلًا.
التوصيات
قد تساعد نبتة سانت جون على تخفيف أعراض القلق والاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.صرحت الكلية الأمريكية للأطباء بأنها قد تساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط وقد تُسبب تأثيرات جانبية أقل من المعالجات التقليدية للاكتئاب.
ولكن، تتداخل نبتة سانت جون سلبًا مع العديد من الأدوية التي يستعملها الأشخاص، لذلك ينبغي عليهم استشارة الطبيب قبل استعمال نبتة سانت جون.وقد حظرت بعض البلدان استخدامها بسبب تداخلاتها الدوائية العديدة.
ينبغي على النساء الحوامل والأشخاص الذين يستعملون أدويةً لعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري عدم استعمال نبتة سانت جون.