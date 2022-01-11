ما هي الادعاءات المثارة حول نبتة سانت جون؟

ما هي الادعاءات المثارة حول نبتة سانت جون؟

كثيرًا ما يستعمل الناس نبتة سانت جون لتخفيف أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

تُستخدم نبتة سانت جون في مُعالَجَة اضطرابات الجلد، بما فيها الصدفيَّة، وفي معالجة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال.

هناك ادعاءات بأنّ نبتة سانت جون يمكن أن تعطل فيروس عوز المناعة البشري HIV، وهو الفيروس المسبب لمرض الإيدز.ولكنَّها تتداخل مع تأثيرات العديد من الأدوية التي تكون أكثر فعَّالية في عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.